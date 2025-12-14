-
Bóng bàn: Việt Nam thắng Malaysia 3-0, vào chung kết đồng đội nam
Ở ván thứ ba, Nguyễn Đức Tuân bị dẫn 0-2, nhưng xuất sắc thắng ngược Wann Sing 3-2. Đặc biệt trong set 5 quyết định, tay vợt Việt Nam thắng trắng 11-0.
Karate: Việt Nam thắng Thái Lan 2-0, giành HC vàng kumite đồng đội nữ
Trong trận chung kết đối kháng đồng đội nữ, Nguyễn Thị Diệu Ly lĩnh ấn tiên phong và thắng để giúp Việt Nam dẫn 1-0. Sang trận thứ hai, Hoàng Thị Mỹ Tâm khẳng định sức mạnh với chiến thắng áp đảo. Nhờ đó đội tuyển karate Việt Nam giành thắng lợi chung cuộc 2-0, đoạt HC vàng.
Với cá nhân Mỹ Tâm, đây là chiếc HC vàng thứ hai của nữ võ sĩ trẻ người Hà Tĩnh sau chiến thắng ở chung kết cá nhân hạng 61kg ngày 13/12.
Đây là chiếc HC vàng thứ sáu của karate Việt Nam và cũng là HC vàng cuối cùng của môn karate SEA Games 33.
Bóng bàn: Việt Nam đang dẫn Malaysia 2-0 đồng đội nam
Ván một, Nguyễn Anh Tú thắng Wong Qi Shen 3-1 (8-11, 11-5, 11-6, 11-5). Sang ván hai, Đinh Anh Hoàng hạ Chong Javen 3-1 (11-9, 11-6, 5-11, 11-9). Ở nội dung này, các đội thi đấu theo thể thức 5 ván, thắng 3 là thắng chung cuộc.
Ở ván ba, Nguyễn Đức Tuân dẫn Wann Sing 1-0. Nếu vượt qua Malaysia, Việt Nam sẽ gặp đội thắng ở cặp bán kết còn lại giữa Philippines với Singapore.
Xe đạp: Nguyễn Thị Thật chuẩn bị thi đồng đội nữ
Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thật và Nguyễn Thị Thi chuẩn bị thi đồng đội nữ nội dung đua vòng tròn cự ly 28,5 km (15 vòng mỗi vòng 1,9 km). Các cua-rơ Việt Nam sẽ phải đua tranh với Thái Lan, Malaysia, Philippines và Singapore.
Bóng chuyền nữ: Việt Nam vào chung kết
Qua ba set, Thanh Thúy và đồng đội lần lượt thắng 25-17, 25-14, 25-17. Việt Nam sẽ chạm trán đội thắng ở cặp bán kết còn lại giữa Thái Lan với Indonesia. Trận chung kết sẽ diễn ra chiều mai, 15/12.
Bóng chuyền nữ: Việt Nam đang dẫn Philippines 2-0
Các cô gái Việt Nam nhập cuộc tốt và thắng 25-17, 25-14 qua hai set đầu.
Bóng đá: Tình huống cố định là 'vũ khí mới' của Việt Nam tại SEA Games 33
Bắn súng: Thu Vinh nhẹ nhõm sau khi giải cơn khát HC vàng SEA Games
Thu Vinh thừa nhận may mắn khi giành hai HC vàng SEA Games trong các phần thi 10 m súng ngắn hơi đồng đội nữ rồi 10 m súng ngắn cá nhân nữ sáng 14/12. Cô cũng hạnh phúc vì đã góp phần mang vinh quang về cho đất nước.
Với cá nhân cô, kết quả tại trường bắn Bangkok sáng nay còn là sự giải thoát về mặt tâm lý. Xạ thủ người Thanh Hóa theo nghiệp bắn súng từ 2017, từng dự Olympic 2024, nhưng chưa một lần đoạt HC vàng SEA Games. Thành tích tốt nhất của cô trước đó chỉ là HC đồng cá nhân và HC bạc đồng đội súng ngắn hơi nữ ở kỳ Đại hội trên sân nhà 2022.
"Ở các lần vào chung kết trước đây, tôi đa phần thất bại nhiều hơn thành công. Nhưng có lẽ sau những thất bại đó, may mắn của tôi được dồn nén lại và cho trái ngọt tại kỳ SEA Games này, và giúp tôi hiện thực hóa ước mơ của mình. Cuối cùng tôi đã làm được", Thu Vinh nói.
Bắn súng: Việt Nam đoạt HC bạc 10m súng ngắn đồng đội nam
Phạm Quang Huy, Nguyễn Đình Thành và Lại Công Minh đạt tổng điểm 1717, nhận HC bạc. Indonesia giành HC vàng và phá kỷ lục SEA Games với 1736 điểm.