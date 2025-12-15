Thái LanLúc 17h30, Việt Nam chơi trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games lần thứ 12, sau 11 trận toàn thua trước đây.

Việt Nam toàn thắng ba trận vòng bảng và một trận bán kết với tỷ số 3-0, trước Malaysia, Myanmar, Indonesia và Philippines. Thái Lan cũng làm được điều tương tự trước Singapore, Philippines và Indonesia.

Trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 17h30 ngày 15/12 tại nhà thi đấu Huamark, Bangkok. Đây là lần thứ 12 hai đội gặp nhau ở chung kết SEA Games, trong bối cảnh Thái Lan vẫn là thế lực thống trị của bóng chuyền nữ khu vực.

Thống kê cho thấy Việt Nam từng 11 lần vào chung kết SEA Games trước đó nhưng đều thất bại trước Thái Lan. Trong các trận này, tuyển Việt Nam chỉ thắng tổng cộng ba set và thua 33 set. Có tám trận kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về Thái Lan, ba trận còn lại là 3-1. Việt Nam chưa từng thắng quá một set trong một trận chung kết SEA Games gặp đối thủ này.

Khoảng hơn 20 năm qua, Việt Nam thường giữ vị trí á quân khu vực, trong khi Thái Lan vươn tầm châu lục với 16 HCV SEA Games, trong đó có 14 HC vàng liên tiếp, cùng nhiều danh hiệu châu Á. Tuy vậy, Việt Nam từng thắng Thái Lan tại SEA V.League 2025, tạo thêm kỳ vọng trước trận chung kết SEA Games 33.

Quang Dũng - Hoàng An