Trợ lý Nhà Trắng đăng thông tin về 'vũ khí bí mật' trong chiến dịch đột kích Venezuela

Thư ký báo chí Nhà Trắng đăng thông tin từ người được cho là cận vệ của ông Maduro nói rằng đặc nhiệm Mỹ đã dùng "vũ khí âm thanh" khi đột kích vào Venezuela.

"Câu chuyện từ một cận vệ Venezuela trung thành với ông Nicolas Maduro thực sự khiến ta phải lạnh sống lưng, và nó giải thích vì sao thái độ của khu vực Mỹ Latin đột ngột thay đổi", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cuối tuần trước viết trên mạng xã hội X.

Leavitt dẫn lại một "cuộc phỏng vấn", nhưng không rõ do ai thực hiện, với một người được cho là thành viên đội bảo vệ ông Maduro, trong đó kể lại chiến dịch đột kích của lực lượng đặc nhiệm Mỹ để bắt lãnh đạo Venezuela tại thủ đô Caracas sáng 3/1.

"Vào ngày diễn ra chiến dịch, chúng tôi không nghe thấy gì cả. Chúng tôi vẫn trực chiến, nhưng đột nhiên toàn bộ hệ thống radar tắt ngúm một cách bí ẩn. Điều tiếp theo chúng tôi thấy là rất nhiều máy bay không người lái đang hướng về phía mình. Chúng tôi không biết phải phản ứng thế nào", người được phỏng vấn cho biết.

Cận vệ này cho hay khoảng 8 trực thăng xuất hiện ngay sau đó và đổ gần 20 binh sĩ xuống khu vực ông Maduro ở. "Những người đó được trang bị công nghệ rất tiên tiến mà chúng tôi chưa từng thấy bao giờ", ông nhớ lại.

Điều xảy ra tiếp theo không phải là trận chiến mà là "cuộc thảm sát". "Chúng tôi không có cơ hội nào dù có tới hàng trăm người. Họ nổ súng rất nhanh và chính xác, cứ như mỗi binh sĩ đang bắn 300 viên đạn mỗi phút vậy. Chúng tôi không thể làm gì cả", người này nói.

Tiếp đó, lực lượng Mỹ đã sử dụng loại vũ khí bí mật mà đến giờ vẫn còn gây ám ảnh với người được cho là cận vệ ông Maduro.

"Có thời điểm họ dùng thứ gì đó, tôi không biết phải mô tả thế nào. Nó giống như sóng âm cực mạnh. Đột nhiên tôi cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung từ bên trong, tất cả chúng tôi đều bắt đầu chảy máu mũi, có người nôn ra máu. Chúng tôi ngã xuống đất và không thể cử động", người được phỏng vấn nhớ lại.

Binh sĩ Venezuela canh gác tại khu vực xung quanh phủ tổng thống ở Caracas hôm 3/1. Ảnh: AP

Người này cho biết 20 đặc nhiệm Mỹ đã vô hiệu hóa "hàng trăm" cận vệ của ông Maduro mà không chịu bất kỳ thương vong nào. "Chúng tôi không có cách nào đối phó vũ khí và công nghệ của họ cả. Tôi chưa từng thấy thứ gì như vậy bao giờ. Chúng tôi còn không thể đứng dậy sau khi vũ khí âm thanh, hay bất kể đó là gì, được sử dụng", người được cho là cận vệ ông Maduro cho hay.

Bà Leavitt, người phát ngôn chính thức của Nhà Trắng, không tiết lộ danh tính người được phỏng vấn, cũng không cho biết thông tin này được cung cấp trong bối cảnh nào. Truyền thông Mỹ cũng không đăng tải bất kỳ cuộc phỏng vấn nào như vậy với "cận vệ ông Maduro".

Điều này gây hoài nghi về tính xác thực trong câu chuyện được bà Leavitt đưa ra, bởi chiến thuật và vũ khí của đội đặc nhiệm Delta, đơn vị tiến hành cuộc đột kích bắt ông Maduro, thường được giữ bí mật để đảm bảo ưu thế về công nghệ.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho hay "vũ khí âm thanh" là loại khí tài có thật, đã được phát triển để sử dụng âm thanh gây tổn thương hoặc vô hiệu hóa đối phương. Tháng 8/2025, quân đội Thái Lan từng dùng thiết bị âm thanh tầm xa (LRAD) để ngăn người dân Campuchia vào làng Ban Nong Chan tại khu vực tranh chấp ở tỉnh Sa Kaeo.

Còn được gọi là "pháo âm thanh", LRAD có thể phát ra chùm âm thanh định hướng với cường độ lên tới 160 dB và truyền đi khoảng cách xa. Con người thường cảm thấy đau đớn nếu phải nghe âm thanh có cường độ lớn hơn 140 dB. Âm thanh cường độ 120 dB cũng có khả năng gây ra tổn thương vĩnh viễn về thính giác, ngay cả trong thời gian ngắn.

Hệ thống LRAD thường được gắn trên xe tải, nhưng cũng có thể được thu gọn để cá nhân mang theo khi tác chiến.

Lực lượng Mỹ rạng sáng 3/1 tiến hành chiến dịch "Quyết tâm Tuyệt đối", triển khai loạt máy bay không kích nhiều mục tiêu ở Venezuela, tạo điều kiện cho đặc nhiệm di chuyển bằng trực thăng vào thủ đô Caracas để bắt vợ chồng Tổng thống Maduro.

Lầu Năm Góc cho biết 7 quân nhân bị thương trong tổng số gần 200 người được triển khai vào Caracas. Venezuela nói 100 người đã thiệt mạng sau chiến dịch đột kích của Mỹ, trong đó có phần lớn là đội bảo vệ ông Maduro.

