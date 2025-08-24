Tổng hợp luyện bắt đầu

Tiến quân ca vang lên trên Quảng trường Ba Đình - nơi 80 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập trước nửa triệu đồng bào, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cùng lúc, 21 phát đại bác được khai hỏa tại Sân vận động Mỹ Đình truyền đến.

Dự tổng hợp luyện có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Công an, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.