Trung Quốc nói khủng hoảng Ukraine là vấn đề của châu Âu

Trung Quốc nói rằng khủng hoảng Ukraine là "vấn đề an ninh châu Âu" và khuyến khích châu Âu đối thoại sâu sắc, toàn diện với phía Nga.

"Chúng tôi ủng hộ tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả quốc gia, bao gồm Ukraine", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố về cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Vương Nghị với Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian hôm 10/3 về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

"Chúng tôi muốn chứng kiến lệnh ngừng bắn để chấm dứt giao tranh càng sớm càng tốt, đó cũng là mong muốn chung của cộng đồng quốc tế", tuyên bố nêu thêm.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Italy Luigi di Maio, ông Vương nói rằng với tư cách thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc "sẽ tiếp tục nỗ lực theo cách riêng để giảm leo thang tình hình và hướng tới hòa bình". Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định cuộc khủng hoảng Ukraine là "vấn đề của an ninh châu Âu" và khuyến khích châu Âu "thảo luận sâu sắc, toàn diện với Nga để đảm bảo an ninh lâu dài ở châu Âu".

Chính phủ Pháp và Italy chưa công bố nội dung điện đàm. Ông Di Maio đăng Twitter rằng ông và Ngoại trưởng Trung Quốc "thống nhất quan điểm về nỗ lực chung cho lộ trình hòa bình".

Đám cháy tại một khu công nghiệp trong cuộc giao tranh ở thành phố Chernihiv, Ukraine hôm 10/3. Ảnh: Maxar.

Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 16. Cuộc đàm phán tại thành phố duyên hải Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ giữa các ngoại trưởng Nga và Ukraine kết thúc mà không có bất kỳ bước đột phá nào. Các chính phủ châu Âu coi Trung Quốc là bên trung gian hòa giải tiềm năng, do mối quan hệ thân thiết giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Tập hôm 8/3 điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz, một ngày sau khi ông Vương điện đàm với đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell. "Những người châu Âu chúng tôi không thể hòa giải, điều đó là hiển nhiên, và cũng không thể là Mỹ. Còn ai nữa? Đó phải là Trung Quốc, tôi tin tưởng điều đó", Borrell nói.

Nhiều lãnh đạo thế giới đang kêu gọi Trung Quốc lên án chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và thúc đẩy hòa bình. Trung Quốc khẳng định tôn trọng chủ quyền của Ukraine, nhưng từ chối lên án Nga.

Trung Quốc trước đó nói rằng những lo ngại an ninh của Nga là chính đáng và chỉ trích lệnh trừng phạt của phương Tây với Moskva. Bắc Kinh cũng bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết của Liên Hợp Quốc về lên án chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Tại cuộc họp báo đầu tuần này, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định mối quan hệ với Nga "vững như bàn thạch" và "sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ bên thứ ba nào".

Huyền Lê (Theo SCMP)