Chủ nhật, 24/8/2025, 20:00 (GMT+7)

Xe pháo quân sự, xe đặc chủng tổng hợp luyện lần hai

Hà NộiHàng trăm xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an cùng 16.300 quân nhân tổng hợp luyện lần hai đêm 24/8 - 9 ngày trước đại lễ chính thức.

  • Người dân hát Quốc ca

    Khi tiếng nhạc Quốc ca vang lên, nhiều người dân trên các tuyến phố đứng dậy chào cờ, hát vang bài Quốc ca.

    z6940512290588-62b832d0616ea79-4193-4607

    Người dân ở phố Thợ Nhuộm chào cờ. Ảnh: Quỳnh Trần

    z6940512376677-2c3d7827c8b5a33-5481-9804

    Người dân hát Quốc ca trên phố Thợ Nhuộm. Ảnh: Quỳnh Trần

    Đường phố
     
     

    Người dân hát quốc ca trên phố Tràng Tiền. Ảnh: Thanh Hằng

  • Tổng hợp luyện bắt đầu

    Tiến quân ca vang lên trên Quảng trường Ba Đình - nơi 80 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập trước nửa triệu đồng bào, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cùng lúc, 21 phát đại bác được khai hỏa tại Sân vận động Mỹ Đình truyền đến.

    Lễ chào cờ trước hợp luyện
     
     

    Lễ chào cờ trước khi hợp luyện. Video: Ngọc Thành

    Dự tổng hợp luyện có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Công an, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

  • Xe chỉ huy, xe tăng vào vị trí

    85333f5ff6f97ea727e8-175604014-1763-3802

    Xe chỉ huy, xe tổ Công an kỳ dẫn đầu 17 khối diễu binh Công an nhân dân trước giờ vào đường duyệt. Ảnh: Phạm Dự

    1f422f2ee6886ed63799-175604023-9675-4516

    Xe tăng T-54B cải tiến và kíp lái sẵn sàng, đây là đội hình đi đầu khối xe pháo quân sự. Ảnh: Phạm Dự

  • Các khối vào vị trí sẵn sàng

    Trước giờ tổng hợp luyện, 18 khối đứng, các khối quần chúng đã vào vị trí trong sân quảng trường Ba Đình. Quân nhạc vào vị trí cử hành Quốc thiều và nhạc lễ. Dự kiến tổng hợp luyện diễn ra trong hai tiếng với các nghi lễ chào cờ, bắn 21 phát đại bác, rước đuốc, diễu binh của 43 khối đi và các khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an, khối quần chúng...

    d1-1756039836-1387-1756039907.jpg

    Khối quần chúng trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Ngọc Thành

    d2-1756039872-9412-1756039907.jpg

    Đại biểu ngồi gần kín khán đài 30.000 chỗ trước đường duyệt. Ảnh: Ngọc Thành

Nhóm phóng viên

