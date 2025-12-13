SEA Games ngày 13/12: Việt Nam giành thêm 6 HC vàng

Thái LanVới 30 HC vàng, Việt Nam rớt xuống thứ ba trên bảng tổng sắp HC SEA Games, sau Thái Lan (94 vàng) và Indonesia (31 vàng).

Trong ngày thi đấu chính thức thứ tư của SEA Games 33, đoàn Việt Nam giành 6 HC vàng, trong đó có 3 HC vàng karate và 2 HC vàng điền kinh. Tính đến khi kết thúc thi đấu lúc hơn 20h, các VĐV Việt Nam đã mang về 110 HC, gồm 30 vàng, 27 bạc và 53 đồng. Đoàn rớt xuống thứ ba, sau Thái Lan - nước chủ nhà dẫn đầu với 189 huy chương (94 vàng - 59 bạc - 36 đồng) và Indonesia (31 vàng, 42 bạc, 35 đồng).

Karate là điểm sáng lớn nhất, với ba chiến thắng trong bốn trận chung kết đối kháng. Ở trận đấu đầu tiên hạng 61kg nữ, Hoàng Thị Mỹ Tâm có màn trình diễn vượt trội so với đối thủ Thái Lan - Maneewan Butsuwan để giành chiến thắng 11-2. Sau đó, Nguyễn Thanh Trường cũng thắng Fadhillah Arif (Indonesia) 4-1 để có HC vàng nội dung 84kg nam.

Tại hạng cân 68kg của nữ, Đinh Thị Hương khởi đầu khó khăn trước Ceyco Georgia Zefanya (Indonesia), nhưng những đòn đánh hiệu quả sau đó giúp nữ võ sĩ của Việt Nam lật ngược tình thế và giành chiến thắng 8-5. Ngoài 3 HC vàng, Karate Việt Nam còn có 1 HC bạc chiều 13/12 của Võ Văn Hiền khi anh thua VĐV của Indonesia ở chung kết hạng 75kg nam.

Võ sĩ Đinh Thị Hương mừng sau khi thắng đối thủ Indonesia Yefanza 8-5 trong trận chung kết kumite -68kg. Ảnh: AKF

Sau 3 ngày thi đấu, karate Việt Nam đã có 5 HC vàng, 3 HC bạc và 2 HC đồng tại kỳ SEA Games 33. Các VĐV sẽ còn ngày thi đấu cuối 14/12 để nâng cao thành tích.

Ở môn taekwondo, võ sĩ Trần Thị Ánh Tuyết thắng áp đảo đối thủ Thái Lan Harnsujin trong trận chung kết, mang về cho đoàn thể thao Việt Nam HC vàng thứ tư trong ngày. Ánh Tuyết khởi đầu tốt khi thắng 7-2 trong hiệp đầu. Sang hiệp hai, dù bị dẫn 0-5, võ sĩ Việt Nam vẫn bình tĩnh ghi điểm dù trọng tài nhiều lần bỏ qua khiếu nại của Việt Nam. Hiệp đấu này kết thúc với điểm số hòa 13-13, nhưng Harnsujin thắng nhờ hơn chỉ số phụ. Vào hiệp cuối, Ánh Tuyết bình tĩnh liên tục ghi điểm, không cho đối thủ phản công và thắng thuyết phục 8-3, đem về tấm HC vàng thứ tư cho taekwondo Việt Nam tại SEA Games 33.

Cuối buổi chiều, điền kinh duy trì phong độ thi đấu thăng hoa khi mang về 2 HC vàng cùng những kỷ lục mới, với giá trị chuyên môn cao bậc nhất trong ngày. Tâm điểm là đội tiếp sức 4x400 m hỗn hợp, nơi 4 chân chạy Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc và Tạ Ngọc Tưởng phối hợp hoàn hảo để cán đích với thời gian 3 phút 15 giây 07, đồng thời phá sâu kỷ lục cũ 3 phút 19 giây 29 do Thái Lan thiết lập tại SEA Games 31.

Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Hằng mừng kỷ lục SEA Games. Ảnh: Đức Đồng

Đường chạy 5.000m nữ chứng kiến màn trình diễn áp đảo tuyệt đối của điền kinh Việt Nam. Nguyễn Thị Oanh bảo vệ thành công ngôi vô địch với thành tích 16 phút 27 giây 13, còn Lê Thị Tuyết giành HC bạc. Thành tích này giúp Nguyễn Thị Oanh nâng tổng số HC vàng SEA Games trong sự nghiệp lên con số 13.

Trong khi đó, Lê Thị Cẩm Tú gây ấn tượng mạnh ở chung kết 200 m nữ, giành HC bạc ngay trong kỳ SEA Games đầu tiên. Thành tích 23 giây 14 giúp Cẩm Tú phá kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 15 năm của Vũ Thị Hương (23 giây 27). Đồng đội của Cẩm Tú, Lê Thị Thu về thứ tư trong khi HC vàng thuộc về Veronica Shanti (Singapore) với 23 giây 05.

Tối 13/12, bơi lội Việt Nam bước vào ngày thi đấu với nhiều thách thức khi các đối thủ trong khu vực tung ra những lực lượng mạnh nhất. Dù không có quốc ca Việt Nam nào vang lên ở bục cao nhất, những tấm huy chương của các kình ngư tuổi 16, 17 giúp người hâm mộ an tâm phần nào về tương lai.

Tâm điểm dồn về đường đua 200 m tự do nam, nơi có sự góp mặt của Nguyễn Huy Hoàng và tài năng trẻ 17 tuổi Trần Văn Nguyễn Quốc. Với thành tích 1 phút 48,70 giây, Nguyễn Quốc giành HC bạc, chỉ chịu thua kình ngư trứ danh Malaysia - Hoe Yean Khiew đúng 0,06 giây (1 phút 48,64 giây). Trong khi đó, Nguyễn Huy Hoàng về đích thứ tư. Ngay trong kỳ SEA Games, Nguyễn Quốc đã sưu tập đủ bộ HC vàng, bạc, đồng. Ở các ngày trước đó, Nguyễn Quốc cũng giành được tấm HC vàng nội dung tiếp sức 4x200 m tự do nam và HC đồng nội dung 100 m tự do.

Nguyễn Quốc sau màn trình diễn xuất sắc ở nội dung bơi 200 m tự do nam. Ảnh: Hiếu Lương

Ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nữ, kình ngư 20 tuổi Võ Thị Mỹ Tiên mang về tấm HC bạc. Trước đó Mỹ Tiên cũng giành được tấm HC bạc 200 m bơi bướm và HC đồng 4x100 m tự do nữ. Ở tuổi 20, Mỹ Tiên đang ngày càng cho thấy sự chín chắn và là trụ cột đáng tin cậy của tuyển nữ ở các cự ly trung bình và dài.

Trong khi đó, Nguyễn Thúy Hiền tiếp tục khẳng định tài năng ở tuổi 16. Đối đầu với những đàn chị dày dặn kinh nghiệm, Thúy Hiền cán đích thứ 3 ở nội dung 100 m ếch nữ với thành tích 1 phút 10,40 giây, mang về tấm HC đồng.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 tính đến hết ngày 13/12

Quang Dũng - Hiếu Lương - Đức Đồng