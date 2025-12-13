-
Lịch chung kết có Việt Nam hôm nay
09h00
• Cờ vua: Đồng đội nam nữ cờ tiêu chuẩn makruk (Chung kết).
11h45
• Bắn súng (súng trường): 10m súng trường hơi cá nhân Nữ (Chung kết).
13h00
• Cử tạ: Hạng 48 kg Nữ (Chung kết) với vận động viên Nguyễn Thị Thu Trang.
• Cử tạ: Hạng 60 kg Nam (Chung kết) với vận động viên K' Dương.
• Cử tạ: Hạng 53 kg Nữ (Chung kết) với vận động viên Nguyễn Hoài Hương.
14h30
• Taekwondo: Trên 49 kg & dưới 53 kg Nữ (Chung kết).
• Taekwondo: Trên 53 kg & dưới 57 kg Nữ (Chung kết).
• Taekwondo: Trên 58 kg & dưới 63 kg Nam (Chung kết).
• Taekwondo: Trên 68 kg & dưới 74 kg Nam (Chung kết).
15h00
• Kickboxing: K1 nữ 52 kg (Vòng loại/Chung kết) với Triệu Thị Phương Thuỷ đối đầu Thái Lan.
• Kickboxing: KickLight nam 57 Kg (Vòng loại/Chung kết), Myanmar đối đầu Dương Danh Hoạt.
• Kickboxing: K1 nam 60 Kg (Vòng loại/Chung kết), Lào đối đầu Hoàng Gia đại.
15h30
• Karate: Kumite -61 kg Nữ (Chung kết).
• Karate: Kumite -75 kg Nam (Chung kết).
• Karate: Kumite -68 kg Nữ (Chung kết).
• Karate: Kumite -84 kg Nam (Chung kết).
• Pencak Silat: Triples Team (1M + 2W) (Chung kết).
• Pencak Silat: Triples Team (2M + 1W) (Chung kết).
16h50
• Điền kinh: Nhảy ba bước Nữ (Chung kết) với Nguyễn Thị Hường và Vũ Thị Ngọc Hà.
18h00
• Bơi: 100m Bướm Nữ (Chung kết).
• Bơi: 100m bướm Nam (Chung kết).
• Bơi: 100m ngửa Nữ (Chung kết).
• Bơi: 200m tự do Nam (Chung kết).
• Bơi: 100m ếch Nữ (Chung kết).
• Bơi: 400m hỗn hợp Nữ (Chung kết).
18h20
• Điền kinh: 5,000m Nam (Chung kết) với Lê Tiến Long và Nguyễn Trung Cường.
18h45
• Điền kinh: 5,000m Nữ (Chung kết) với Lê Thị Tuyết và Nguyễn Thị Oanh.
19h15
• Điền kinh: 200m Nam (Chung kết).
19h25
• Điền kinh: 200m Nữ (Chung kết).
19h35
• Điền kinh: 4 x 400m hỗn hợp (Chung kết) với đội hình gồm Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Tạ Ngọc Tưởng, và Vũ Ngọc Khánh.
Bảng tổng sắp trước ngày thi 13/12
TT Đoàn Vàng Bạc Đồng Tổng 1 Thái Lan 66 43 28 137 2 Việt Nam 24 17 43 84 3 Indonesia 20 28 24 72 4 Singapore 15 16 18 49 5 Philippines 11 16 35 62 6 Malaysia 10 13 33 56 7 Myanmar 2 9 7 18 8 Lào 1 1 12 14 9 Brunei 0 1 3 4 10 Timor-Leste 0 0 2 2
Lịch đấu sáng và trưa nay theo thứ tự thời gian
08h30
• Bóng chuyền bãi biển: Đội nam thi đấu Vòng loại, Việt Nam đối đầu Indonesia.
09h00
• Bơi: 100m bướm Nam thi đấu Vòng loại với sự tham gia của Dương Văn Hoàng Quy và Nguyễn Viết Tường.
• Bơi: 200m tự do Nam thi đấu Vòng loại với Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc.
• Bơi: 100m bơi ếch Nữ thi đấu Vòng loại với Nguyễn Thúy Hiền.
• Bơi: 400m hỗn hợp Nữ thi đấu Vòng loại với Nguyễn Ngọc Tuyết Hân và Võ Thị Mỹ Tiên.
• Cờ vua: Đồng đội nam nữ cờ tiêu chuẩn thi đấu Chung kết.
• Cầu lông: Đôi Nữ thi đấu Bán kết, Bùi Bích Phương và Vũ Thị Trang đối đầu Indonesia.
• Karate: Kumite -61 kg Nữ thi đấu Vòng loại với Hoàng Thị Mỹ Tâm.
• Karate: Kumite -75 kg Nam thi đấu Vòng loại với Võ Văn Hiền.
• Karate: Kumite -68 kg Nữ thi đấu Vòng loại với Đinh Thị Hương.
