SEA Games ngày 14/12: Số HC vàng của Thái Lan gấp 4 lần Việt Nam

Thái LanChủ nhà đã giành 132 HC vàng chỉ sau 5 ngày thi SEA Games 33, gần gấp bốn lần thành tích của Việt Nam.

SEA Games 33 đã qua nửa chặng đường, nhưng đoàn đứng đầu bảng tổng sắp gần như đã được định đoạt. Qua 277 bộ huy chương đã trao, Thái Lan đã giành 132 HC vàng, tỷ lệ gần 48%. Tức là chủ nhà giành được số HC vàng gần bằng các đoàn khác gộp lại, và nhiều gần gấp bốn lần Việt Nam (34 HC vàng). Indonesia đang đứng thứ hai với 43 HC vàng.

Bảng tổng sắp SEA Games 33 tính đến 23h30 ngày 14/12/2025.

Ngày thi đấu 14/12 ghi nhận đoàn Thể thao Việt Nam đoạt thêm 5 HC vàng, cùng nhiều kết quả tốt ở các môn thế mạnh. Tâm điểm là cú đúp HC vàng lịch sử kèm hai kỷ lục SEA Games của xạ thủ Trịnh Thu Vinh, màn bảo vệ ngôi vô địch 200m ếch của Phạm Thanh Bảo, chiến thắng của đội karate nữ và bất ngờ từ bowling.

Bắn súng mở màn cho ngày thi đấu đầy cảm xúc của đoàn Việt Nam, với màn trình diễn xuất sắc của Trịnh Thu Vinh. Buổi sáng, xạ thủ sinh năm 2001 cùng các đồng đội Nguyễn Thùy Trang và Triệu Thị Hoa Hồng giành HC vàng 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, đồng thời phá kỷ lục SEA Games với 1711 điểm.

Đến buổi trưa, Thu Vinh tiếp tục thể hiện bản lĩnh và sự ổn định hiếm có khi bước vào chung kết 10m súng ngắn hơi cá nhân nữ. Cô bắn tự tin, vượt qua các đối thủ mạnh để giành thêm một HC vàng, hoàn tất cú đúp vàng chỉ trong vài giờ thi đấu. Với 242,7 điểm, Thu Vinh một lần nữa phá kỷ lục SEA Games. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, xạ thủ người Thanh Hóa này giành HC vàng SEA Games, sau khi chỉ giành HC bạc và đồng ở kỳ Đại hội trên sân nhà năm 2022.

Trịnh Thu Vinh ở nội dung 10 m súng ngắn hơi đồng đội nữ tại trường bắn Huamark, thành phố Bangkok, Thái Lan ngày 14/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nam, bộ ba Phạm Quang Huy, Nguyễn Đình Thành và Lại Công Minh giành HC bạc. Nhưng nhà vô địch ASIAD Quang Huy gây bất ngờ khi thi đấu không thành công ở chung kết cá nhân, sớm bị loại.

Ngày thi đấu chính thứ năm của Đại hội ghi nhận thêm tấm HC vàng thuyết phục ở nội dung kumite đồng đội nữ. Các võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm thi đấu chắc chắn, để thắng chủ nhà Thái Lan 2-0 trong trận chung kết mà chưa cần võ sĩ thứ ba là Nguyễn Thị Thu vào thi đấu.

Chiến thắng này không chỉ khẳng định sức mạnh karate nữ Việt Nam mà còn có ý nghĩa đặc biệt, vì đây là tấm HC vàng cuối cùng của môn karate tại SEA Games 33, nâng tổng số HC vàng của karate Việt Nam lên 6 chiếc tại đại hội lần này. Thành quả của kumite đồng đội nữ cũng giúp karate Việt Nam khép lại SEA Games 33 một cách trọn vẹn, vì trước đó, trong ngày 14/12, đội kumite đồng đội nam không giành được huy chương nào.

