Hơn 16.000 quân nhân hợp luyện cùng khí tài

Hà Nội20h-22h ngày 24/8, hơn 16.300 quân nhân cùng hàng trăm xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an tổng hợp luyện lần hai - 9 ngày trước đại lễ chính thức.

Ngay trước giờ tổng hợp luyện, mây đen kéo đến khu vực trung tâm Hà Nội, giông gió nổi lên kèm mưa rào. Dù vậy, hàng chục nghìn người dân đã đổ về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình như Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Liễu Giai... Nhiều người có mặt từ nửa ngày trước để giữ chỗ.

Người dân che ô tránh mưa đợi ở cuối đường Hùng Vương chiều 24/8. Ảnh: Giang Huy

Bà Nguyễn Thị Tuyết, gần 70 tuổi, cùng một người bạn 63 tuổi, đi xe buýt 20 km từ Thượng Cát lên phố Tràng Tiền. Đây là đoạn đường nhiều khối quân nhân sẽ đi qua sau khi diễu qua Quảng trường Ba Đình. "Tôi không ngại trời mưa, sức khỏe vẫn tốt. Hiếm khi có dịp xem diễu binh, nên dù một lần hay nhiều lần tôi vẫn háo hức", bà nói.

Bộ đội Tăng thiết giáp chụp ảnh với người dân trên đường Thanh Niên trước khi vào đường duyệt. Ảnh: Phạm Dự

Trước giờ tiến vào Ba Đình, bộ đội Tăng thiết giáp và Thông tin liên lạc tranh thủ giao lưu với người dân. Các chiến sĩ cất tiếng hát những ca khúc cách mạng quen thuộc như Như có Bác trong ngày đại thắng, Năm anh em trên chiếc xe tăng, Vì nhân dân quên mình. Sau 40 năm, xe tăng mới trở lại đường duyệt trên Quảng trường, kể từ dịp Quốc khánh 2/9/1985. Những chiếc T-54B, T-55, T-62, T-90S xuất hiện trên phố khiến người dân dọc đường phấn khích.

Lễ chào cờ trước hợp luyện Các lực lượng trước khi hợp luyện. Video: Ngọc Thành

Đúng 20h, Tiến quân ca vang lên trên Quảng trường, cùng lúc 15 khẩu lựu pháo khai hỏa 21 phát đại bác từ Sân vận động Mỹ Đình. Tổng hợp luyện diễn ra tại nơi gần 80 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Các khối nghi trượng và đội hình diễu binh, diễu hành tiến vào lễ đài trong không khí trang nghiêm. Đi đầu là Quốc huy đặt trên Trống đồng Đông Sơn, biểu tượng độc lập, chủ quyền, thống nhất và cội nguồn văn hóa dân tộc. Tiếp đến là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc - hiện thân của niềm tin, sức mạnh dân tộc; đội hình rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - người mở đường cho cách mạng Việt Nam; cùng biểu tượng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tái hiện mốc son lịch sử dân tộc.

Xe chỉ huy, xe tổ Quân kỳ đi giữa phố phường Hà Nội sau khi diễu qua lễ đài ở Ba Đình. Ảnh: Đình Tùng

Xe chỉ huy và xe tổ quân kỳ mở màn phần diễu binh của lực lượng vũ trang, kéo dài khoảng một tiếng. Quân kỳ Quyết thắng gắn huân chương ghi dấu máu xương và chiến công của các thế hệ, đại diện cho đội quân "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

26 khối diễu binh của Quân đội lần lượt đi qua lễ đài trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hàng nghìn chiến sĩ từ các lực lượng tăng thiết giáp, pháo binh, phòng hóa, không quân, hải quân... đã luyện tập từ tháng 5, một số khối bắt đầu từ tháng 4.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Quân đội Việt Nam nghiên cứu, sản xuất trên đường Hùng Vương. Ảnh: Giang Huy

Sau Quân đội là 17 khối Công an, gồm an ninh, cảnh sát, cảnh vệ, đặc nhiệm, cơ động, cảnh sát giao thông. Lực lượng Công an ra đời trong cao trào Cách mạng Tháng Tám 1945, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục, rèn luyện, có nhiều đóng góp trong kháng chiến giành độc lập dân tộc.

Đêm hợp luyện thứ hai còn có sự tham gia của quân đội ba nước Nga, Campuchia, Lào. Trong đó, Quân đội Nhân dân Lào thành lập ngày 20/1/1949, là lực lượng vũ trang chủ lực của Cách mạng Dân tộc Lào. Trong kháng chiến, quân đội Việt Nam - Lào kề vai sát cánh, lập liên minh chiến đấu giành độc lập cho mỗi nước; ngày nay tiếp tục duy trì quan hệ gắn bó.

Quân nhân, khí tài bắt đầu hợp luyện lần hai Các xe thuộc tổ hợp tên lửa Trường Sơn rời đường Hùng Vương. Video: Anh Phú

Sau gần 30 phút, 14 khối xe pháo quân sự và đặc chủng công an cơ động vào đường duyệt trước Lăng Bác. Quân đội có 6 khối xe pháo: Tăng thiết giáp; Pháo binh - Tên lửa; Hải quân; Phòng không - Không quân; Hóa học - Công binh; Thông tin liên lạc - Tác chiến điện tử.

Nhiều loại khí tài, vũ khí do Việt Nam sản xuất cũng được đưa ra diễu qua Ba Đình, gồm xe chiến đấu bộ binh XCB-01, tên lửa Trường Sơn, UAV. Các phương tiện đã qua huấn luyện, diễn tập, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của toàn quân, thể hiện bước tiến của công nghiệp quốc phòng Việt Nam theo hướng tự lực, hiện đại, lưỡng dụng.

Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn, phía sau là khí tài của Công an nhân dân Việt Nam. Ảnh: Giang Huy

Đây là lần thứ hai các khối diễu binh đi qua đường phố, tiếp tục nhận tình cảm từ nhân dân. Trên phố Cửa Nam, nhiều người hô vang trong tiếng quân nhạc khi từng khối bước qua.

Buổi tổng hợp luyện kết thúc lúc 22h. Theo kế hoạch, lễ sơ duyệt diễn ra lúc 20h ngày 27/8, lễ tổng duyệt lúc 6h30 ngày 30/8. Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ tổ chức tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Nhóm phóng viên