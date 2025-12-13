VnExpress Thể thao

SEA Games ngày 13/12: Việt Nam có thể giành tối đa 30 HC vàng

Thái LanViệt Nam dự kiến giành thêm một ngày "vàng", với tối đa 30 nội dung chung kết ở 9 môn tại SEA Games 33.

Giờ Hà Nội (GMT+7)
  • Lịch chung kết có Việt Nam hôm nay

    09h00
    • Cờ vua: Đồng đội nam nữ cờ tiêu chuẩn makruk (Chung kết).
    11h45
    • Bắn súng (súng trường): 10m súng trường hơi cá nhân Nữ (Chung kết).
    13h00
    • Cử tạ: Hạng 48 kg Nữ (Chung kết) với vận động viên Nguyễn Thị Thu Trang.
    • Cử tạ: Hạng 60 kg Nam (Chung kết) với vận động viên K' Dương.
    • Cử tạ: Hạng 53 kg Nữ (Chung kết) với vận động viên Nguyễn Hoài Hương.
    14h30
    • Taekwondo: Trên 49 kg & dưới 53 kg Nữ (Chung kết).
    • Taekwondo: Trên 53 kg & dưới 57 kg Nữ (Chung kết).
    • Taekwondo: Trên 58 kg & dưới 63 kg Nam (Chung kết).
    • Taekwondo: Trên 68 kg & dưới 74 kg Nam (Chung kết).
    15h00
    • Kickboxing: K1 nữ 52 kg (Vòng loại/Chung kết) với Triệu Thị Phương Thuỷ đối đầu Thái Lan.
    • Kickboxing: KickLight nam 57 Kg (Vòng loại/Chung kết), Myanmar đối đầu Dương Danh Hoạt.
    • Kickboxing: K1 nam 60 Kg (Vòng loại/Chung kết), Lào đối đầu Hoàng Gia đại.
    15h30
    • Karate: Kumite -61 kg Nữ (Chung kết).
    • Karate: Kumite -75 kg Nam (Chung kết).
    • Karate: Kumite -68 kg Nữ (Chung kết).
    • Karate: Kumite -84 kg Nam (Chung kết).
    • Pencak Silat: Triples Team (1M + 2W) (Chung kết).
    • Pencak Silat: Triples Team (2M + 1W) (Chung kết).
    16h50
    • Điền kinh: Nhảy ba bước Nữ (Chung kết) với Nguyễn Thị Hường và Vũ Thị Ngọc Hà.
    18h00
    • Bơi: 100m Bướm Nữ (Chung kết).
    • Bơi: 100m bướm Nam (Chung kết).
    • Bơi: 100m ngửa Nữ (Chung kết).
    • Bơi: 200m tự do Nam (Chung kết).
    • Bơi: 100m ếch Nữ (Chung kết).
    • Bơi: 400m hỗn hợp Nữ (Chung kết).
    18h20
    • Điền kinh: 5,000m Nam (Chung kết) với Lê Tiến Long và Nguyễn Trung Cường.
    18h45
    • Điền kinh: 5,000m Nữ (Chung kết) với Lê Thị Tuyết và Nguyễn Thị Oanh.
    19h15
    • Điền kinh: 200m Nam (Chung kết).
    19h25
    • Điền kinh: 200m Nữ (Chung kết).
    19h35
    • Điền kinh: 4 x 400m hỗn hợp (Chung kết) với đội hình gồm Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Tạ Ngọc Tưởng, và Vũ Ngọc Khánh.

