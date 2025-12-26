-
Quan khách và CĐV có mặt tại nhà hát Bến Thành dự lễ trao giải
-
Hoàng Đức 5 lần liên tiếp vào top 5
Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức có 5 lần liền vào top 5 từ năm 2021, với hai lần đứng nhất năm 2021 và 2023, một lần về nhì năm 2024 cùng Quả bóng đồng 2022.
Nếu giành thêm Quả bóng vàng, Hoàng Đức sẽ sánh ngang với hai cựu tiền đạo Lê Công Vinh (2004, 2006, 2007) và Lê Huỳnh Đức (1995, 1997, 2002). Dẫn đầu với bốn Quả bóng vàng là cựu tiền vệ Phạm Thành Lương (2009, 2011, 2014, 2016).
Trong một năm đội tuyển Việt Nam không có thành tích nào quá đặc biệt, Hoàng Đức có phần lép vế khi so với Đình Bắc ở góc độ đóng góp cho các cấp độ đội tuyển. Tuy nhiên, ngôi sao của Ninh Bình lại thể hiện phong độ ấn tượng ở cấp CLB. Mùa 2024-2025, anh góp công lớn giúp CLB Ninh Bình lên ngôi vô địch giải hạng nhất với thành tích bất bại.
Sau 11 vòng đầu tiên của V-League mùa 2025-2026, Hoàng Đức tiếp tục tỏa sáng, ghi 5 bàn, 6 kiến tạo. Trung bình, anh đóng góp trực tiếp 1 bàn/trận cho CLB Ninh Bình, góp dấu giày trong 42% số bàn thắng của toàn đội. Nhờ đó, thầy trò Gerard Albadalejo vẫn đang dẫn đầu V-League với 27 điểm sau 11 trận.
-
Top 5 Quả Bóng Vàng nữ
-
Huỳnh Như (TP HCM)
-
Trần Thị Thùy Trang (TP HCM)
-
Nguyễn Thị Bích Thùy (Thái Nguyên T&T)
-
Phạm Hải Yến (Hà Nội)
-
Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội)
-
-
Top 5 Quả Bóng Vàng nam
-
Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình)
-
Nguyễn Đình Bắc (Công an Hà Nội)
-
Nguyễn Quang Hải (Công an Hà Nội)
-
Trần Trung Kiên (Hoàng Anh Gia Lai)
-
Nguyễn Tiến Linh (Công an TP HCM)
-
-
Đình Bắc vắng mặt
Đình Bắc có tên trong top 5 Quả Bóng Vàng nam Việt Nam 2025, cùng Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh và Trần Trung Kiên. Theo nguồn tin của VnExpress, anh khả năng cao nằm trong top 3, cùng hai đàn anh Quang Hải và Hoàng Đức.
Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 2004 lỡ dịp trọng đại trong sự nghiệp do trùng kế hoạch với đội tuyển U23. Sau tấm HC vàng SEA Games 33 giàu cảm xúc, HLV Kim Sang-sik muốn các cầu thủ trở lại trạng thái ổn định và dồn hết sự tập trung cho nhiệm vụ trước mắt: vòng chung kết U23 châu Á diễn ra đầu tháng 1/2026.
2025 là năm thành công của U23 Việt Nam khi toàn đội chinh phục được 3 mục tiêu quan trọng nhất là vô địch U23 Đông Nam Á, dự VCK U23 châu Á 2026 và giành HC vàng SEA Games 33 trên đất Thái Lan. Trong đó, Đình Bắc là nhân tố nổi bật. Chân sút quê Nghệ An là chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ hay nhất U23 Đông Nam Á, rồi liên tục ghi các bàn thắng quan trọng để giúp Việt Nam giành HC vàng SEA Games.
Trong màu áo CLB Công an Hà Nội (CAHN), Đình Bắc giành được 2 danh hiệu tập thể là Cup quốc gia và Siêu cup quốc gia. Tổng cộng, Đình Bắc ghi được 8 bàn thắng và 4 kiến tạo trên mọi đấu trường.
-
Đình Bắc, Hoàng Đức tranh Quả Bóng Vàng Việt Nam hôm nay
TP HCMTiền vệ Nguyễn Hoàng Đức hoặc tiền đạo Nguyễn Đình Bắc nhiều khả năng sẽ đoạt danh hiệu cá nhân cao quý nhất bóng đá Việt Nam trong lễ trao giải tối nay.
Đình Bắc không dự Gala Quả Bóng Vàng 2025
Hà NộiTiền đạo Nguyễn Đình Bắc cùng đồng đội phải lên đường sang Qatar chuẩn bị cho giải U23 châu Á, không thể dự Gala Quả Bóng Vàng Việt Nam 2025 mà anh là ứng viên hàng đầu diễn ra hôm nay.
Đình Bắc, Trung Kiên tranh giải Quả Bóng Vàng Việt Nam
TP HCMTỏa sáng ở đội U22 và U23 Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và thủ môn Trần Trung Kiên có cơ hội lớn giành Quả Bóng Vàng Việt Nam 2025.