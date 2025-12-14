-
Diễn biến chính trận đấu
-
90'+6
Hết giờ
Việt Nam thắng Indonesia 5-0 để vào chung kết gặp Thái Lan hoặc Philippines tối 17/12. Nguyễn Thị Bích Thùy và Phạm Hải Yến đều lập cú đúp. Bàn thắng còn lại do Huỳnh Như ghi.
-
90'+3
Thanh Nhã bỏ lỡ
Từ quả tạt của Hải Linh bên phải, Thanh Nhã đánh đầu trong cấm địa mà không bị ai kèm, nhưng bóng bay thiếu lực nên bị thủ môn Indonesia bắt gọn.
-
-
86'
Huỳnh Như nâng tỷ số lên 5-0
Từ đường chuyền dài của Diễm My, Huỳnh Như bất ngờ thoát xuống, rồi tỉa bóng về góc xa khi thủ môn Ayu Arumy đã băng ra xa cầu môn. Bóng từ từ lăn vào lưới trước sự bất lực của Indonesia.
-
83'
Bích Thùy bỏ lỡ khó tin
Thanh Nhã chọc khe cho Ngọc Minh Chuyên thoát xuống bên trái cấm địa, nhưng cô sút trúng thủ môn bật ra. Bích Thùy đá bồi trước cầu môn trống, nhưng do bóng nảy hơi cao, cô sút vọt xà và lỡ cơ hội lập hat-trick.
-
82'
Việt Nam thay người cuối
Hải Linh vào sân, thế chỗ Thái Thị Thảo.
-
80'
Việt Nam dẫn Indonesia 4-0
Từ quả phạt góc của Trần Thị Duyên bên phải, tiền vệ cao 1,53 m Bích Thùy bật cao đánh đầu về góc trái, nâng tỷ số lên 4-0.
-
75'
Thủ môn Indonesia vẫn chưa hết bực
Ngồi trong khu kỹ thuật sau khi bị thay ra, Joska vẫn tỏ vẻ mặt cau có. Joska mới được nhập tịch Indonesia cách đây vài tháng.
-
71'
Cầu thủ Indonesia chuột rút
Trận đấu dường như đã an bài, khi Việt Nam đang dẫn cách biệt ba bàn còn các cầu thủ Indonesia dần cạn sức. Trận đấu có nhiều khán giả Việt Nam cổ vũ hơn hẳn ở vòng bảng, khi đã có nhiều người hâm mộ sang Thái Lan để cổ vũ bóng đá nam và nữ tại bán kết.