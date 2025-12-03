Thái LanViệt Nam chơi trận khai mạc bóng đá nam SEA Games 33, khi gặp Lào trên sân Rajamangala. Bóng lăn lúc 16h.

Thái LanTrong kỳ SEA Games 33 có nhiều thay đổi về thể thức, hôm nay Việt Nam bắt đầu hành trình tìm tấm HC vàng thứ ba ở môn bóng đá nam bằng đối thủ quen thuộc: Lào.

Việt Nam bắt đầu chiến dịch tìm lại HC vàng bóng đá nam SEA Games khi gặp Lào chiều nay 3/12 trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan. Đây là trận mở màn bảng B của SEA Games 33, giải đấu có nhiều thay đổi về thể thức. Lần đầu tiên bóng đá nam chia thành ba bảng, chỉ ba đội nhất bảng và một đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết. Mỗi đội được đăng ký 23 cầu thủ thay vì 20.

Lịch sử đối đầu đang đứng về phía Việt Nam với 10 trận toàn thắng trước Lào tại SEA Games. Năm trận gần nhất giữa hai cấp độ U23 và đội tuyển, Việt Nam đều thắng, lần lượt 4-1, 3-0, 1-0, 6-1 và 2-0. Tuy nhiên, trận thắng 2-0 của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 hôm 19/11 cho thấy Lào đã cải thiện nhiều, khi đoàn quân Kim Sang-sik phải chờ bàn thắng trong hiệp hai của Xuân Son và Tuấn Hải.

HLV Kim đánh giá Lào không còn dễ chơi dưới thời HLV Ha Hyeok-jun. U22 Lào được bổ sung nhiều cầu thủ, với ba gương mặt đáng chú ý: hậu vệ Phoutthavong Sangvilay (BG Pathum United), tiền vệ Damoth Thongkhamsavath (Thanh Hóa) và Sayfon Keohanam (Suphanburi).

Việt Nam mang sang Thái Lan lực lượng được duy trì suốt một năm qua, với các chuyến tập huấn và giải đấu, trong đó có chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025. Bảy cầu thủ từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia cũng góp mặt. HLV Kim chỉ thiếu Nguyễn Văn Trường và Bùi Vĩ Hào vì chấn thương.

Sau trận gặp Lào, Việt Nam có một tuần chuẩn bị trước khi gặp Malaysia ngày 11/12. Thái Lan và Indonesia là hai đối thủ lớn nhất trong hành trình hướng tới tấm HC vàng SEA Games thứ ba của đội.

Quang Dũng - Hoàng An