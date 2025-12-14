Thái LanViệt Nam lần thứ 11 liên tiếp vào chung kết bóng đá nữ SEA Games, sau khi thắng Indonesia 5-0 ở bán kết chiều 14/12.

Trận đấu dường như đã an bài, khi Việt Nam đang dẫn cách biệt ba bàn còn các cầu thủ Indonesia dần cạn sức. Trận đấu có nhiều khán giả Việt Nam cổ vũ hơn hẳn ở vòng bảng, khi đã có nhiều người hâm mộ sang Thái Lan để cổ vũ bóng đá nam và nữ tại bán kết.

Joska và Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, Erick Thohir cách đây vài tháng. Ảnh: IGNV

Ngồi trong khu kỹ thuật sau khi bị thay ra, Joska vẫn tỏ vẻ mặt cau có. Joska mới được nhập tịch Indonesia cách đây vài tháng.

Từ quả phạt góc của Trần Thị Duyên bên phải, tiền vệ cao 1,53 m Bích Thùy bật cao đánh đầu về góc trái, nâng tỷ số lên 4-0.

Thanh Nhã chọc khe cho Ngọc Minh Chuyên thoát xuống bên trái cấm địa, nhưng cô sút trúng thủ môn bật ra. Bích Thùy đá bồi trước cầu môn trống, nhưng do bóng nảy hơi cao, cô sút vọt xà và lỡ cơ hội lập hat-trick.

Huỳnh Như nâng tỷ số lên 5-0

Từ đường chuyền dài của Diễm My, Huỳnh Như bất ngờ thoát xuống, rồi tỉa bóng về góc xa khi thủ môn Ayu Arumy đã băng ra xa cầu môn. Bóng từ từ lăn vào lưới trước sự bất lực của Indonesia.

Huỳnh Như đã ghi 70 bàn cho đội tuyển. Ảnh: Đông Huyền

Từ quả tạt của Hải Linh bên phải, Thanh Nhã đánh đầu trong cấm địa mà không bị ai kèm, nhưng bóng bay thiếu lực nên bị thủ môn Indonesia bắt gọn.

Phạm Hải Yến (trái) và Bích Thùy mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho Việt Nam. Ảnh: Đông Huyền

Việt Nam thắng Indonesia 5-0 để vào chung kết gặp Thái Lan hoặc Philippines tối 17/12. Nguyễn Thị Bích Thùy và Phạm Hải Yến đều lập cú đúp. Bàn thắng còn lại do Huỳnh Như ghi.

Tuyển nữ Việt Nam gặp tuyển nữ Indonesia ở bán kết bóng đá nữ SEA Games 33, diễn ra lúc 16h hôm nay 14/12/2025 trên sân Chonburi.

Đội tuyển nữ Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng. Sau ba trận, thầy trò HLV Mai Đức Chung giành 6 điểm, ghi 9 bàn và thủng lưới một bàn. Việt Nam lần lượt thắng Malaysia 7-0, Myanmar 2-0 và thua Philippines 0-1 ở lượt trận cuối, với bàn thua đến ở phút bù giờ 90+4.

Trong trận gặp Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam kiểm soát thế trận và ghi hai bàn trong hiệp một. Dù thiếu vắng hai cầu thủ Dương Thị Vân và Nguyễn Thị Vạn, đội vẫn giữ được sự cân bằng trong lối chơi.

Indonesia vào bán kết với lực lượng có nhiều cầu thủ nhập tịch gốc châu Âu. Đội bóng này được đánh giá có sự cải thiện về thể hình so với các kỳ SEA Games trước.

Theo lịch sử đối đầu tại các giải đấu khu vực, tuyển nữ Việt Nam toàn thắng Indonesia. Tại SEA Games, Việt Nam đang là đương kim vô địch và hướng tới lần thứ năm liên tiếp góp mặt ở trận chung kết.

Trận bán kết hai diễn ra giữa Thái Lan và Philippines lúc 18h30 hôm nay.

Quang Dũng - Hoàng An