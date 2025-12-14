Karate: Việt Nam thắng Thái Lan 2-0, giành HC vàng kumite đồng đội nữ

Trong trận chung kết đối kháng đồng đội nữ, Nguyễn Thị Diệu Ly lĩnh ấn tiên phong và thắng để giúp Việt Nam dẫn 1-0. Sang trận thứ hai, Hoàng Thị Mỹ Tâm khẳng định sức mạnh với chiến thắng áp đảo. Nhờ đó đội tuyển karate Việt Nam giành thắng lợi chung cuộc 2-0, đoạt HC vàng.

Với cá nhân Mỹ Tâm, đây là chiếc HC vàng thứ hai của nữ võ sĩ trẻ người Hà Tĩnh sau chiến thắng ở chung kết cá nhân hạng 61kg ngày 13/12.

Đây là chiếc HC vàng thứ sáu của karate Việt Nam và cũng là HC vàng cuối cùng của môn karate SEA Games 33.