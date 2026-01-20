Trụ cột U23 Việt Nam nhập viện khi đấu Trung Quốc

Arab SaudiTrung vệ Nguyễn Hiểu Minh bị đứt dây chằng, phải nhập viện cấp cứu ngay hiệp một trận đấu Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026.

Hiểu Minh ôm mặt đau đớn...

... trước khi được cáng khỏi sân, trong trận Việt Nam thua Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC

Phút 30, Xiang Yuwang cứu bóng ở sát đáy biên khung thành Việt Nam. Nguyễn Hiểu Minh băng ra truy cản. Thay vì che chắn thông thường, trung vệ mang áo số 4 cố gắng cài người, dẫn đến va chạm mạnh. Sau khi ngã xuống, anh còn bị cầu thủ Trung Quốc đè lên.

Chứng kiến Hiểu Minh ôm đầu gối phải, la lên với gương mặt đau đớn, trọng tài phải cho dừng trận đấu. Bác sĩ của đội tuyển cũng lập tức vào sân.

Trong lúc được chăm sóc, trung vệ sinh năm 2004 dường như bật khóc. Anh kéo áo che mặt khi được cáng ra sân, trước khi lên xe cứu thương chuyển thẳng tới bệnh viện cấp cứu.

Theo nguồn tin của VnExpress, Hiểu Minh bị đứt dây chằng đầu gối phải, khả năng cao phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 8 tháng.

Nguyễn Hiểu Minh chấn thương Tình huống dẫn đến chấn thương của Nguyễn Hiểu Minh.

Tại khu kỹ thuật, HLV Kim Sang-sik bàn bạc nhanh với Ban huấn luyện. Ông quyết định tung Nguyễn Đức Anh vào thế chỗ.

Tuy nhiên, chấn thương của trụ cột như Hiểu Minh nhanh chóng ảnh hưởng đến chuyên môn, cũng như tâm lý thi đấu của các cầu thủ còn lại bên phía Việt Nam. Từ đầu hiệp hai, hàng thủ trở nên xộc xệch, mắc nhiều sai sót tạo điều kiện cho Trung Quốc ghi ba bàn. Đội tuyển thậm chí mất thêm Phạm Lý Đức vì thẻ đỏ, sau một pha đánh nguội.

Nguyễn Hiểu Minh quê ở Thạch Thất, Hà Nội và trưởng thành từ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Năm 2022, anh được đôn lên đội một PVF-CAND, rồi lọt đội hình tiêu biểu và giành giải Cầu thủ trẻ hay nhất giải hạng Nhất 2024-2025.

Mùa này, Hiểu Minh cùng PVF-CAND lên V-League và được cọ xát với những tiền đạo hàng đầu Việt Nam. Anh trở thành trụ cột của đội U23, khi liên tục đá chính trong hành trình vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và giành HC vàng SEA Games 33.

Trước khi rời sân sớm, Hiểu Minh đá chính cả bốn trận trước tại U23 châu Á 2026, được chọn là cầu thủ hay nhất trận ra quân thắng Jordan 2-0, nơi anh ghi bàn ấn định tỷ số. Hiểu Minh cũng đứng nhì về số pha giải nguy, với 36 lần, chỉ xếp sau Xiao Peng của Trung Quốc (46), tính đến trước trận đấu hôm nay.

Hiếu Lương