  • Bảng tổng sắp trước ngày thi 13/12

    TT Đoàn Vàng Bạc Đồng Tổng
    1 Thái Lan 66 43 28 137
    2 Việt Nam 24 17 43 84
    3 Indonesia 20 28 24 72
    4 Singapore 15 16 18 49
    5 Philippines 11 16 35 62
    6 Malaysia 10 13 33 56
    7 Myanmar 2 9 7 18
    8 Lào 1 1 12 14
    9 Brunei 0 1 3 4
    10 Timor-Leste 0 0 2 2

  • Lịch đấu sáng và trưa nay theo thứ tự thời gian

    08h30
    • Bóng chuyền bãi biển: Đội nam thi đấu Vòng loại, Việt Nam đối đầu Indonesia.
    09h00
    • Bơi: 100m bướm Nam thi đấu Vòng loại với sự tham gia của Dương Văn Hoàng Quy và Nguyễn Viết Tường.
    • Bơi: 200m tự do Nam thi đấu Vòng loại với Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc.
    • Bơi: 100m bơi ếch Nữ thi đấu Vòng loại với Nguyễn Thúy Hiền.
    • Bơi: 400m hỗn hợp Nữ thi đấu Vòng loại với Nguyễn Ngọc Tuyết Hân và Võ Thị Mỹ Tiên.
    • Cờ vua: Đồng đội nam nữ cờ tiêu chuẩn thi đấu Chung kết.
    • Cầu lông: Đôi Nữ thi đấu Bán kết, Bùi Bích Phương và Vũ Thị Trang đối đầu Indonesia.
    • Karate: Kumite -61 kg Nữ thi đấu Vòng loại với Hoàng Thị Mỹ Tâm.
    • Karate: Kumite -75 kg Nam thi đấu Vòng loại với Võ Văn Hiền.
    • Karate: Kumite -68 kg Nữ thi đấu Vòng loại với Đinh Thị Hương.
    • Karate: Kumite -84 kg Nam thi đấu Vòng loại với Nguyễn Thanh Trường.
    • Boxing: Đồng đội hỗn hợp thi đấu Vòng loại, Việt Nam đối đầu Philippines.
    • Bắn súng (đĩa bay): Sporting Clay Team Nam thi đấu Vòng loại với Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Minh Quang, Trần Khắc Đang, và Nguyễn Hoàng Nam.
    09h30
    • Mô tô nước: Ski 1500 stock thi đấu Vòng loại với Nguyễn Thành Trung.
    • Bắn súng (súng trường): 10m súng trường hơi cá nhân Nữ thi đấu Vòng loại với Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, và Nguyễn Thị Thảo.
    • Bắn súng (súng trường): 10m súng trường hơi đồng đội Nữ thi đấu Xếp hạng với Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, và Nguyễn Thị Thảo.
    10h00
    • Thể thao điện tử: FC Online đồng đội hỗn hợp thi đấu Vòng bảng, Việt Nam đối đầu Indonesia.
    • Pencak Silat: Tunggal nam thi đấu Vòng loại, Phạm Hải Tiến đối đầu Laos.
    • Pencak Silat: Tunggal nữ thi đấu Vòng loại, Nguyễn Thị Mỹ Dung đối đầu Malaysia.
