Tiêm kích, chiến đấu cơ chao lượn trên bầu trời Ba Đình

Biên đội trực thăng xuất phát từ Hòa Lạc, máy bay Yak-130, L-39NG, Su-30MK2 từ Kép (Bắc Ninh) cùng tụ hội về quảng trường bay tập luyện cho đại lễ A80, sáng 28/8.

Lần thứ hai các máy bay trong đội hình Không quân bay chào mừng xuất phát từ hai sân bay Hòa Lạc (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh) hướng về Ba Đình. So với đội hình 31 máy bay bốn ngày trước, hôm nay tổng cộng 27 chiếc gồm các loại trực thăng Mi, Su-30MK2, Yak-130 và L39NG. Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không Không quân, chỉ huy các lực lượng bay.

Hơn 10h, biên đội trực thăng 10 chiếc gồm Mi-171, Mi-17, Mi-8 mang cờ Tổ quốc, cờ Đảng bay từ Sân bay Hòa Lạc hướng về Ba Đình. Biên đội qua hồ Hoàn Kiếm, phía dưới hàng trăm người dân đứng ven hồ, đứng ở gần tượng đài Lý Thái Tổ... ghi lại khoảnh khắc máy bay qua.

Từ sân bay Kép, lúc 10h35, các biên đội Yak-130, L39NG và Su-30MK2 lần lượt cất cánh. Dẫn đầu là Yak-130 do các phi công Trung đoàn 940 điều khiển. Dàn chiến đấu cơ hạng nhẹ tiếp tục bay theo đội hình 6 chiếc về Ba Đình. Đây là lần thứ hai Yak-130 góp mặt trong đại lễ sau A50 nhưng bay với số lượng gấp đôi.

Tiếp đến là 4 chiếc L39NG bay theo đội hình bậc thang qua cột cờ Hà Nội. Chuyến bay do các phi công Trung đoàn 910 thực hiện. Họ đã chuyển sân từ Tuy Hòa (Phú Yên cũ) ra Kép để luyện tập hồi tháng 7. Cuối đội hình là tiêm kích Su-30MK2 bay theo biên đội 5-2 rồi lần lượt biểu diễn bài bay khoan.

Sau gần 30 phút chao lượn trên bầu trời Ba Đình, trực thăng, tiêm kích, chiến đấu cơ lần lượt trở về hạ cánh an toàn tại các sân bay.

Trực thăng mang cờ Đảng, Tổ quốc bay qua quảng trường Ba Đình Video: Huy Mạnh

Theo kế hoạch, màn biểu diễn của Khối Không quân bay chào mừng sẽ mở đầu cuộc diễu binh diễu hành ngày 2/9 tại quảng trường Ba Đình. 5 loại máy bay tham gia gồm trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8; vận tải Casa C-295, C212i; Su-30MK2; L39NG và Yak-130.