Đội karate giành HC vàng kumite đồng đội nữ tại Khu phức hợp Chính phủ Chaeng Watthana, thành phố Bangkok, Thái Lan. Ảnh: WKF

Ở môn bơi, sau khi thắng cự ly 100m với 1 phút 1 giây 43 hôm 11/12, Phạm Thanh Bảo hoàn tất cú đúp HC vàng bơi ếch Đại hội kỳ này bằng chiến thắng ở cự ly 200m với thành tích 2 phút 12 giây 81. Kình ngư người Bến Tre khẳng định vị thế ông hoàng bơi ếch của khu vực hiện tại khi dẫn đầu ngay từ những mét đầu tiên và không cho đối thủ cơ hội bám đuổi

Bên cạnh HC vàng của Thanh Bảo, bơi Việt Nam còn gặt hái nhiều thành công khác trong ngày. Đội tiếp sức 4x100m tự do nam gồm Hưng Nguyên, Jeremie Lương, Nguyễn Hữu Kim Sơn (Nguyễn Quốc) và Hoàng Việt Tường đã xuất sắc giành được tấm HC bạc với thành tích 3 phút 20 giây 01, chỉ xếp sau đội Singapore (3 phút 16 giây 65). Ở nội dung 4x200m tự do tiếp sức nữ, các cô gái Hoàng Thị Khả Nhi, Nguyễn Thị Mỹ Tiên, Phạm Thị Vân, Lê Thúy Hiền cũng mang về một tấm HC đồng với thời gian 8 phút 14 giây 22. Đây là thành quả đáng khen ngợi của đội bơi nữ Việt Nam trong bối cảnh các cường quốc bơi lội khu vực như Singapore, Malaysia, Thái Lan vẫn rất mạnh.

Đội tiếp sức nam nhận HC bạc 4x100m ở trung tâm thể thao Huamark. Ảnh: Hiếu Lương

Bất ngờ lớn nhất trong ngày đến từ môn bowling khi VĐV 16 tuổi Trần Hoàng Khôi thắng một đối thủ chủ nhà để giành HC vàng đơn nam. Chiến thắng của Hoàng Khôi thậm chí có thể được xem là một trong những bất ngờ lớn nhất của đoàn Việt Nam tại SEA Games 33, bởi bowling không phải môn thế mạnh truyền thống. Tấm HC vàng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích, mà còn mở ra nhiều kỳ vọng cho bowling Việt Nam trong tương lai.

Bên cạnh những niềm vui, đoàn thể thao Việt Nam cũng ghi nhận một số kết quả chưa như ý. Ở môn cử tạ, Trần Minh Trí hỏng cả ba lượt cử đây, không được lọt vào nhóm tranh huy chương, dù dẫn đầu phần cử giật hạng 65kg nam. Trong khi đó, nỗ lực của những Quàng Thị Tâm (58kg Nữ), Nguyễn Đức Toàn (71kg Nam) chỉ đủ để mang về hai chiếc HC đồng.

Điền kinh hôm nay chỉ thi các nội dung đi bộ 20km và marathon, nhưng cũng chỉ mang về cho đoàn hai chiếc HC đồng của Bùi Thị Thu Hà (marathon nữ) và Nguyễn Thành Ngưng (đi bộ nam). Kỷ lục gia marathon Việt Nam Hoàng Nguyên Thanh về thứ tư, trong khi Nữ hoàng đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc và chân chạy marathon nữ Hoàng Thị Ngọc Hoa phải bỏ cuộc.

Thanh Phúc trên đường đua trước khi bỏ cuộc. Ảnh: Đức Đồng

Bên cạnh các môn cá nhân, đội tuyển bóng đá nữ giành quyền vào chung kết sau khi đè bẹp Indonesia 5-0. Đây là lần thứ 11 liên tiếp tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở trận đấu cuối cùng của đại hội, tiếp tục khẳng định vị thế số một khu vực.

Ở môn bóng bàn, Việt Nam đánh bại Malaysia 3-0 ở bán kết đồng đội nam, để lần đầu tiên sau 8 năm giành quyền vào chơi trận chung kết đồng đội nam SEA Games. Tuy nhiên, đội thua Singapore sát nút 2-3 trong trận chung kết, ngậm ngùi nhận HC bạc.

Đức Đồng - Hiếu Lương - Nhân Đạt