VnExpress Thể thao

Sea Games 33

Chủ nhật, 14/12/2025, 08:35 (GMT+7)

SEA Games ngày 14/12: Karate giành thêm HC vàng sau khi thắng Thái Lan

Thái LanNguyễn Thị Diệu Ly và Hoàng Thị Mỹ Tâm đánh bại võ sĩ Thái Lan để mang về cho Việt Nam chiếc HC vàng kumite đồng đội nữ môn karate.

Giờ Hà Nội (GMT+7)

Danh sách huy chương của thể thao Việt Nam ngày 14/12

HC vàng (3): Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh, Triệu Thị Hoa Hồng (Bắn súng - 10 m súng ngắn hơi đồng đội nữ), Trịnh Thu Vinh (Bắn súng - 10 m súng ngắn cá nhân nữ), Nguyễn Thị Diệu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Thu (Karate - Kumite đồng đội Nữ)

HC bạc (2): Đội tuyển cầu mây nữ (Cầu mây - Regu đồng đội nữ), Phạm Quang Huy, Nguyễn Đình Thành và Lại Công Minh (Bắn súng: 10m súng ngắn đồng đội nam)

Mới nhất Cũ nhất

  • Bóng bàn: Việt Nam thắng Malaysia 3-0, vào chung kết đồng đội nam

    Ở ván thứ ba, Nguyễn Đức Tuân bị dẫn 0-2, nhưng xuất sắc thắng ngược Wann Sing 3-2. Đặc biệt trong set 5 quyết định, tay vợt Việt Nam thắng trắng 11-0.

  • Karate: Việt Nam thắng Thái Lan 2-0, giành HC vàng kumite đồng đội nữ

    Trong trận chung kết đối kháng đồng đội nữ, Nguyễn Thị Diệu Ly lĩnh ấn tiên phong và thắng để giúp Việt Nam dẫn 1-0. Sang trận thứ hai, Hoàng Thị Mỹ Tâm khẳng định sức mạnh với chiến thắng áp đảo. Nhờ đó đội tuyển karate Việt Nam giành thắng lợi chung cuộc 2-0, đoạt HC vàng.

    Với cá nhân Mỹ Tâm, đây là chiếc HC vàng thứ hai của nữ võ sĩ trẻ người Hà Tĩnh sau chiến thắng ở chung kết cá nhân hạng 61kg ngày 13/12.

    Đây là chiếc HC vàng thứ sáu của karate Việt Nam và cũng là HC vàng cuối cùng của môn karate SEA Games 33.

    my-tam-23-1765699231-176569924-7721-3032

    Mỹ Tâm mừng chiến thắng. Ảnh: AKF

  • Bóng bàn: Việt Nam đang dẫn Malaysia 2-0 đồng đội nam

    Ván một, Nguyễn Anh Tú thắng Wong Qi Shen 3-1 (8-11, 11-5, 11-6, 11-5). Sang ván hai, Đinh Anh Hoàng hạ Chong Javen 3-1 (11-9, 11-6, 5-11, 11-9). Ở nội dung này, các đội thi đấu theo thể thức 5 ván, thắng 3 là thắng chung cuộc.

    Ở ván ba, Nguyễn Đức Tuân dẫn Wann Sing 1-0. Nếu vượt qua Malaysia, Việt Nam sẽ gặp đội thắng ở cặp bán kết còn lại giữa Philippines với Singapore.

    anh-tu-1765698151-1765698207-8270-176569

    Nguyễn Anh Tú trong trận thắng Wong Qi Shen.

    anh-hoang-1765698151-176569821-1762-9596

    Đinh Anh Hoàng trong trận thắng Chong Javen. Ảnh: Hiếu Lương

  • Xe đạp: Nguyễn Thị Thật chuẩn bị thi đồng đội nữ

    Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thật và Nguyễn Thị Thi chuẩn bị thi đồng đội nữ nội dung đua vòng tròn cự ly 28,5 km (15 vòng mỗi vòng 1,9 km). Các cua-rơ Việt Nam sẽ phải đua tranh với Thái Lan, Malaysia, Philippines và Singapore.