    • Pencak Silat: Triples Team (1M + 2W) thi đấu Vòng loại với Phạm Thế Trung, Lê Thị Thu Mai, và Lê Thị Kim Ngân.
    • Pencak Silat: Triples Team (2M + 1W) thi đấu Vòng loại với Nguyễn đình Tân, Võ Minh Luân, và Lê Ngọc Như Ý.
    • Sailing: ILCA4 Nam thi đấu Vòng 4 với Phạm Huỳnh Thái Sơn.
    • Sailing: ILCA4 Nữ thi đấu Vòng 4 với Bùi Nguyễn Lệ Hằng và Vũ Quang Linh.
    • Sailing: Optimist Nam thi đấu Vòng 4 với Phan Lê Phương Anh.
    • Sailing: Optimist Nữ thi đấu Vòng 4 với Thạch Phát.
    • Sailing: ILCA7 Nam thi đấu Vòng 4 với Nguyễn Thị Mỹ Hạnh.
    • Sailing: ILCA6 Nữ thi đấu Vòng 4 với Mai Thanh Nhật.
    • Sailing: Hỗn hợp 470 thi đấu Vòng 4 với Nguyễn Phạm Khánh Ngọc.
    • Taekwondo: Trên 49 kg & dưới 53 kg Nữ thi đấu Vòng loại, Nguyễn Thị Loan đối đầu Timor Leste.
    • Taekwondo: Trên 53 kg & dưới 57 kg Nữ thi đấu Vòng loại với Trần Thị Ánh Tuyết.
    • Taekwondo: Trên 58 kg & dưới 63 kg Nam thi đấu Vòng loại, Lê Tuấn đối đầu Philippines.
    • Taekwondo: Trên 68 kg & dưới 74 kg Nam thi đấu Vòng loại, Lý Hồng Phúc đối đầu Myanmar.
    • Wushu: Trường Quyền Nam thi đấu Vòng loại với Vũ Văn Tuấn.
    • Wushu: Nam Quyền Nữ thi đấu Vòng loại với Phan Thị Tú Bình và Đặng Trần Phương Nhi,.
    • Wushu: Thái Cực Quyền Nữ thi đấu Vòng loại với Nguyễn Lệ Chi.
    • Quần vợt: Đơn nữ thi đấu Vòng loại, Trần Thuỵ Thanh Trúc đối đầu Singapore.
    • Bóng bàn: Đồng đội nữ thi đấu Vòng loại, Thái Lan đối đầu Việt Nam.
    10h10
    • Mô tô nước: Runabout 1100 Stock thi đấu Vòng loại với Tạ Bình Nam.
    10h30
    • Thể thao điện tử: Mobile Legends: Bang Bang Nam thi đấu Vòng bảng, Việt Nam đối đầu Myanmar.
    11h00
    • Quần vợt: Đơn nam thi đấu Vòng loại, Vũ Hà Minh Đức đối đầu Malaysia.
    11h30
    • Bóng ném: 5x5 Nam thi đấu Vòng loại, Việt Nam đối đầu Malaysia.
    11h45
    • Bắn súng (súng trường): 10m súng trường hơi cá nhân Nữ thi đấu Chung kết (nếu VĐV Việt Nam vượt qua Vòng loại).
    12h00
    • Cầu lông: Hỗn hợp thi đấu Vòng loại, Malaysia đối đầu Việt Nam.
    12h30
    • Quần vợt: Đơn nữ thi đấu Vòng loại, Mai Linh đối đầu Singapore.
    • Quần vợt: Đơn nam thi đấu Vòng loại, Nguyễn Minh Phát đối đầu Singapore.

