Trực thăng mang cờ Đảng, Tổ quốc bay qua quảng trường Ba Đình

10h25 Khối Không quân bay chào mừng gồm những máy bay nào?

Theo kế hoạch, khối Không quân bay chào mừng dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình. Bay sau là đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i chuyên trinh sát, vận chuyển, tìm kiếm cứu nạn.

Tiếp theo là đội hình Yak-130 và L-39NG- những dòng máy bay huấn luyện đa năng hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, trinh sát và tấn công tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển.

Yak-130 là loại máy bay huấn luyện nhỏ gọn, có hai động cơ phản lực tiên tiến, khoang lái hai chỗ ngồi. Hai cánh được trang bị các giá treo vũ khí nên Yak-130 vừa là máy bay huấn luyện cũng là chiến đấu cơ hạng nhẹ. Yak-130 thuộc biên chế Trung đoàn 940 đóng quân ở Phù Cát (Gia Lai), cơ động ra miền Bắc cuối tháng 7 để luyện tập cho A80. Cuối năm 2023, đội hình Yak từng thực hành huấn luyện bắn, ném đạn thật ở sân bay Kép.

Bốn chiếc L-39NG bay theo đội hình bậc thang tại sân bay Kép (Bắc Ninh) hồi tháng 7. Ảnh: Giang Huy

Trong khi L-39NG lần đầu bay phục vụ đại lễ. Dòng máy bay phản lực huấn luyện chiến đấu nâng cao thuộc biên chế Trung đoàn Không quân 910.

Su-30MK2 bay theo đội hình 5 và 2 chiếc, sau đó tách khối và biểu diễn bài bay "mũi khoan". Su-30MK2 là máy bay chiến đấu hiện đại nhất được biên chế trong Quân chủng Phòng không Không quân từ năm 2006. Tiêm kích đa năng siêu âm hai chỗ ngồi chuyên tiêu diệt máy bay mang tên lửa chiến lược, chiến thuật, bom và các dạng mục tiêu trên không khác.