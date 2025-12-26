VnExpress Thể thao

TP HCMTiền vệ Nguyễn Hoàng Đức hoặc tiền đạo Nguyễn Đình Bắc nhiều khả năng đoạt danh hiệu cá nhân cao quý nhất hôm nay 26/12. Lễ trao giải diễn ra tại nhà hát Bến Thành từ 20h.

  • Quan khách và CĐV có mặt tại nhà hát Bến Thành dự lễ trao giải

  • Hoàng Đức 5 lần liên tiếp vào top 5

    Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức có 5 lần liền vào top 5 từ năm 2021, với hai lần đứng nhất năm 2021 và 2023, một lần về nhì năm 2024 cùng Quả bóng đồng 2022.

    Nếu giành thêm Quả bóng vàng, Hoàng Đức sẽ sánh ngang với hai cựu tiền đạo Lê Công Vinh (2004, 2006, 2007) và Lê Huỳnh Đức (1995, 1997, 2002). Dẫn đầu với bốn Quả bóng vàng là cựu tiền vệ Phạm Thành Lương (2009, 2011, 2014, 2016).

    Nguyễn Hoàng Đức (phải) và Nguyễn Tiến Linh (trái) nhảy mừng vô địch ASEAN Cup 2024, sau khi thắng Thái Lan 3-2 ở lượt về chung kết tại sân Rajamangala hôm 5/1. Ảnh: Giang Huy

    Trong một năm đội tuyển Việt Nam không có thành tích nào quá đặc biệt, Hoàng Đức có phần lép vế khi so với Đình Bắc ở góc độ đóng góp cho các cấp độ đội tuyển. Tuy nhiên, ngôi sao của Ninh Bình lại thể hiện phong độ ấn tượng ở cấp CLB. Mùa 2024-2025, anh góp công lớn giúp CLB Ninh Bình lên ngôi vô địch giải hạng nhất với thành tích bất bại.

    Sau 11 vòng đầu tiên của V-League mùa 2025-2026, Hoàng Đức tiếp tục tỏa sáng, ghi 5 bàn, 6 kiến tạo. Trung bình, anh đóng góp trực tiếp 1 bàn/trận cho CLB Ninh Bình, góp dấu giày trong 42% số bàn thắng của toàn đội. Nhờ đó, thầy trò Gerard Albadalejo vẫn đang dẫn đầu V-League với 27 điểm sau 11 trận.

  • Top 5 Quả Bóng Vàng nữ

    • Huỳnh Như (TP HCM)

    • Trần Thị Thùy Trang (TP HCM)

    • Nguyễn Thị Bích Thùy (Thái Nguyên T&T)

    • Phạm Hải Yến (Hà Nội)

    • Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội)

  • Top 5 Quả Bóng Vàng nam

    • Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình)

    • Nguyễn Đình Bắc (Công an Hà Nội)

    • Nguyễn Quang Hải (Công an Hà Nội)

    • Trần Trung Kiên (Hoàng Anh Gia Lai)

    • Nguyễn Tiến Linh (Công an TP HCM)

  • Đình Bắc vắng mặt

    Đình Bắc có tên trong top 5 Quả Bóng Vàng nam Việt Nam 2025, cùng Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh và Trần Trung Kiên. Theo nguồn tin của VnExpress, anh khả năng cao nằm trong top 3, cùng hai đàn anh Quang Hải và Hoàng Đức.

    Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 2004 lỡ dịp trọng đại trong sự nghiệp do trùng kế hoạch với đội tuyển U23. Sau tấm HC vàng SEA Games 33 giàu cảm xúc, HLV Kim Sang-sik muốn các cầu thủ trở lại trạng thái ổn định và dồn hết sự tập trung cho nhiệm vụ trước mắt: vòng chung kết U23 châu Á diễn ra đầu tháng 1/2026.

    2025 là năm thành công của U23 Việt Nam khi toàn đội chinh phục được 3 mục tiêu quan trọng nhất là vô địch U23 Đông Nam Á, dự VCK U23 châu Á 2026 và giành HC vàng SEA Games 33 trên đất Thái Lan. Trong đó, Đình Bắc là nhân tố nổi bật. Chân sút quê Nghệ An là chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ hay nhất U23 Đông Nam Á, rồi liên tục ghi các bàn thắng quan trọng để giúp Việt Nam giành HC vàng SEA Games.