  • Bóng chuyền nữ: Việt Nam vào chung kết

    Qua ba set, Thanh Thúy và đồng đội lần lượt thắng 25-17, 25-14, 25-17. Việt Nam sẽ chạm trán đội thắng ở cặp bán kết còn lại giữa Thái Lan với Indonesia. Trận chung kết sẽ diễn ra chiều mai, 15/12.

    thanh-thuy-1765695409-17656954-2923-4384
    29c4e4479a40151e4c51-176569553-8151-5877

    Thanh Thúy và đồng đội mừng sau khi thắng set ba 25-17. Ảnh: Đức Đồng

  • 63c603707d77f229ab66-176569421-2742-2597

    Những cú đập uy lực của chủ công Thanh Thúy là vũ khí quan trọng giúp Việt Nam áp đảo Philippines qua cả hai set. Ảnh: Đức Đồng

  • Bóng chuyền nữ: Việt Nam đang dẫn Philippines 2-0

    Các cô gái Việt Nam nhập cuộc tốt và thắng 25-17, 25-14 qua hai set đầu.

    bb408792c4954bcb1284-176569388-2057-3143

    Các tuyển thủ Việt Nam phấn khích sau khi thắng set đầu.

    2e89705b335cbc02e54d-176569388-4445-4288

    Rất đông người hâm mộ cũng phấn khích hò reo trên khán đài, động viên các cầu thủ. Ảnh: Đức Đồng

  • Bóng đá: Tình huống cố định là 'vũ khí mới' của Việt Nam tại SEA Games 33

    Giải mật thể thao: Vũ khí bóng cố định của U22 Việt Nam
     
     

  • Bắn súng: Thu Vinh nhẹ nhõm sau khi giải cơn khát HC vàng SEA Games

    Thu Vinh thừa nhận may mắn khi giành hai HC vàng SEA Games trong các phần thi 10 m súng ngắn hơi đồng đội nữ rồi 10 m súng ngắn cá nhân nữ sáng 14/12. Cô cũng hạnh phúc vì đã góp phần mang vinh quang về cho đất nước.

    Bắn súng: Phần thi chung kết 10m súng hơi cá nhân nữ của Thu Vinh
     
     

    Phần thi chung kết 10m súng hơi cá nhân nữ của Thu Vinh.

    Với cá nhân cô, kết quả tại trường bắn Bangkok sáng nay còn là sự giải thoát về mặt tâm lý. Xạ thủ người Thanh Hóa theo nghiệp bắn súng từ 2017, từng dự Olympic 2024, nhưng chưa một lần đoạt HC vàng SEA Games. Thành tích tốt nhất của cô trước đó chỉ là HC đồng cá nhân và HC bạc đồng đội súng ngắn hơi nữ ở kỳ Đại hội trên sân nhà 2022.

    "Ở các lần vào chung kết trước đây, tôi đa phần thất bại nhiều hơn thành công. Nhưng có lẽ sau những thất bại đó, may mắn của tôi được dồn nén lại và cho trái ngọt tại kỳ SEA Games này, và giúp tôi hiện thực hóa ước mơ của mình. Cuối cùng tôi đã làm được", Thu Vinh nói.

    Thu-Vinh-2-1765693539-9766-1765693581.jp

    Thu Vinh (phải) trong lễ trao giải nội dung 10m súng ngắn cá nhân nữ. Ảnh: Đức Đồng

  • Bắn súng: Việt Nam đoạt HC bạc 10m súng ngắn đồng đội nam 

    Phạm Quang Huy, Nguyễn Đình Thành và Lại Công Minh đạt tổng điểm 1717, nhận HC bạc. Indonesia giành HC vàng và phá kỷ lục SEA Games với 1736 điểm.

    3432396249937310984-1765691960-1743-1765

    Các xạ thủ Việt Nam trong phần thi 10m súng ngắn đồng đội nam. Ảnh: Hiếu Lương

undefined - page NaN
undefined - page NaN - 1
undefined - page NaN - 2
undefined - page NaN - 3
undefined - page NaN - 4
  Trở lại Thể thaoTrở lại Thể thao
Ý kiến Nội dung chính
×