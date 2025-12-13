Lịch đấu sáng và trưa nay theo thứ tự thời gian

08h30

• Bóng chuyền bãi biển: Đội nam thi đấu Vòng loại, Việt Nam đối đầu Indonesia.

09h00

• Bơi: 100m bướm Nam thi đấu Vòng loại với sự tham gia của Dương Văn Hoàng Quy và Nguyễn Viết Tường.

• Bơi: 200m tự do Nam thi đấu Vòng loại với Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc.

• Bơi: 100m bơi ếch Nữ thi đấu Vòng loại với Nguyễn Thúy Hiền.

• Bơi: 400m hỗn hợp Nữ thi đấu Vòng loại với Nguyễn Ngọc Tuyết Hân và Võ Thị Mỹ Tiên.

• Cờ vua: Đồng đội nam nữ cờ tiêu chuẩn thi đấu Chung kết.

• Cầu lông: Đôi Nữ thi đấu Bán kết, Bùi Bích Phương và Vũ Thị Trang đối đầu Indonesia.

• Karate: Kumite -61 kg Nữ thi đấu Vòng loại với Hoàng Thị Mỹ Tâm.

• Karate: Kumite -75 kg Nam thi đấu Vòng loại với Võ Văn Hiền.

• Karate: Kumite -68 kg Nữ thi đấu Vòng loại với Đinh Thị Hương.

• Karate: Kumite -84 kg Nam thi đấu Vòng loại với Nguyễn Thanh Trường.

• Boxing: Đồng đội hỗn hợp thi đấu Vòng loại, Việt Nam đối đầu Philippines.

• Bắn súng (đĩa bay): Sporting Clay Team Nam thi đấu Vòng loại với Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Minh Quang, Trần Khắc Đang, và Nguyễn Hoàng Nam.

09h30

• Mô tô nước: Ski 1500 stock thi đấu Vòng loại với Nguyễn Thành Trung.

• Bắn súng (súng trường): 10m súng trường hơi cá nhân Nữ thi đấu Vòng loại với Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, và Nguyễn Thị Thảo.

• Bắn súng (súng trường): 10m súng trường hơi đồng đội Nữ thi đấu Xếp hạng với Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, và Nguyễn Thị Thảo.

10h00

• Thể thao điện tử: FC Online đồng đội hỗn hợp thi đấu Vòng bảng, Việt Nam đối đầu Indonesia.

• Pencak Silat: Tunggal nam thi đấu Vòng loại, Phạm Hải Tiến đối đầu Laos.

• Pencak Silat: Tunggal nữ thi đấu Vòng loại, Nguyễn Thị Mỹ Dung đối đầu Malaysia.

• Pencak Silat: Triples Team (1M + 2W) thi đấu Vòng loại với Phạm Thế Trung, Lê Thị Thu Mai, và Lê Thị Kim Ngân.

• Pencak Silat: Triples Team (2M + 1W) thi đấu Vòng loại với Nguyễn đình Tân, Võ Minh Luân, và Lê Ngọc Như Ý.

• Sailing: ILCA4 Nam thi đấu Vòng 4 với Phạm Huỳnh Thái Sơn.

• Sailing: ILCA4 Nữ thi đấu Vòng 4 với Bùi Nguyễn Lệ Hằng và Vũ Quang Linh.

• Sailing: Optimist Nam thi đấu Vòng 4 với Phan Lê Phương Anh.

• Sailing: Optimist Nữ thi đấu Vòng 4 với Thạch Phát.

• Sailing: ILCA7 Nam thi đấu Vòng 4 với Nguyễn Thị Mỹ Hạnh.

• Sailing: ILCA6 Nữ thi đấu Vòng 4 với Mai Thanh Nhật.

• Sailing: Hỗn hợp 470 thi đấu Vòng 4 với Nguyễn Phạm Khánh Ngọc.

• Taekwondo: Trên 49 kg & dưới 53 kg Nữ thi đấu Vòng loại, Nguyễn Thị Loan đối đầu Timor Leste.

• Taekwondo: Trên 53 kg & dưới 57 kg Nữ thi đấu Vòng loại với Trần Thị Ánh Tuyết.

• Taekwondo: Trên 58 kg & dưới 63 kg Nam thi đấu Vòng loại, Lê Tuấn đối đầu Philippines.

• Taekwondo: Trên 68 kg & dưới 74 kg Nam thi đấu Vòng loại, Lý Hồng Phúc đối đầu Myanmar.

• Wushu: Trường Quyền Nam thi đấu Vòng loại với Vũ Văn Tuấn.

• Wushu: Nam Quyền Nữ thi đấu Vòng loại với Phan Thị Tú Bình và Đặng Trần Phương Nhi,.

• Wushu: Thái Cực Quyền Nữ thi đấu Vòng loại với Nguyễn Lệ Chi.

• Quần vợt: Đơn nữ thi đấu Vòng loại, Trần Thuỵ Thanh Trúc đối đầu Singapore.

• Bóng bàn: Đồng đội nữ thi đấu Vòng loại, Thái Lan đối đầu Việt Nam.

10h10

• Mô tô nước: Runabout 1100 Stock thi đấu Vòng loại với Tạ Bình Nam.

10h30

• Thể thao điện tử: Mobile Legends: Bang Bang Nam thi đấu Vòng bảng, Việt Nam đối đầu Myanmar.

11h00

• Quần vợt: Đơn nam thi đấu Vòng loại, Vũ Hà Minh Đức đối đầu Malaysia.

11h30

• Bóng ném: 5x5 Nam thi đấu Vòng loại, Việt Nam đối đầu Malaysia.

11h45

• Bắn súng (súng trường): 10m súng trường hơi cá nhân Nữ thi đấu Chung kết (nếu VĐV Việt Nam vượt qua Vòng loại).

12h00

• Cầu lông: Hỗn hợp thi đấu Vòng loại, Malaysia đối đầu Việt Nam.

12h30

• Quần vợt: Đơn nữ thi đấu Vòng loại, Mai Linh đối đầu Singapore.

• Quần vợt: Đơn nam thi đấu Vòng loại, Nguyễn Minh Phát đối đầu Singapore.