Việt Nam thi đấu ở 23 môn trong ngày 13/12. Trong đó, có tối đa 30 nội dung chung kết thuộc 9 môn, gồm bơi, điền kinh, karate, taekwondo, cử tạ, kickboxing, pencak silat, bắn súng và cờ vua (cờ makruk).

Phạm Thanh Bảo trong phần bơi ếch, chung kết 4x100m hỗn hợp tiếp sức nam, tại Tổng cục thể thao Thái Lan ở Bangkok tối 13/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Lịch đấu ngày 13/12 theo môn

Thời gian Nội dung Vòng Vận động viên
Bơi - Swimming Pool, Sports Authority of Thailand, Bangkok
09:00 100m bướm Nam Vòng loại Dương Văn Hoàng Quy
09:00 100m bướm Nam Vòng loại Nguyễn Viết Tường
09:00 200m tự do Nam Vòng loại Nguyễn Huy Hoàng
09:00 200m tự do Nam Vòng loại Trần Văn Nguyễn Quốc
09:00 100m bơi ếch Nữ Vòng loại Nguyễn Thúy Hiền
09:00 400m hỗn hợp Nữ Vòng loại Nguyễn Ngọc Tuyết Hân
09:00 400m hỗn hợp Nữ Vòng loại Võ Thị Mỹ Tiên
18:00 100m Bướm Nữ Chung kết
18:00 100m bướm Nam Chung kết
18:00 100m ngửa Nữ Chung kết
18:00 200m tự do Nam Chung kết
18:00 100m ếch Nữ Chung kết
18:00 400m hỗn hợp Nữ Chung kết
Điền kinh - Suphachalasai Stadium, National Stadium, Bangkok
16:50 Nhảy ba bước Nữ Chung kết Nguyễn Thị Hường
16:50 Nhảy ba bước Nữ Chung kết Vũ Thị Ngọc Hà
17:00 200m Nam Vòng loại Ngần Ngọc Nghĩa
17:20 200m Nữ Vòng loại Hà Thị Thu
17:20 200m Nữ Vòng loại Lê Thị Cẩm Tú
17:45 800m Nam Vòng loại Lương Đức Phước
17:45 800m Nam Vòng loại Sầm Văn Đời
18:20 5,000m Nam Chung kết Lê Tiến Long
18:20 5,000m Nam Chung kết Nguyễn Trung Cường
18:45 5,000m Nữ Chung kết Lê Thị Tuyết
18:45 5,000m Nữ Chung kết Nguyễn Thị Oanh
19:15 200m Nam Chung kết
19:25 200m Nữ Chung kết
19:35 4 x 400m hỗn hợp Chung kết Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Tạ Ngọc Tưởng, Vũ Ngọc Khánh
Cầu mây - Nakhon Pathom Gymnasium Stadium, Bangkok
15:00 Đồng đội nữ Bán kết Việt Nam - Indonesia
Cầu lông - Gymnasium 4, Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani
09:00-21:00 Đôi Nữ Bán kết Bùi Bích Phương, Vũ Thị Trang - Indonesia
Bóng chày 5 - Baseball Stadium, Queen Sirikit Sports Center
12:00 Hỗn hợp Vòng loại Malaysia - Việt Nam
Bóng rổ - Nimibutr Stadium, National Stadium, Bangkok
11:30 5x5 Nam Vòng loại Việt Nam - Malaysia
16:30 5x5 Nữ Vòng loại Việt Nam - Indonesia
Boxing - Chulalongkorn University Sports Center, 4 Floor, Bangkok
14:00 54 kg nam Huy chương Đồng Trần Quang Lộc - Thái Lan
Cờ vua - The Bazaar Hotel Bangkok
09:00 Đồng đội nam nữ cờ tiêu chuẩn makruk Chung kết
Thể thao điện tử - Sala Phra Kieo, Chulalongkorn University, Bangkok
10:00 FC Online đồng đội hỗn hợp Vòng bảng Việt Nam - Indonesia
10:30 Mobile Legends: Bang Bang Nam Vòng bảng Việt Nam - Myanmar
13:30 Mobile Legends: Bang Bang Nam Vòng bảng Việt Nam - Thái Lan
17:00 FC Online đồng đội hỗn hợp Vòng bảng Việt Nam - Myanmar
17:30 Mobile Legends: Bang Bang Nam Vòng bảng Việt Nam - Timor Leste
Mô tô nước - Jomtien Beach, Pattaya City, Chonburi
09:30 Ski 1500 stock Vòng loại Nguyễn Thành Trung
10:10 Runabout 1100 Stock Vòng loại Tạ Bình Nam
13:40 Runabout stock Vòng loại Chu Đăng Khoa