• Karate: Kumite -84 kg Nam thi đấu Vòng loại với Nguyễn Thanh Trường.
• Boxing: Đồng đội hỗn hợp thi đấu Vòng loại, Việt Nam đối đầu Philippines.
• Bắn súng (đĩa bay): Sporting Clay Team Nam thi đấu Vòng loại với Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Minh Quang, Trần Khắc Đang, và Nguyễn Hoàng Nam.
09h30
• Mô tô nước: Ski 1500 stock thi đấu Vòng loại với Nguyễn Thành Trung.
• Bắn súng (súng trường): 10m súng trường hơi cá nhân Nữ thi đấu Vòng loại với Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, và Nguyễn Thị Thảo.
• Bắn súng (súng trường): 10m súng trường hơi đồng đội Nữ thi đấu Xếp hạng với Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, và Nguyễn Thị Thảo.
10h00
• Thể thao điện tử: FC Online đồng đội hỗn hợp thi đấu Vòng bảng, Việt Nam đối đầu Indonesia.
• Pencak Silat: Tunggal nam thi đấu Vòng loại, Phạm Hải Tiến đối đầu Laos.
• Pencak Silat: Tunggal nữ thi đấu Vòng loại, Nguyễn Thị Mỹ Dung đối đầu Malaysia.
• Pencak Silat: Triples Team (1M + 2W) thi đấu Vòng loại với Phạm Thế Trung, Lê Thị Thu Mai, và Lê Thị Kim Ngân.
• Pencak Silat: Triples Team (2M + 1W) thi đấu Vòng loại với Nguyễn đình Tân, Võ Minh Luân, và Lê Ngọc Như Ý.
• Sailing: ILCA4 Nam thi đấu Vòng 4 với Phạm Huỳnh Thái Sơn.
• Sailing: ILCA4 Nữ thi đấu Vòng 4 với Bùi Nguyễn Lệ Hằng và Vũ Quang Linh.
• Sailing: Optimist Nam thi đấu Vòng 4 với Phan Lê Phương Anh.
• Sailing: Optimist Nữ thi đấu Vòng 4 với Thạch Phát.
• Sailing: ILCA7 Nam thi đấu Vòng 4 với Nguyễn Thị Mỹ Hạnh.
• Sailing: ILCA6 Nữ thi đấu Vòng 4 với Mai Thanh Nhật.
• Sailing: Hỗn hợp 470 thi đấu Vòng 4 với Nguyễn Phạm Khánh Ngọc.
• Taekwondo: Trên 49 kg & dưới 53 kg Nữ thi đấu Vòng loại, Nguyễn Thị Loan đối đầu Timor Leste.
• Taekwondo: Trên 53 kg & dưới 57 kg Nữ thi đấu Vòng loại với Trần Thị Ánh Tuyết.
• Taekwondo: Trên 58 kg & dưới 63 kg Nam thi đấu Vòng loại, Lê Tuấn đối đầu Philippines.
• Taekwondo: Trên 68 kg & dưới 74 kg Nam thi đấu Vòng loại, Lý Hồng Phúc đối đầu Myanmar.
• Wushu: Trường Quyền Nam thi đấu Vòng loại với Vũ Văn Tuấn.
• Wushu: Nam Quyền Nữ thi đấu Vòng loại với Phan Thị Tú Bình và Đặng Trần Phương Nhi,.
• Wushu: Thái Cực Quyền Nữ thi đấu Vòng loại với Nguyễn Lệ Chi.
• Quần vợt: Đơn nữ thi đấu Vòng loại, Trần Thuỵ Thanh Trúc đối đầu Singapore.
• Bóng bàn: Đồng đội nữ thi đấu Vòng loại, Thái Lan đối đầu Việt Nam.
10h10
• Mô tô nước: Runabout 1100 Stock thi đấu Vòng loại với Tạ Bình Nam.
10h30
• Thể thao điện tử: Mobile Legends: Bang Bang Nam thi đấu Vòng bảng, Việt Nam đối đầu Myanmar.
11h00
• Quần vợt: Đơn nam thi đấu Vòng loại, Vũ Hà Minh Đức đối đầu Malaysia.
11h30
• Bóng ném: 5x5 Nam thi đấu Vòng loại, Việt Nam đối đầu Malaysia.
11h45
• Bắn súng (súng trường): 10m súng trường hơi cá nhân Nữ thi đấu Chung kết (nếu VĐV Việt Nam vượt qua Vòng loại).
12h00
• Cầu lông: Hỗn hợp thi đấu Vòng loại, Malaysia đối đầu Việt Nam.
12h30
• Quần vợt: Đơn nữ thi đấu Vòng loại, Mai Linh đối đầu Singapore.
• Quần vợt: Đơn nam thi đấu Vòng loại, Nguyễn Minh Phát đối đầu Singapore.
