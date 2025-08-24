-
Người dân hát Quốc ca
Khi tiếng nhạc Quốc ca vang lên, nhiều người dân trên các tuyến phố đứng dậy chào cờ, hát vang bài Quốc ca.
-
Tổng hợp luyện bắt đầu
Tiến quân ca vang lên trên Quảng trường Ba Đình - nơi 80 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập trước nửa triệu đồng bào, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cùng lúc, 21 phát đại bác được khai hỏa tại Sân vận động Mỹ Đình truyền đến.
Dự tổng hợp luyện có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Công an, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
-
Xe chỉ huy, xe tăng vào vị trí
-
Các khối vào vị trí sẵn sàng
Trước giờ tổng hợp luyện, 18 khối đứng, các khối quần chúng đã vào vị trí trong sân quảng trường Ba Đình. Quân nhạc vào vị trí cử hành Quốc thiều và nhạc lễ. Dự kiến tổng hợp luyện diễn ra trong hai tiếng với các nghi lễ chào cờ, bắn 21 phát đại bác, rước đuốc, diễu binh của 43 khối đi và các khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an, khối quần chúng...