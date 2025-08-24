Trực thăng treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc qua Quảng trường Ba Đình

Sáng 24/8, "hổ mang chúa" SU-30MK2 cùng trực thăng Mi, máy bay vận tải CASA... sẽ bay qua Quảng trường Ba Đình để luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Theo phương án bay phục vụ nhiệm vụ A80, đội hình bay được tổ chức với 9 tốp, tổng cộng 30 máy bay các loại, bao gồm trực thăng, CASA 295, CASA 212i, Yak-130, L-39NG và SU-30MK2.

Ba sân bay được bố trí làm điểm cất, hạ cánh là Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).