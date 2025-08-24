Trực thăng treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc qua Quảng trường Ba Đình

10 chiếc trực thăng mang theo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình sau khi cất cánh lần 2 từ sân bay Hòa Lạc.

Sáng 24/8, khoảng 30 máy bay của Không quân Việt Nam từ các biên đội trực thăng, vận tải, huấn luyện và chiến đấu đã có hai lượt bay hợp luyện kéo dài hơn ba giờ trên Quảng trường Ba Đình. Đây là một trong những nội dung chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Người dân Thủ đô tập trung quanh quảng trường, dọc đường Độc Lập, Hùng Vương, sông Hồng và cầu Long Biên từ sáng sớm. Khi đội hình trực thăng đầu tiên xuất hiện, nhiều người giơ điện thoại ghi hình, trẻ nhỏ chỉ tay lên trời, khách du lịch dừng chân theo dõi. Tiếng động cơ máy bay vang dội khắp Hà Nội, xen lẫn tiếng hò reo từ dưới mặt đất.

Trực thăng bay hướng về Quảng trường Ba Đình, sáng 24/8. Ảnh: Giang Huy

Hai lượt bay từ ba sân bay

Theo phương án, đội hình bay được tổ chức thành 9 tốp, xuất phát từ ba sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).

Lượt đầu bắt đầu 7h15, khi 10 trực thăng Mi-8, Mi-17, Mi-171 và Mi-172 cất cánh từ Hòa Lạc, bay qua hồ Tây và đến Quảng trường Ba Đình lúc 8h35. Đây là những loại trực thăng quen thuộc của Không quân nhân dân Việt Nam.

Ba chiếc CASA vận tải C-295 và C-212i bay qua Hồ Tây. Ảnh: Giang Huy

Tiếp sau, ba máy bay vận tải CASA C-295 và C-212i xuất hiện trên bầu trời. 6 Yak-130 nhập đội hình, đông gấp đôi so với màn biểu diễn ở TP HCM dịp 30/4. Loại máy bay này vừa có chức năng huấn luyện, vừa có khả năng tác chiến, lần đầu được bố trí bay qua trung tâm Hà Nội.

Biên đội L-39NG của Trung đoàn 910 (Tuy Hòa, Phú Yên cũ) bay theo bậc thang, duy trì giãn cách 20 m, chênh cao 5-7 m, giữ độ cao 250-300 m khi tiến vào khu vực khán đài. Đây cũng là lần đầu L-39NG góp mặt trong đại lễ, với 6 chiếc (4 chính thức, 2 dự bị), cùng 12 phi công và đội kỹ thuật ra sân bay Kép từ giữa tháng 7 để luyện tập.

Các máy bay L-39NG hợp luyện trên bầu trời Ba Đình. Ảnh: Giang Huy

Đến 8h30, năm tiêm kích Su-30MK2 của Trung đoàn 927 xuất hiện. Biên đội tách thành ba hướng, một chiếc bay thẳng đứng lên cao. So với dịp 30/4, số lượng tăng thêm hai máy bay.

Su-30MK2 hiện là chiến đấu cơ hiện đại nhất của Việt Nam, biên chế từ 2006, có 12 điểm treo vũ khí dưới cánh, có thể mang nhiều loại tên lửa, rocket và bom.

Su -30MK2 bay trên quảng trường Ba Đình. Ảnh: Giang Huy

Kết thúc lượt đầu, các biên đội trở về sân bay để tiếp nhiên liệu và treo cờ, chuẩn bị cho lượt bay tiếp theo.

Màn kéo cờ Đảng và Tổ quốc

Lượt hai bắt đầu lúc 9h15, khi 10 trực thăng Mi mang theo cờ Đảng và cờ Tổ quốc khổ lớn dưới bụng, xuất phát từ Hòa Lạc. Đội hình bay qua cầu Long Biên lúc 10h08, đến 10h10 tiến vào Quảng trường Ba Đình, qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trực thăng kéo cờ Tổ quốc bay qua Quảng trường Ba Đình, trên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Thành

Người dân hai bên bờ sông, quanh quảng trường đồng loạt hướng mắt lên trời, nhiều người vỗ tay, reo hò. Hai lá cờ bay thẳng theo thân trực thăng, rủ xuống ngay giữa không trung, tạo hình ảnh nổi bật trên nền trời.

Sau đội hình kéo cờ, ba CASA tiếp tục xuất hiện, nối tiếp là Yak-130, L-39NG và Su-30MK2. Toàn bộ 30 máy bay thuộc 9 tốp hoàn thành đủ hai lượt bay theo phương án.

Trực thăng Trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc hướng về Quảng trường Ba Đình. Video: Huy Mạnh

So với các dịp trước, đặc biệt là kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, quy mô bay lần này lớn hơn, số lượng máy bay nhiều hơn, có thêm các đội hình lần đầu tham gia. Độ phức tạp trong phối hợp cũng cao hơn khi cùng lúc phải duy trì giãn cách, độ cao, đội hình và thứ tự vào quảng trường.

Buổi hợp luyện giúp kiểm tra toàn bộ phương án kỹ thuật, khả năng phối hợp và bảo đảm an toàn. Đây cũng là lần đầu tiên các loại máy bay chủ lực của Không quân cùng bay qua Quảng trường Ba Đình trong cùng một kịch bản, từ trực thăng vận tải, vận tải cơ, huấn luyện cơ đến tiêm kích đa năng.

Tiêm kích, trực thăng lần lượt bay qua Ba Đình Tiêm kích biểu diễn trên bầu trời. Video: V ũ Anh - Lộc Chung - Đình Tùng

Sau hơn ba giờ, toàn bộ máy bay hạ cánh an toàn tại ba sân bay. Tối nay, buổi hợp luyện thứ 2 giữa các khối diễu binh, diễu hành sẽ được tổ chức.

Nhóm phóng viên