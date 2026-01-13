Xác định đối thủ của Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á

Arab SaudiUAE hòa Syria 1-1 ở lượt cuối tối 13/1, qua đó xếp nhì bảng B và giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026 gặp Việt Nam.

Ghi bàn: Al Memari 23 - Al Omar 55.

Những màn trình diễn ở vòng bảng của UAE cho thấy đây là đối thủ không mạnh hơn các đội mà Việt Nam từng chạm trán từ đầu giải. Trong trận đấu "sống còn" với Syria, hàng thủ UAE chơi không quá chắc chắn, còn hàng công cũng thiếu sắc sảo. Họ hoàn thành mục tiêu giành điểm nhờ việc sớm tận dụng sai lầm của Syria trong hiệp một, và sở hữu nền tảng thể lực dồi dào hơn đối thủ ở hiệp hai.

Tiền đạo nhập tịch Junior Ndiaye (số 16, trắng) đi bóng trong trận gặp Syria trên sân Prince Abdullah al-Faisal, Jeddah, Arab Saudi hôm 13/1. Ảnh: AFC

Nhiều cầu thủ Syria đã gục xuống, rơi nước mắt sau khi trận đấu khép lại. Trong cả trận, họ là đội chơi hay hơn, cầm bóng 61% và dứt điểm tới 21 lần, nhiều gần gấp đôi đối thủ. Syria đáng ra có thể dẫn trước hai đến ba bàn, nếu tận dụng tốt những cơ hội trong nửa đầu hiệp một.

Chỉ trong bốn phút đầu tiên, Syria dứt điểm tới bốn lần. Trong 15 phút đầu, đội bóng áo xanh tạo ra hai cơ hội rõ rệt, và suýt được hưởng phạt đền khi Solomon Sosu phạm lỗi với đội trưởng Mahmoud Al Aswad trong cấm địa. VAR cho rằng không có penalty, do một cầu thủ khác của Syria rơi vào thế việt vị.

Cơ hội rõ nhất của Syria đến ở phút 22, khi thủ môn Tawhid chuyền bóng thiếu dứt khoát, mở ra cơ hội dứt điểm nhưng Anas Dahhan không tận dụng thành công. Chỉ một phút sau, Syria phải trả giá từ một pha bóng tương tự. Trung vệ Ahmad Faqa chuyền về quá nhẹ, khiến thủ môn Sarraf không thể kiểm soát bóng. Al Memari tận dụng thời cơ đồng đội tạo ra, dứt điểm ghi bàn vào lưới trống cho UAE.

Sau khi dẫn bàn, UAE chủ động lùi đội hình về bảo toàn thành quả. Đội bóng áo trắng chỉ bị loại nếu để thua thêm hai bàn. Bên kia chiến tuyến, tinh thần của Syria giảm mạnh, khi họ thủng lưới đúng thời điểm đang kiểm soát thế trận.

Trận đấu nóng lên ngay đầu hiệp hai, khi cầu thủ vào thay người Hozan Osman căng ngang cho Mahmoud Al Omar dứt điểm một chạm bằng chân phải, đưa bóng đi chìm vào góc xa đánh bại thủ môn Tawhid. Nhờ bàn gỡ 1-1, tinh thần của Syria lên cao. Tuy nhiên, thể lực của họ không còn đảm bảo ở nửa sau trận, do đã bung sức quá nhiều ở nửa đầu. UAE nhờ đó tạo ra nhiều cơ hội hơn từ phản công, nhưng những pha dứt điểm tệ khiến đội bóng vùng Vịnh không thể giành ba điểm.

Một điểm là đủ để UAE góp mặt ở tứ kết giải châu Á, lần đầu sau 6 năm. Trên lý thuyết, đây là tập thể đáng gờm với nhiều cầu thủ nhập tịch và thi đấu ở nước ngoài. Nhưng trên thực tế, những ngôi sao của họ chưa thể hiện được nhiều ở vòng bảng, ngay cả ở trận đấu quyết định. HLV Kim Sang-sik đã có mặt trên sân Prince Abdullah al-Faisal hôm 13/1 để "xem giò" đối thủ này, để có những toan tính phù hợp cho Việt Nam tại tứ kết hôm 16/1.

Quang Dũng - Vy Anh