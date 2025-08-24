Trực thăng treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc qua Quảng trường Ba Đình

-
09h45
Trực thăng mang cờ bay qua khu vực tây nam Thủ đô Hà Nội
09h40
10 chiếc trực thăng bay trên bầu trời Hà Nội, mang theo cờ Tổ quốc hướng về Quảng trường Ba Đình.
9h35
Trực thăng mang cờ Tổ quốc, cờ Đảng hướng về Ba Đình
Đợt cất cánh thứ hai tại Sân bay Hòa Lạc lúc 9h35 phút, đội hình trực thăng mang theo cờ Tổ quốc, cờ Đảng hướng về Ba Đình.
09h30
Trực thăng mang cờ Tổ quốc xuất phát
10 chiếc trực thăng treo cờ bay từ sân bay Hòa Lạc về quảng trường Ba Đình, mang theo cờ đỏ sao vàng. Khi trực thăng bay lên, Trung Tá Lương Văn Tuấn sẽ thả quả kim loại nặng 120 kg để cờ bung ra.
9h15
Trực thăng chuẩn bị cất cánh lần 2
Tại sân bay Hòa Lạc, từng chiếc trực thăng được kiểm tra kỹ thuật, tra nạp nhiên liệu và treo cờ Tổ quốc để chuẩn bị cất cánh lần 2.
8h45
Dàn tiêm kích nhào lộn
Biên đội Su-30MK2 lần đầu bay đội hình 5 chiếc qua Quảng trường Ba Đình. Sau khi tách đội thành ba hướng, chiếc ở giữa đã thực hiện động tác bay thẳng đứng lên bầu trời.
Dàn tiêm kích này luôn thu hút sự chú ý của người dân trong các sự kiện lớn của đất nước, như Triển lãm Quốc phòng quốc tế vào tháng 11/2024 hay lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4. Trước đó, vào ngày 30/7, Su-30MK2 cũng đã bay khảo sát lần đầu tiên trên quảng trường Ba Đình để chuẩn bị cho đại lễ.
Tại khu vực Quảng trường Ba Đình, nhiều người dân hò reo khi thấy hàng chục máy bay vận tải, chiến đấu, xuất hiện trên bầu trời Hà Nội.
8h40
Treo cờ Tổ quốc trên Mi-8
Mi-8 được tiếp nhiên liệu, chuẩn bị treo cờ Tổ quốc.
8h37
Su-30MK2 bay vào Ba Đình
Hai chiếc Su-30MK2 do các phi công Trung đoàn 927 điều khiển bay vào Ba Đình sau Yak-130 và L-39NG.
Tham gia đại lễ A80, tiêm kích Su-30MK2 đã có nhiều ngày luyện tập theo đội hình 2 chiếc và "mũi tên" 5 chiếc dưới sân bay Kép (Bắc Ninh).
8h35
Su-30MK2 bay qua Cột cờ Hà Nội
8h26
Thủ đô dưới cánh bay L-39NG
Sau nhiều ngày luyện tập, hôm nay là chuyến bay đầu tiên của phi đội L-39NG thuộc Trung đoàn Không quân 910 qua Ba Đình.