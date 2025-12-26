Hoàng Đức lập hat-trick Quả bóng Vàng

TP HCMTiền vệ Nguyễn Hoàng Đức lần thứ ba giành Quả bóng Vàng Việt Nam, đồng thời là cầu thủ được người hâm mộ yêu thích nhất 2025.

5 lần liên tiếp vào top 3 đề cử Quả bóng Vàng của Hoàng Đức là kỷ lục bóng đá Việt Nam, bằng với Lê Công Vinh giai đoạn 2004-2008. Thành tích cá nhân của tiền vệ sinh năm 1998 cũng ngang với tiền bối, với 3 Quả bóng Vàng (2021, 2023, 2025), một Quả bóng Bạc (2024) và một Quả bóng Đồng (2022). Bên cạnh Hoàng Đức và Công Vinh, Lê Huỳnh Đức cũng có ba Quả bóng Vàng, chỉ kém Phạm Thành Lương với 4 lần giành danh hiệu.

Hoàng Đức nhận giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 tại nhà hát Bến Thành, TP HCM hôm 26/12. Ảnh: Đức Đồng

Hoàng Đức mới 27 tuổi và còn nhiều cơ hội để phá thêm những kỷ lục. Cựu cầu thủ Viettel từng chịu nhiều hoài nghi khi chuyển từ V-League xuống thi đấu ở giải hạng Nhất cuối năm 2024, nhưng anh từng bước chứng minh sự lựa chọn của bản thân là dũng cảm và đúng đắn. Với phong độ đỉnh cao, Hoàng Đức góp công lớn giúp Ninh Bình lên ngôi vô địch giải hạng nhất với thành tích bất bại. Sau 11 vòng đầu tiên của V-League mùa 2025-2026, anh tiếp tục tỏa sáng, ghi 5 bàn, 6 kiến tạo, giúp đội giữ đỉnh bảng.

Trong một năm đội tuyển quốc gia Việt Nam không có thành tích nào quá đặc biệt, Hoàng Đức có phần lép vế khi so với nhiều đồng nghiệp trẻ ở góc độ đóng góp cho các cấp độ đội tuyển. Tuy nhiên, phong độ ấn tượng ở cấp CLB vẫn giúp tiền vệ 27 tuổi giành 353 phiếu trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng, chiến thắng Quả bóng Bạc Nguyễn Đình Bắc (278 phiếu) và Quả bóng Đồng Nguyễn Quang Hải (164 phiếu). Đây cũng là lần đầu Đình Bắc được vinh danh trong gala trao giải, còn Quang Hải bổ sung vào bảng thành tích cá nhân gồm 1 Quả bóng Vàng, 2 Quả bóng Bạc và 1 Quả bóng Đồng.

Ở hạng mục cho nữ, giải thưởng thuộc về tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy, cầu thủ chơi xuất sắc ở SEA Games 33 nhưng bị từ chối bàn thắng hợp lệ ở chung kết với Philippines. Hình ảnh Bích Thùy nhận Quả bóng Vàng gây xúc động, như một sự bù đắp cho tiền vệ Việt Nam sau bất công phải chịu ở chung kết SEA Games tại Thái Lan tuần trước. Bóng Bạc thuộc về tiền đạo Phạm Hải Yến, còn bóng Đồng dành cho Trần Thị Thùy Trang - cầu thủ đầu tiên vô địch SEA Games ở cả bóng đá nữ 11 người lẫn futsal.

Quả bóng Vàng nam Hoàng Đức, bóng Vàng nữ Bích Thùy và bóng Vàng futsal Đoàn Phát (từ trái sang) sau lễ trao giải. Ảnh: Đức Đồng

Bích Thùy sinh năm 1994, cao chỉ 1m53 nhưng sở hữu tốc độ ấn tượng, lối chơi xông xáo cùng khả năng dứt điểm đặc biệt hiệu quả. Bích Thùy là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của bóng đá nữ Việt Nam, từng góp mặt trong đội hình giành HC vàng SEA Games các năm 2017, 2019 và đăng quang AFF Cup 2019. Tiền vệ quê Quảng Ngãi cũng chính là người ghi bàn thắng quyết định trong trận play-off giúp đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup nữ 2023.

Ở mục futsal, Châu Đoàn Phát, Từ Minh Quang và Nguyễn Đa Hải đều lần đầu vào Top 3. Trong đó, Châu Đoàn Phát dù lỡ hẹn với SEA Games vì chấn thương vẫn giành giải cao nhất, nhờ thành tích ấn tượng ở cấp CLB.

Giải cầu thủ nam và nữ trẻ hay nhất đều lần đầu được trao lần lượt cho Nguyễn Đình Bắc và Lưu Hoàng Vân. Đình Bắc nhận tổng cộng hai giải, là Quả bóng bạc và cầu thủ trẻ hay nhất, trong khi Quả bóng Vàng Hoàng Đức cũng nhận thêm giải cầu thủ được khán giả yêu thích nhất. Nguyễn Thị Tuyết Dung, nữ cầu thủ từng giành 2 Quả bóng Vàng và mới giải nghệ năm 2025, nhận giải thưởng Cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

Quả Bóng Vàng Việt Nam do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, được LĐBĐ Việt Nam (VFF) bảo trợ chuyên môn, trao thường niên, lần đầu năm 1995 cho tiền đạo Lê Huỳnh Đức. Giải lấy cảm hứng từ Quả Bóng Vàng của tạp chí Pháp France Football, cũng do các nhà báo và chuyên gia bình chọn. Năm nay kỷ niệm 30 năm giải thưởng này ra đời.

Tổng kết giải thưởng Quả Bóng Vàng Việt Nam 2025 * Danh hiệu Quả bóng vàng nam: Nguyễn Hoàng Đức (Quả bóng vàng, 353 điểm), Nguyễn Đình Bắc (Quả bóng bạc, 278 điểm), Nguyễn Quang Hải (Quả bóng đồng, 164 điểm). * Danh hiệu Quả bóng vàng nữ: Nguyễn Thị Bích Thùy (360 điểm), Phạm Hải Yến (198 điểm), Trần Thị Thùy Trang (160 điểm). * Danh hiệu Quả bóng vàng futsal: Châu Đoàn Phát (266 điểm), Từ Minh Quang (217 điểm), Nguyễn Đa Hải (156 điểm). * Danh hiệu Cầu thủ trẻ nam hay nhất: Nguyễn Đình Bắc - CLB Công an Hà Nội (72 điểm) * Danh hiệu Cầu thủ trẻ nữ hay nhất: Lưu Hoàng Vân - CLB Phong Phú Hà Nam (68 điểm) * Danh hiệu Cầu thủ nước ngoài xuất sắc: Alan Sebastiao - CLB Công an Hà Nội (106 điểm) * Giải Cầu thủ được yêu thích nhất: Nguyễn Hoàng Đức - CLB Ninh Bình * Giải Cống hiến: Nguyễn Thị Tuyết Dung - CLB Phong Phú Hà Nam.