    Trong màu áo CLB Công an Hà Nội (CAHN), Đình Bắc giành được 2 danh hiệu tập thể là Cup quốc gia và Siêu cup quốc gia. Tổng cộng, Đình Bắc ghi được 8 bàn thắng và 4 kiến tạo trên mọi đấu trường.

    Đình Bắc ở sân bay Nội Bài sáng 26/12, chuẩn bị sang Qatar cùng đội U23 Việt Nam dự giải U23 Đông Nam Á khởi tranh 6/1. Ảnh: Hiếu Lương

    Đình Bắc không dự Gala Quả Bóng Vàng 2025

    Hà NộiTiền đạo Nguyễn Đình Bắc cùng đồng đội phải lên đường sang Qatar chuẩn bị cho giải U23 châu Á, không thể dự Gala Quả Bóng Vàng Việt Nam 2025 mà anh là ứng viên hàng đầu diễn ra hôm nay.

Sau vòng kiểm phiếu, Ban tổ chức đã công bố top 5 cầu thủ vào tranh Quả Bóng Vàng - Bạc - Đồng gồm Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc và Trần Trung Kiên. Theo tìm hiểu của VnExpress, ba cầu thủ có số phiếu cao nhất lọt top 3 gồm Hoàng Đức, Đình Bắc và Quang Hải.

Đình Bắc thi đấu thăng hoa, góp công lớn giúp U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á. Tiền đạo người Nghệ An mới đây tiếp tục là nguồn cảm hứng giúp U22 Việt Nam giành HC vàng SEA Games 33.

Hoàng Đức - chủ nhân Quả Bóng Vàng 2021 & 2023 - cũng gặt hái nhiều thành công trong năm 2025. Anh cùng Ninh Bình làm nên chuỗi 36 trận bất bại liên tiếp ở giải hạng Nhất, V-League và Cup Quốc gia. Trong đó, tiền vệ này thi đấu 33 trong 36 trận, góp nhiều bàn thắng và kiến tạo.

So với hai đồng nghiệp, Quang Hải có một năm thi đấu tròn vai ở CLB Công an Hà Nội và tuyển Việt Nam, nhưng chưa bùng nổ như kỳ vọng.

Hoàng Đức cùng gia đình đã có mặt ở TP HCM để chuẩn bị dự Gala trao giải. Nhưng Đình Bắc vắng mặt. Sáng nay, tiền đạo này vừa cùng đội U23 Việt Nam lên đường sang Qatar chuẩn bị dự vòng chung kết U23 châu Á.

Ở hạng mục Quả Bóng Vàng nữ, ban tổ chức đã công bố 5 cái tên vào danh sách rút gọn gồm Huỳnh Như, Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Bích Thùy, Ngân Thị Vạn Sự và Trần Thị Thùy Trang. Trong số này, ba cầu thủ có số phiếu cao nhất vào tranh Quả Bóng Vàng - Bạc - Đồng gồm Thùy Trang, Bích Thùy và Hải Yến.

Quả Bóng Vàng Việt Nam do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, được LĐBĐ Việt Nam (VFF) bảo trợ chuyên môn, trao thường niên, lần đầu năm 1995 cho tiền đạo Lê Huỳnh Đức. Giải lấy cảm hứng từ Quả Bóng Vàng của tạp chí Pháp France Football, cũng do các nhà báo và chuyên gia bình chọn.

Để đảm bảo tính khách quan và công bằng, Ban tổ chức đã khởi động quy trình bầu chọn từ đầu tháng 11/2025. Những lá phiếu được gửi đến hội đồng chuyên gia bao gồm: Lãnh đạo ngành thể thao, các huấn luyện viên, đội trưởng câu lạc bộ và các phóng viên thể thao uy tín.

Điểm số được tính dựa trên hệ thống: Vàng (3 điểm), Bạc (2 điểm) và Đồng (1 điểm). Toàn bộ phiếu bầu đã được thu hồi và kiểm toán độc lập vào ngày 21/12 để tìm ra những cái tên xứng đáng nhất bước lên bục vinh quang tối nay.

Vy Anh

