Hoàng Đức 5 lần liên tiếp vào top 5

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức có 5 lần liền vào top 5 từ năm 2021, với hai lần đứng nhất năm 2021 và 2023, một lần về nhì năm 2024 cùng Quả bóng đồng 2022.

Nếu giành thêm Quả bóng vàng, Hoàng Đức sẽ sánh ngang với hai cựu tiền đạo Lê Công Vinh (2004, 2006, 2007) và Lê Huỳnh Đức (1995, 1997, 2002). Dẫn đầu với bốn Quả bóng vàng là cựu tiền vệ Phạm Thành Lương (2009, 2011, 2014, 2016).

Nguyễn Hoàng Đức (phải) và Nguyễn Tiến Linh (trái) nhảy mừng vô địch ASEAN Cup 2024, sau khi thắng Thái Lan 3-2 ở lượt về chung kết tại sân Rajamangala hôm 5/1. Ảnh: Giang Huy

Trong một năm đội tuyển Việt Nam không có thành tích nào quá đặc biệt, Hoàng Đức có phần lép vế khi so với Đình Bắc ở góc độ đóng góp cho các cấp độ đội tuyển. Tuy nhiên, ngôi sao của Ninh Bình lại thể hiện phong độ ấn tượng ở cấp CLB. Mùa 2024-2025, anh góp công lớn giúp CLB Ninh Bình lên ngôi vô địch giải hạng nhất với thành tích bất bại.

Sau 11 vòng đầu tiên của V-League mùa 2025-2026, Hoàng Đức tiếp tục tỏa sáng, ghi 5 bàn, 6 kiến tạo. Trung bình, anh đóng góp trực tiếp 1 bàn/trận cho CLB Ninh Bình, góp dấu giày trong 42% số bàn thắng của toàn đội. Nhờ đó, thầy trò Gerard Albadalejo vẫn đang dẫn đầu V-League với 27 điểm sau 11 trận.