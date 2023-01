Triều Tiên lên án Mỹ cung cấp xe tăng cho Ukraine

Triều Tiên chỉ trích Mỹ vượt lằn ranh đỏ để "thực hiện mục tiêu bá quyền bằng chiến tranh ủy nhiệm", khi cam kết cung cấp xe tăng chiến đấu cho Ukraine.

"Tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Mỹ leo thang tình hình chiến sự bằng cách cung cấp cho Ukraine khí tài quân sự để tấn công mặt đất", Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, hôm nay ra tuyên bố.

"Mỹ và các nước phương Tây không có quyền, cũng như không có lý do gì để vu khống việc thực thi quyền tự vệ của các quốc gia có chủ quyền", bà Kim Yo-jong nêu thêm.

Bình luận của phía Triều Tiên được đưa ra sau khi Mỹ hôm 25/1 thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine 31 xe tăng chiến đấu tiên tiến nhất M1A1 Abrams. Động thái này đã loại bỏ điều cấm kỵ trong việc phương Tây ủng hộ Ukraine, khi cung cấp vũ khí có mục tiêu tấn công.

Bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dự cuộc họp ở Bình Nhưỡng hồi tháng 8/2022. Ảnh: AFP.

"Ẩn sau động thái cung cấp xe tăng là ý định nham hiểm của Mỹ nhằm thực hiện mục tiêu bá quyền của mình bằng cách mở rộng hơn nữa cuộc chiến ủy nhiệm để tiêu diệt Nga", bà nhấn mạnh. "Mỹ là tên tội phạm không đội trời chung và Triều Tiên sẽ luôn đứng cùng chiến hào với quân nhân, người dân Nga. Thế giới bây giờ sẽ tươi sáng, an toàn và yên bình hơn nếu không có những hành động của Mỹ".

Ngoài Syria và Nga, Triều Tiên là quốc gia duy nhất công nhận nền độc lập của Lugansk và Donetsk, hai khu vực ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine. Trong khi đó Nga, một trong 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, từ lâu phản đối việc gia tăng sức ép đối với Triều Tiên và yêu cầu gỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Bình Nhưỡng vì lý do nhân đạo.

Mỹ phát triển M1 Abrams năm 1972-1975 và vận hành mẫu xe tăng này từ năm 1980 tới nay. Xe tăng M1 được trang bị pháo 120 mm, súng đồng trục 7,62 mm và súng 12,7 mm, có thể đạt vận tốc tối đa 67 km/h. Kíp lái của M1 Abrams có 4 người, gồm trưởng xe, pháo thủ, nạp đạn và lái xe.

Nga nhiều lần tuyên bố mọi vũ khí được phương Tây chuyển cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột và dẫn tới đổ máu không cần thiết. Ông Peskov cáo buộc Mỹ và các nước phương Tây ngày càng can dự nhiều hơn vào xung đột ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh việc phương Tây cung cấp phương tiện cho Ukraine không thể thay đổi tình hình thực địa, bởi "những chiếc xe tăng này đang và sẽ bị thiêu rụi".

Huyền Lê (Theo Reuters, AFP)