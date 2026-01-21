Trung Quốc giấu kế hoạch đối phó Việt Nam đến sát giờ thi đấu

Arab SaudiHLV Antonio Puche giữ kín đội hình và cách chơi với chính các cầu thủ Trung Quốc, khi đối đầu Việt Nam tại bán kết U23 châu Á 2026.

Ở họp báo trước bán kết ngày 19/1, khi được câu hỏi liệu Trung Quốc có tiếp tục chơi thực dụng trước Việt Nam hay không, HLV Antonio Puche tỏ ra né tránh, cho biết sẽ giữ câu trả lời cho bản thân và mọi người sẽ biết khi trận đấu bắt đầu.

Thực tế, HLV người Tây Ban Nha đã giữ kín với chính các học trò, và chỉ tiết lộ kế hoạch khi Trung Quốc có mặt tại sân Prince Abdullah Al Faisal tối 20/1. "Một ngày trước trận, HLV trưởng vẫn nói rằng chưa có kế hoạch. Dĩ nhiên, chúng tôi không tin", Liu Haofan cho hay sau trận thắng Việt Nam 3-0. "Trước khi ra khởi động, ông ấy mới công bố đội hình xuất phát và khiến mọi người rất ngạc nhiên. Sau đó, HLV hướng dẫn cách chúng tôi sẽ chơi khi gặp Việt Nam".

Trung Quốc (áo trắng) chơi vượt trội và thắng Việt Nam ở bán kết VCK U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 20/1/2026. Ảnh: AFC

So với tứ kết, HLV Antonio giữ nguyên sơ đồ 5-3-2, nhưng thay 6 vị trí. Trung vệ Liu Haofan thế chỗ He Yiran. Bộ ba tiền vệ Li Zhenquan, Xu Bin, Mutellip Iminqari được thay bằng Chen Zeshi, Bao Shengxin và Wang Bohao. Trong khi đó, cặp tiền đạo Wang Yudong, Behram Abduweli nhường vị trí cho Kuai Jiwen và Xiang Yuwang. Các cầu thủ Trung Quốc cũng chỉ đạo đội đá tấn công ngay từ đầu, trái ngược với lối đá thiên về phòng ngự đã thể hiện từ đầu giải.

"Chiến lược đã thay đổi. Chúng tôi không còn dựa vào phòng thủ như trước", hậu vệ Hu Hetao nói. "Nhưng chúng tôi tin tưởng vào bản thân và biết rằng mình có thể tạo khác biệt trước đối thủ".

90 phút sau đó chứng kiến Trung Quốc chơi trận hay nhất của họ từ đầu giải. Đội cầm bóng 50%, chuyền 465 đường và 16 lần dứt điểm với 7 trúng đích, trong khi các thông số tương tự cao nhất bốn trận trước là 40%, 335 và 11. Không chỉ khiến Việt Nam bế tắc, họ còn ghi ba bàn nhờ công Peng Xiao, Xiang Yuwang và Wang Yudong. Số bàn này bằng tổng 10 trận trước đó Trung Quốc ghi được tại các vòng chung kết U23 châu Á.

VIE 0-3 CHN Diễn biến chính trận Việt Nam thua Trung Quốc 0-3 ở bán kết U23 châu Á 2026.

Sau trận, HLV Antonio cho biết tự tin thay đổi vì "có rất nhiều cầu thủ giỏi". Ông cũng chỉ đạo các học trò cầm bóng nhiều nhất có thể, đặc biệt ở phần sân đối phương và tấn công.

Việc xếp Liu đá chính cũng là canh bạc của nhà cầm quân người Tây Ban Nha, vì anh vừa hồi phục chấn thương. Hậu vệ này mới chỉ tập lại thể lực và chạy bộ chưa đầy hai tuần. Anh vẫn cảm thấy mệt ở tim và phổi sau trận gặp Việt Nam.

Cá nhân Liu thì đánh giá sự hòa hợp giữa các cầu thủ với HLV trưởng sau hai năm làm việc là yếu tố then chốt. "HLV dẫn dắt càng lâu, chúng tôi càng hiểu rõ hơn suy nghĩ của ông ấy, những gì ông ấy cần và kỳ vọng. Tôi nghĩ đó là chìa khóa dẫn đến thành công hôm nay".

Với HLV Antonio, Trung Quốc liên tục phá vỡ những cột mốc ở vòng chung kết U23 châu Á. Họ lần đầu trong lịch sử vượt qua vòng bảng vào tứ kết, rồi giờ vào đến chung kết. Đây cũng là trận chung kết cấp châu lục đầu tiên của một đội tuyển nam Trung Quốc, kể từ giải U19 châu Á 2004 (thua Hàn Quốc 0-2).

Trung Quốc cũng trở thành đội thứ hai giữ sạch lưới 5 trận liền, sau Uzbekistan năm 2024. Họ sẽ thiết lập kỷ lục mới nếu tiếp tục không thua bàn ở chung kết gặp Nhật Bản vào ngày 24/1.

Hiếu Lương