Đội hình xuất phát
U22 VIệt Nam: Trung Kiên - Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh - Minh Phúc, Thái Sơn, Xuân Bắc, Văn Khang - Đình Bắc, Quốc Việt, Thanh Nhàn.
Tương quan trước trận Lào - Việt Nam ở SEA Games 33
Việt Nam toàn thắng 10 trận đã gặp Lào ở cấp độ U22, U23 và Olympic, trước thềm trận khai mạc bóng đá nam SEA Games 33 hôm nay.
Thống kê đối đầu
Việt Nam bắt đầu chiến dịch tìm lại HC vàng SEA Games
Thái LanTrong kỳ SEA Games 33 có nhiều thay đổi về thể thức, hôm nay Việt Nam bắt đầu hành trình tìm tấm HC vàng thứ ba ở môn bóng đá nam bằng đối thủ quen thuộc: Lào.