13:40 Runabout stock Vòng loại Trương Tiến Dũng
Golf - Siam Country Club Pattaya, Chonburi
Đơn nam, Đơn nữ Vòng loại
Bóng ném - Indoor Athletics stadium Pattaya, Chonburi
13:00 Nữ Vòng loại Thái Lan - Việt Nam
17:00 Nam Vòng loại Malaysia - Việt Nam
Trượt băng - IWIS International Ice Skating Training Center (Imperial World Samrong), Samut Prakan
12:57 Figure Skating Singles Nam Vòng loại Nguyễn Hữu Hoàng
13:44 Figure Skating Singles Nữ Vòng loại Nguyễn Cao Hà Mi
Judo - Rajamangala Auditorium, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
13:00 Từ 73 kg đến 81 kg Nam Vòng loại Lê Đức Đông - Indonesia
13:00 Từ 81 kg đến 90 kg Nam Vòng loại Lê Anh Tài - Thái Lan
13:00 Từ 90 kg đến 100 kg Nam Vòng loại Phạm Thế Minh Hiếu - Thái Lan
13:00 Từ 70 kg đến 78 kg Vòng loại Lương Như Quỳnh - Thái Lan
13:00 Từ 78 kg Vòng loại Dương Thanh Thanh - Myanmar
Ju-jitsu - Ronnaphakat Building, Navaminda Kasatriyadhiraj Air Force Academy
09:00 Đồng đội hỗn hợp Vòng loại Việt Nam - Philippines
Karate - Multi-Purpose Space, 2nd Floor, Ratthaprasasanaphakdi Building, Government Complex, Chaeng Watthana
09:00 Kumite -61 kg Nữ Vòng loại Hoàng Thị Mỹ Tâm -
09:00 Kumite -75 kg Nam Vòng loại Võ Văn Hiền -
09:00 Kumite -68 kg Nữ Vòng loại Đinh Thị Hương -
09:00 Kumite -84 kg Nam Vòng loại Nguyễn Thanh Trường -
13:30 Kumite -61 kg Nữ Tranh đồng
13:30 Kumite -75 kg Nam Tranh đồng
13:30 Kumite -68 kg Nữ Tranh đồng
13:30 Kumite -84 kg Nam Tranh đồng
15:30 Kumite -61 kg Nữ Chung kết
15:30 Kumite -75 kg Nam Chung kết
15:30 Kumite -68 kg Nữ Chung kết
15:30 Kumite -84 kg: Nam Chung kết
Kickboxing - John Paul II Sports Center, Assumption University, Samut Prakan
15:00 K1 nữ 52 kg Vòng loại/Chung kết Triệu Thị Phương Thuỷ - Thái Lan
15:00 KickLight nam 57 Kg Vòng loại/Chung kết Myanmar - Dương Danh Hoạt
15:00 K1 nam 60 Kg Vòng loại/Chung kết Lào - Hoàng Gia đại
Muay - Lumpinee Boxing Stadium, Bangkok
13:00 54 kg nam Vòng loại Huỳnh Hoàng Phi - Myanmar
13:00 60 kg nam Vòng loại Đào đại Hải - Myanmar
13:00 67 kg nam Vòng loại Nguyễn Thanh Tùng - Myanmar
Pencak Silat - IMPACT Arena, Muang Thong Thani
10:00 Tunggal nam Vòng loại Phạm Hải Tiến - Laos
10:00 Tunggal nữ Vòng loại Nguyễn Thị Mỹ Dung - Malaysia
Bi sắt - Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
10:00 Triples Team (1M + 2W) Vòng loại Phạm Thế Trung, Lê Thị Thu Mai, Lê Thị Kim Ngân
10:00 Triples Team (2M + 1W) Vòng loại Nguyễn đình Tân, Võ Minh Luân, Lê Ngọc Như Ý
13:30 Triples Team (1M + 2W) Bán kết
13:30 Triples Team (2M + 1W) Bán kết
15:30 Triples Team (1M + 2W) Chung kết
15:30 Triples Team (2M + 1W) Chung kết
Sailing - Samudara Klia Yachting Center, Sattahip, Chonburi
10:00 ILCA4 Nam Vòng 4 Phạm Huỳnh Thái Sơn
10:00 ILCA4 Nữ Vòng 4 Bùi Nguyễn Lệ Hằng, Vũ Quang Linh
10:00 Optimist Nam Vòng 4 Phan Lê Phương Anh
10:00 Optimist Nữ Vòng 4 Thạch Phát
10:00 ILCA7 Nam Vòng 4 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
10:00 ILCA6 Nữ Vòng 4 Mai Thanh Nhật
10:00 Hỗn hợp 470 Vòng 4 Nguyễn Phạm Khánh Ngọc
