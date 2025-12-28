Workshop thoát hiểm trên xe tại Vietnam Mobility Show 2025 hướng dẫn kỹ năng an toàn cho hàng trăm trẻ nhỏ cùng bậc phụ huynh trong tình huống khẩn cấp.

Trong khuôn khổ Vietnam Mobility Show 2025, chương trình tập huấn kỹ năng "Thoát hiểm - thoát nạn trên xe" dành cho trẻ em thu hút sự quan tâm của nhiều gia đình. Diễn ra vào chiều 27/12, workshop hướng tới việc trang bị cho trẻ các kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ mình khi gặp sự cố trên ôtô, xe buýt hoặc các phương tiện cá nhân.

Tai nạn và các tình huống khẩn cấp như cháy nổ, ngập nước, kẹt cửa hay trẻ bị mắc kẹt một mình trên xe có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong khi đó, phần lớn trẻ em chưa có đủ kiến thức để phản ứng đúng cách. Chương trình được thiết kế theo hướng trực quan, dễ hiểu, giúp trẻ vừa học vừa thực hành để hình thành phản xạ an toàn.

Trẻ em học kỹ năng thoát hiểm trên ôtô tại Vietnam Mobility Show 2025 Video: Mai Anh, Nguyên Vũ

Tham gia giảng dạy tại workshop là Thiếu tá Phạm Đăng Quý, cán bộ Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 20, Công an Hà Nội. Thông qua các ví dụ gần gũi, ông giúp các em nhỏ nhận diện những tình huống có thể gây nguy hiểm khi ngồi trên xe như bị khóa cửa khi không có người lớn, khoang xe quá nóng, hoặc xảy ra va chạm khiến cửa không mở được.

Ở phần đầu chương trình, các em được khuyến khích chia sẻ suy nghĩ về những tình huống khiến bản thân cảm thấy không an toàn khi ngồi trên ôtô, nhằm có thể thể ghi nhớ kỹ và chủ động phòng tránh. Sang phần hướng dẫn kỹ năng, trẻ được học nguyên tắc giữ bình tĩnh, quan sát xung quanh và xác định lối thoát trên xe.

Thiếu tá Phạm Đăng Quý đặt câu hỏi cho trẻ tham gia workshop "Thoát hiểm - thoát nạn trên xe". Ảnh: Lương Dũng

Giảng viên cũng giới thiệu cách kêu gọi trợ giúp từ bên ngoài, cũng như những thao tác cơ bản để rời khỏi xe khi cần thiết. Bên cạnh đó, phụ huynh được tư vấn về cách xử lý nếu phát hiện con bị mắc kẹt trong ôtô, nhằm tránh những phản ứng thiếu an toàn trong tình huống khẩn cấp.

Một điểm nhấn của workshop là phần thực hành mô phỏng. Trẻ được mời lên sân khấu để thực hiện các tình huống giả định ngay trong xe dưới sự hướng dẫn trực tiếp của chuyên gia. Từ việc xác định vị trí cửa, tìm cách gây chú ý bằng bấm còi đến thao tác di chuyển ra ngoài, mỗi bước đều được hướng dẫn chậm rãi, dễ hiểu cho trẻ.

Trẻ thực hành thoát hiểm trên xe tại workshop. Ảnh: Lương Dũng

Cuối cùng, phần minigame "Hành động đúng - hành động sai" khuấy động bầu không khí của workshop, bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm ngắn. Trẻ phải chọn những hành động an toàn khi ngồi trên xe, như thắt dây an toàn, không thò tay ra cửa sổ hay biết kêu cứu khi gặp nguy hiểm. Hình thức vừa học vừa chơi giúp các em ghi nhớ kiến thức một cách tự nhiên, không tạo cảm giác áp lực.

Workshop "Thoát hiểm - thoát nạn trên xe" giúp trẻ hình thành thói quen quan sát và tư duy an toàn khi tham gia giao thông. Việc trẻ biết cách phản ứng đúng trong những tình huống bất ngờ sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro và hậu quả nếu sự cố xảy ra. Đây là một trong những hoạt động hướng tới gia đình và trẻ em tại Vietnam Mobility Show (VnMS) 2025. Bên cạnh việc tôn vinh các mẫu xe và công nghệ mới, sự kiện năm nay còn mở rộng sang các nội dung giáo dục an toàn cho cả trẻ em lẫn người lớn.

VnMS 2025 mở cửa tự do trong ba ngày, 26-28/12, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội. Ngoài các khu trưng bày xe, lái thử, các hoạt động bên lề cho gia đình, trẻ em cũng sẵn sàng đón khách, như giải chạy miễn phí Carlympic, sân chơi vận động an toàn Hismart Kids Challenge cho trẻ em, workshop tập huấn kỹ năng "Thoát hiểm - Thoát nạn trên xe" dành cho trẻ em.

Hồ Tân