VnExpress Thể thao

Sea Games 33

Thứ hai, 15/12/2025, 17:00 (GMT+7)

Thái Lan - Việt Nam: Chung kết bóng chuyền nữ SEA Games

Thái LanLúc 17h30, Việt Nam chơi trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games lần thứ 12, sau 11 trận toàn thua trước đây.

Giờ Hà Nội (GMT+7)
Mới nhất Cũ nhất

  • Thống kê

    Trong 5 cuộc đối đầu gần nhất, Thái Lan thắng 4 trận, Việt Nam thắng một trận.

    10/8/2025: Thái Lan thua Việt Nam 2-3 (SEA League)

    3/8/2025: Thái Lan thắng Việt Nam 3-2 (SEA League)

    11/8/2024: Thái Lan thắng Việt Nam 3-1 (SEA League)

    4/8/2024: Thái Lan thắng Việt Nam 3-2 (SEA League)

    7/10/2023: Thái Lan thắng Việt Nam 3-1 (Asiad)

  • Danh sách đội tuyển nữ

    # Vị trí Họ tên Ngày sinh Chiều cao Cân nặng Tầm đập Tầm chắn
    2 Đối chuyền Đặng Thị Kim Thanh 28/3/1999 (26 tuổi) 1,78 m 65 kg 295 cm 290 cm
    3 Chủ công Trần Thị Thanh Thúy (Đội trưởng) 12/11/1997 (28 tuổi) 1,90 m 73 kg 310 cm 300 cm
    5 Chủ công Bùi Thị Ánh Thảo 4/5/2009 (16 tuổi) 1,75 m 62 kg 295 cm 285 cm
    8 Phụ công Lê Thanh Thúy 23/5/1995 (30 tuổi) 1,80 m 65 kg 298 cm 290 cm
    9 Chủ công Nguyễn Thị Uyên 18/8/1999 (26 tuổi) 1,82 m 72 kg 300 cm 290 cm
    10 Phụ công Lê Như Anh 23/7/2005 (20 tuổi) 1,78 m 58 kg 290 cm 285 cm
    11 Đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh 11/2/2001 (24 tuổi) 1,78 m 62 kg 304 cm 295 cm
    12 Libero Nguyễn Khánh Đang 3/10/2000 (25 tuổi) 1,58 m 56 kg
    14 Chuyền hai Võ Thị Kim Thoa 18/3/1998 (27 tuổi) 1,73 m 67 kg 280 cm 270 cm
    16 Chủ công Vi Thị Như Quỳnh 16/4/2002 (23 tuổi) 1,76 m 70 kg 300 cm 286 cm
    18 Phụ công Lưu Thị Huệ 1/2/1999 (26 tuổi) 1,85 m 65 kg 300 cm 295 cm
    19 Chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh 6/7/1998 (27 tuổi) 1,78 m 67 kg 294 cm 285 cm
    20 Libero Lê Thị Yến 15/9/1997 (28 tuổi) 1,68 m 54 kg
    25 Phụ công Trần Thị Bích Thủy 11/12/2000 (25 tuổi) 1,84 m 68 kg 308 cm 300 cm

  • Đường tới chung kết

    Việt Nam toàn thắng ba trận vòng bảng và một trận bán kết với tỷ số 3-0, trước Malaysia, Myanmar, Indonesia và Philippines. Thái Lan cũng làm được điều tương tự trước Singapore, Philippines và Indonesia.

    bo-ng-chuye-n-1765785125-17657-9285-6505

    Chuyền hai Võ Thị Kim Thoa trong trận bán kết gặp Philippines hôm 14/12. Ảnh: Đức Đồng

Trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 17h30 ngày 15/12 tại nhà thi đấu Huamark, Bangkok. Đây là lần thứ 12 hai đội gặp nhau ở chung kết SEA Games, trong bối cảnh Thái Lan vẫn là thế lực thống trị của bóng chuyền nữ khu vực.

Thống kê cho thấy Việt Nam từng 11 lần vào chung kết SEA Games trước đó nhưng đều thất bại trước Thái Lan. Trong các trận này, tuyển Việt Nam chỉ thắng tổng cộng ba set và thua 33 set. Có tám trận kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về Thái Lan, ba trận còn lại là 3-1. Việt Nam chưa từng thắng quá một set trong một trận chung kết SEA Games gặp đối thủ này.

Khoảng hơn 20 năm qua, Việt Nam thường giữ vị trí á quân khu vực, trong khi Thái Lan vươn tầm châu lục với 16 HCV SEA Games, trong đó có 14 HC vàng liên tiếp, cùng nhiều danh hiệu châu Á. Tuy vậy, Việt Nam từng thắng Thái Lan tại SEA V.League 2025, tạo thêm kỳ vọng trước trận chung kết SEA Games 33.

Quang Dũng - Hoàng An

  Trở lại Thể thaoTrở lại Thể thao
Ý kiến Nội dung chính
×