Bắn súng (súng ngắn và súng trường) - Shooting Range, Sports Authority of Thailand, Bangkok
09:30 10m súng trường hơi cá nhân Nữ Vòng loại Lê Thị Mộng Tuyền
09:30 10m súng trường hơi cá nhân Nữ Vòng loại Phí Thanh Thảo
09:30 10m súng trường hơi cá nhân Nữ Vòng loại Nguyễn Thị Thảo
09:30 10m súng trường hơi đồng đội Nữ Xếp hạng Lê Thị Mộng Tuyền; Phí Thanh Thảo; Nguyễn Thị Thảo
11:45 10m súng trường hơi cá nhân Nữ Chung kết
Bắn súng (đĩa bay) - Photharam Shooting Range, Ratchaburi
09:00 Sporting Clay Team Nam Vòng loại Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Minh Quang, Trần Khắc Đang, Nguyễn Hoàng Nam
Bóng bàn - Westgate Hall (4th Floor) , Central Westgate, Nonthaburi
10:00 Đồng đội nữ Vòng loại Thái Lan - Việt Nam
13:00 Đồng đội nam Vòng loại Singapore - Việt Nam
16:00 Đồng đội nữ Vòng loại Việt Nam - Philippines
19:00 Đồng đội nam Vòng loại Việt Nam - Indonesia
Taekwondo - Island Hall 3rd Floor , Fashion Island Shopping Mall, Bangkok
10:00 Trên 49 kg & dưới 53 kg Nữ Vòng loại Nguyễn Thị Loan - Timor Leste
10:00 Trên 53 kg & dưới 57 kg Nữ Vòng loại Trần Thị Ánh Tuyết
10:00 Trên 58 kg & dưới 63 kg Nam Vòng loại Lê Tuấn - Philippines
10:00 Trên 68 kg & dưới 74 kg Nam Vòng loại Lý Hồng Phúc - Myanmar
14:30 Trên 49 kg & dưới 53 kg Nữ Chung kết
14:30 Trên 53 kg & dưới 57 kg Nữ Chung kết
14:30 Trên 58 kg & dưới 63 kg Nam Chung kết
14:30 Trên 68 kg & dưới 74 kg Nam Chung kết
Bóng chuyền trong nhà - Indoor Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok
15:00 Nam Vòng bảng Lào - Việt Nam
Bóng chuyền bãi biển - Sport Arena Jomtien Beach, Chonburi
08:30 Đội nam Vòng loại Việt Nam - Indonesia
13:30 Đội nữ Vòng loại Việt Nam - Malaysia
Cử tạ - Chonburi Sports School, Chonburi
13:00 48 kg Nữ Chung kết Nguyễn Thị Thu Trang
13:00 60 kg Nam Chung kết K' Dương
13:00 53 kg Nữ Chung kết Nguyễn Hoài Hương
Wushu - Multi-Purpose Space, 2nd Floor, Ratthaprasasanaphakdi Building, Government Complex, Chaeng Watthana
10:00 Trường Quyền Nam Vòng loại Vũ Văn Tuấn
10:00 Nam Quyền Nữ Vòng loại Phan Thị Tú Bình
10:00 Nam Quyền Nữ Vòng loại Đặng Trần Phương Nhi
10:00 Thái Cực Quyền Nữ Vòng loại Nguyễn Lệ Chi
15:00 Trường quyền nữ Vòng loại Dương Thúy Vi
15:00 Trường quyền nữ Vòng loại Nguyễn Thị Hiền
15:00 Nam côn nam Vòng loại Nông Văn Hữu
15:00 Nam côn nam Vòng loại Đỗ Đức Tài
15:00 Đao Thuật Nam Vòng loại Vũ Văn Tuấn
15:00 Thái cực quyền nam Vòng loại Nguyễn Văn Phương
15:00 Thái cực quyền nam Vòng loại Nguyễn Trọng Lâm
15:00 Hạng 56 kg Nữ Tứ kết Ngô Thị Phương Nga - Indonesia
15:00 Hạng 60 kg Nữ Tứ kết Nguyễn Thị Thu Thủy - Indonesia
15:00 Hạng 65 kg Nam Tứ kết Nguyễn Trung Nguyên - Philippines
15:00 Hạng 70 kg Nam Tứ kết Trương Văn Chưởng - Thái Lan
Quần vợt - National Tennis Development Center, Nonthaburi
10:00 Đơn nữ Vòng loại Trần Thuỵ Thanh Trúc - Singapore
11:00 Đơn nam Vòng loại Vũ Hà Minh đức - Malaysia
12:30 Đơn nữ Vòng loại Mai Linh - Singapore
12:30 Đơn nam Vòng loại Nguyễn Minh Phát - Singapore

Đức Đồng - Quang Dũng - Hiếu Lương

