Thống kê
Trong 5 cuộc đối đầu gần nhất, Thái Lan thắng 4 trận, Việt Nam thắng một trận.
10/8/2025: Thái Lan thua Việt Nam 2-3 (SEA League)
3/8/2025: Thái Lan thắng Việt Nam 3-2 (SEA League)
11/8/2024: Thái Lan thắng Việt Nam 3-1 (SEA League)
4/8/2024: Thái Lan thắng Việt Nam 3-2 (SEA League)
7/10/2023: Thái Lan thắng Việt Nam 3-1 (Asiad)
Danh sách đội tuyển nữ
# Vị trí Họ tên Ngày sinh Chiều cao Cân nặng Tầm đập Tầm chắn 2 Đối chuyền Đặng Thị Kim Thanh 28/3/1999 (26 tuổi) 1,78 m 65 kg 295 cm 290 cm 3 Chủ công Trần Thị Thanh Thúy (Đội trưởng) 12/11/1997 (28 tuổi) 1,90 m 73 kg 310 cm 300 cm 5 Chủ công Bùi Thị Ánh Thảo 4/5/2009 (16 tuổi) 1,75 m 62 kg 295 cm 285 cm 8 Phụ công Lê Thanh Thúy 23/5/1995 (30 tuổi) 1,80 m 65 kg 298 cm 290 cm 9 Chủ công Nguyễn Thị Uyên 18/8/1999 (26 tuổi) 1,82 m 72 kg 300 cm 290 cm 10 Phụ công Lê Như Anh 23/7/2005 (20 tuổi) 1,78 m 58 kg 290 cm 285 cm 11 Đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh 11/2/2001 (24 tuổi) 1,78 m 62 kg 304 cm 295 cm 12 Libero Nguyễn Khánh Đang 3/10/2000 (25 tuổi) 1,58 m 56 kg – – 14 Chuyền hai Võ Thị Kim Thoa 18/3/1998 (27 tuổi) 1,73 m 67 kg 280 cm 270 cm 16 Chủ công Vi Thị Như Quỳnh 16/4/2002 (23 tuổi) 1,76 m 70 kg 300 cm 286 cm 18 Phụ công Lưu Thị Huệ 1/2/1999 (26 tuổi) 1,85 m 65 kg 300 cm 295 cm 19 Chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh 6/7/1998 (27 tuổi) 1,78 m 67 kg 294 cm 285 cm 20 Libero Lê Thị Yến 15/9/1997 (28 tuổi) 1,68 m 54 kg – – 25 Phụ công Trần Thị Bích Thủy 11/12/2000 (25 tuổi) 1,84 m 68 kg 308 cm 300 cm
Đường tới chung kết
Việt Nam toàn thắng ba trận vòng bảng và một trận bán kết với tỷ số 3-0, trước Malaysia, Myanmar, Indonesia và Philippines. Thái Lan cũng làm được điều tương tự trước Singapore, Philippines và Indonesia.