Chủ nhật, 24/8/2025
Mới nhất
Tin theo khu vực
International
Chủ nhật, 24/8/2025, 07:30 (GMT+7)

Trực thăng treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc qua Quảng trường Ba Đình

10 chiếc trực thăng mang theo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình sau khi cất cánh lần 2 từ sân bay Hòa Lạc.

Giờ Hà Nội (GMT+7)

 

Sáng 24/8, "hổ mang chúa" SU-30MK2 cùng trực thăng Mi, máy bay vận tải CASA... sẽ bay qua Quảng trường Ba Đình để luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Theo phương án bay phục vụ nhiệm vụ A80, đội hình bay được tổ chức với 9 tốp, tổng cộng 30 máy bay các loại, bao gồm trực thăng, CASA 295, CASA 212i, Yak-130, L-39NG và SU-30MK2.

Ba sân bay được bố trí làm điểm cất, hạ cánh là Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).

Chi tiết
Mới nhất Cũ nhất
  • 09h45

    Trực thăng mang cờ bay qua khu vực tây nam Thủ đô Hà Nội

    Trực thăng
     
     

    Video: Huy Mạnh

    Trực thăng
     
     

    Video: Huy Mạnh

  • 09h40

     

    10 chiếc trực thăng bay trên bầu trời Hà Nội, mang theo cờ Tổ quốc hướng về Quảng trường Ba Đình.

    Máy bay
     
     

    Video: Huy Mạnh

    Máy bay
     
     

    Video: Huy Mạnh

  • 9h35

    Trực thăng mang cờ Tổ quốc, cờ Đảng hướng về Ba Đình

    Đợt cất cánh thứ hai tại Sân bay Hòa Lạc lúc 9h35 phút, đội hình trực thăng mang theo cờ Tổ quốc, cờ Đảng hướng về Ba Đình.

    m1-1756004190-2870-1756004277.jpg

    Trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay về Ba Đình. Ảnh: Ngọc Thành

    m5-1756004262-8522-1756004277.jpg

    Ảnh: Ngọc Thành

    m3-1756004307-7291-1756004350.jpg

    Tổ bay Trung đoàn 916 trên trực thăng. Ảnh: Ngọc Thành

  • 09h30

    Trực thăng mang cờ Tổ quốc xuất phát

    10 chiếc trực thăng treo cờ bay từ sân bay Hòa Lạc về quảng trường Ba Đình, mang theo cờ đỏ sao vàng. Khi trực thăng bay lên, Trung Tá Lương Văn Tuấn sẽ thả quả kim loại nặng 120 kg để cờ bung ra.

    z6938737031688-fd8096e7f6f4a78-4962-6950

    Máy bay khởi động. Ảnh: Ngọc Thành

    z6938736856258-3e0fdecfc5c0654-6521-9419

    Cờ tổ quốc được đặt dưới bụng máy bay. Ảnh: Ngọc Thành

    Trực thăng Mi cất cánh lượt 2 tại Hòa Lạc
     
     

    Trực thăng chuẩn bị xuất phát lượt hai. Video: Ngọc Thành

  • 9h15

    Trực thăng chuẩn bị cất cánh lần 2

    Tại sân bay Hòa Lạc, từng chiếc trực thăng được kiểm tra kỹ thuật, tra nạp nhiên liệu và treo cờ Tổ quốc để chuẩn bị cất cánh lần 2.

    z6938692010139-6592139051daf25-4006-3464

    Ảnh: Ngọc Thành

    z6938692941716-5c146f90e7a2cdb-8073-3826

    Mang cờ Tổ quốc lên máy bay. Ảnh: Ngọc Thành

  • 8h45

    Dàn tiêm kích nhào lộn 

    Biên đội Su-30MK2 lần đầu bay đội hình 5 chiếc qua Quảng trường Ba Đình. Sau khi tách đội thành ba hướng, chiếc ở giữa đã thực hiện động tác bay thẳng đứng lên bầu trời.

    Dàn tiêm kích này luôn thu hút sự chú ý của người dân trong các sự kiện lớn của đất nước, như Triển lãm Quốc phòng quốc tế vào tháng 11/2024 hay lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4. Trước đó, vào ngày 30/7, Su-30MK2 cũng đã bay khảo sát lần đầu tiên trên quảng trường Ba Đình để chuẩn bị cho đại lễ.

    Máy bay luyện tập trên Quảng trường Ba Đình
     
     

    Su-30MK2 trình diễn bài bay sau nhiều ngày luyện tập. Video: Anh Phú

    Tại khu vực Quảng trường Ba Đình, nhiều người dân hò reo khi thấy hàng chục máy bay vận tải, chiến đấu, xuất hiện trên bầu trời Hà Nội.

    Người dân
     
     

    Video: Thắm Nguyễn

  • 8h40

    Treo cờ Tổ quốc trên Mi-8

    Mi-8 được tiếp nhiên liệu, chuẩn bị treo cờ Tổ quốc.

    764891bcfd25757b2c34-175599979-6564-3166
    3587266565030138049-1755999796-4927-3407
    88d6987bf4e27cbc25f3-175599979-4518-4540
    Máy bay luyện tập trên Quảng trường Ba Đình
     
     

    Video: Huy Mạnh

  • 8h37

    Su-30MK2 bay vào Ba Đình

    Hai chiếc Su-30MK2 do các phi công Trung đoàn 927 điều khiển bay vào Ba Đình sau Yak-130 và L-39NG.

    Tham gia đại lễ A80, tiêm kích Su-30MK2 đã có nhiều ngày luyện tập theo đội hình 2 chiếc và "mũi tên" 5 chiếc dưới sân bay Kép (Bắc Ninh).

    341561505051834814-1756000222-8990-5204-

    Ảnh: Phạm Dự

    a861e4308ca904f75db8-175599979-3603-3024

    Hai chiếc Su-30MK2 bay qua Tòa nhà Quốc hội trên đường Độc Lập. Ảnh: Đình Tùng

    2194549142468733334-1755999693-9343-5956

    Tiêm kích hiện đại nhất của Không quân Nhân dân Việt Nam trên bầu trời Hà Nội. Ảnh: Đình Tùng

    z6938619397809-db2e8d941ac1f04-8884-7198

    Ảnh: Đinh Tùng

    z6938619395200-d60aa75d020621a-5903-6706

    Ảnh: Đinh Tùng

  • 8h35

    Su-30MK2 bay qua Cột cờ Hà Nội

    s1-jpeg-1756001104-4893-1756001155.jpg

    Ảnh: Vũ Anh

    s3-jpeg-1756001132-6500-1756001154.jpg

    Những chiếc tiêm kích xếp hình mũi tên bay qua Cột cờ Hà Nội. Ảnh: Vũ Anh

    Su30 qua Cột Cờ
     
     

    Hai tiêm kích bay qua Cột cờ Hà Nội. Video: Vũ Anh

  • 8h26

    Thủ đô dưới cánh bay L-39NG

    Sau nhiều ngày luyện tập, hôm nay là chuyến bay đầu tiên của phi đội L-39NG thuộc Trung đoàn Không quân 910 qua Ba Đình.

    89995e50bdc935976cd8-175600323-6252-7323

    Quảng trường Ba Đình nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoàng Phong

Nhóm phóng viên

  Trở lại Thời sựTrở lại Thời sự
Ý kiến Nội dung chính
×