Trung Quốc không ghi nhận ca tử vong mới do nCoV

Trung Quốc báo cáo 27 ca nhiễm mới nhưng không có thêm người chết do nCoV, nâng số ca nhiễm lên 82.719, trong đó 4.672 người đã chết.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay cho biết nước này ghi nhận 27 ca nhiễm mới nCoV, tăng thêm một ca so với hôm qua, gồm 17 ca ngoại nhập và 10 ca trong nước. Nước này cũng báo cáo thêm 54 ca nhiễm không triệu chứng, giảm so với 66 ca một ngày trước đó, và không có thêm ca tử vong nào.

Trung Quốc đại lục hiện ghi nhận 82.719 ca nhiễm, tăng thêm 300 ca so với hôm qua, và 4.672 ca tử vong, thêm 1.290 ca so với hôm qua, sau khi cơ quan y tế thành phố Vũ Hán, nơi dịch bệnh khởi phát, sửa số liệu về người chết do nCoV.

Số người chết vì nCoV tăng 50% tại Vũ Hán sau khi giới chức thành phố tính thêm những ca tử vong được báo cáo muộn, nhầm hoặc chưa được báo cáo và những trường hợp chưa được đăng ký chứng tử.

Nhân viên y tế tại điểm xét nghiệm Covid-19 ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hôm 16/4. Ảnh: AFP.

Cùng ngày, NHC cho biết thêm 50 bệnh nhân được xuất viện, nâng số ca phục hồi lên 77.029. Trung Quốc đang lo ngại các ca ngoại nhập có thể dẫn đến đợt bùng phát dịch thứ hai. Nhiều thành phố của Trung Quốc, trong đó có thủ đô Bắc Kinh, yêu cầu người đi tới phải xuất trình kết quả xét nghiệm nCoV.

Tuy nhiên, việc Vũ Hán thay đổi dữ liệu làm dấy lên nghi ngờ về tính minh bạch trong các báo cáo tình hình Covid-19 của Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng số người chết thật sự trong đại dịch tại Trung Quốc cao hơn nhiều báo cáo, thậm chí cao hơn nhiều so với Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 37.000 người đã chết.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố chưa từng che đậy thông tin về Covid-19 và việc Vũ Hán sửa số người chết là "điều bình thường" trên thế giới.

Huyền Lê (Theo Reuters, CGTN)