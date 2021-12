Trẻ ho khi nào thì dùng kháng sinh?

Trẻ ho có thể do siêu vi cũng có thể do vi trùng, tùy vào tình trạng mà bác sĩ sẽ chỉ định có nên dùng kháng sinh hay không?

Thưa bác sĩ, bé nhà cháu 3 tuổi, đầu tuần trước bé bị ho nên tôi đưa bé đi khám thì bác sĩ cho cháu uống siro ho nhưng không đỡ. Hai ngày sau đi khám lại thì được bác sĩ kê kháng sinh. Cho tôi hỏi vì sao 2 ngày trước không dùng luôn kháng sinh mà đợi đến hôm nay mới kê. (Văn Tuyến, Hà Nội)

Trả lời:

Viêm đường hô hấp ở trẻ có 2 nguyên nhân, một là do siêu vi và hai là do vi trùng. Nếu ho do siêu vi, bác sĩ sẽ hướng dẫn phụ huynh dùng các phương pháp điều trị giảm ho tự nhiên. Cơn ho có thể hết khoảng một tuần sau điều trị. Còn nếu ho do vi trùng, bắt buộc trẻ phải dùng kháng sinh, vì các biện pháp hỗ trợ sẽ không có hiệu quả, thậm chí khiến bệnh càng ngày càng nặng lên.

Trường hợp, giai đoạn đầu bác sĩ không dùng kháng sinh nhưng giai đoạn sau lại dùng là vì những ngày đầu chỉ ho nhẹ, bé ho do siêu vi nhưng vài ngày sau, trong lúc cơ thể không khỏe các vi trùng nhân cơ hội tấn công gây bội nhiễm. Buộc bác sĩ phải chỉ định dùng kháng sinh để tiêu diệt vi trùng.

Kháng sinh có những chỉ định riêng, không phải lúc nào kháng sinh cũng có hại. Khi trẻ viêm đường hô hấp do vi trùng hoặc bội nhiễm nếu không sử dụng kháng sinh tình trạng của trẻ sẽ càng ngày càng nặng lên.

Như vậy, tùy vào diễn tiến bệnh và nguyên nhân của từng thời điểm mà bác sĩ sẽ chọn lựa phương pháp điều trị thích hợp. Bạn nên có niềm tin vào những chẩn đoán của bác sĩ.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Phan Kim Thoa

Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM