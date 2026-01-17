Trận thắng UAE có thể thay đổi quan niệm về lối đá của Việt Nam

Việt Nam từng chỉ có thể chơi phòng ngự - phản công, xù xì gai góc trước các đội bóng lớn. Nhưng điều đó có thể được nhìn nhận lại sau khi thầy trò Kim Sang-sik thắng UAE ở tứ kết U23 châu Á 2026.

Cả ba bàn thắng của Việt Nam trước UAE tối 16/1 đều không đến từ những đường nét của lối chơi thực dụng. Chúng có điểm chung là được triển khai từ phần sân nhà, kết hợp biến hóa giữa các đường chuyền kéo giãn khối đội hình đối phương theo chiều ngang lẫn tấn công chiều sâu, và nhất là sau những chuỗi chuyền bóng liên tục.

Đó là hình ảnh của thứ bóng đá dựa trên kiểm soát, đúng trào lưu "tân thời" của thế giới những năm qua. Dù có thể chưa đạt đến độ nhuần nhuyễn hoặc đẳng cấp cao thực sự, những gì diễn ra cho thấy các cầu thủ trẻ Việt Nam có thể đá theo những kiểu khác nhau, dựa trên đối thủ và nhất là có đủ nền tảng về thể chất cũng như kỹ thuật để chơi kiểm soát.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đi bóng trong trận thắng UAE 3-2 ở tứ kết VCK U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 16/1/2026. Ảnh: AFC

Ở bàn mở tỷ số của Lê Phát, tình huống được bắt đầu từ một pha ném biên ở cánh phải trên phần sân nhà Việt Nam, với sự tham gia của Minh Phúc và Xuân Bắc. Bấy giờ, đối thủ chọn gây áp lực tầm trung, đẩy hậu vệ trái Richard Akonnor dâng cao, nhưng lại tập trung thừa mứa quân số ở mạn trái khu vực giữa sân (4 đấu 2).

Sự dàn trải cấu trúc này của UAE cho phép các học trò ông Kim dễ dàng thoát áp lực, luân chuyển bóng sang cánh đối diện, tức nơi có nhiều không gian hơn. Dù đường chuyền của Xuân Bắc thừa lực, trung vệ trái Nhật Minh vẫn làm chủ tình hình, trước khi chuyền tiến công ra biên cho Văn Khang – người không bị ai theo kèm.

Cuối cùng là một đường chuyền chọc khe để Đình Bắc tận dụng khả năng bứt tốc trong đoạn ngắn vượt mặt trung vệ đối thủ, tấn công chiều sâu ở nách trái ra sau lưng hàng thủ UAE. Phần còn lại, là tổ hợp động tác từ tiền đạo quê Nghệ An, gồm hất vai để lấy không gian, nhấn nhứ đảo trụ, quan sát định vị đồng đội, ngoặt bóng và căng ngang kiến tạo để Lê Phát đệm bóng cận thành.

Tổng cộng, tình huống mở tỷ số đó của các thầy trò ông Kim đến từ chuỗi 5 đường chuyền liên tục, triển khai từ phần sân nhà, từ phải sang trái và kết thúc bằng tấn công chiều sâu dọc biên trái. Có yếu tố tập thể lẫn phẩm chất cá nhân trong đó.

Chuỗi phối hợp dẫn tới bàn thắng mở tỷ số của Lê Phát trước UAE. Ảnh chụp màn hình

Tiếp đến là bàn nâng tỷ số 2-1 của Đình Bắc. Sau khi Quốc Cường hỗ trợ Ngọc Mỹ giành lại quyền kiểm soát bóng ở cánh trái, bóng được luân chuyển tới vị trí của Thái Sơn nơi trung tâm hàng tiền vệ. Bị vây bởi ba cầu thủ áo trắng và bị truy cản, anh vẫn xoay sở thành công, kịp chuyền ngược về cho hàng thủ dù té ngã.

Việt Nam khởi động lại khâu triển khai bóng từ tuyến dưới. Thời điểm Lê Phát giật về tạo điểm kết nối với Lý Đức ở cánh trái, cả hai kết hợp cùng Thái Sơn tạo ra mô hình phối hợp "up, back, through" của trường phái bóng đá kiểm soát (chuyền tiến công, trả về, chọc xuyên tuyến).

Tiền vệ quê Thanh Hóa sau đó cầm dẫn bóng tiến công lên phần sân đối thủ. Và ở phạm vi nách phải trung lộ, tổ nhóm phối hợp 4 người giữa Thái Sơn, Minh Phúc, Quốc Cường cùng Lê Phát được thành lập. Họ chơi gần bóng, đập nhả thoải mái.

Pha thoát vây và triển khai từ phần sân nhà của Việt Nam trong tình huống nâng tỷ số 2-1 của Đình Bắc. Ảnh chụp màn hình

Minh Phúc nhận bóng chân phải, cơ thể mở ở góc mà một cầu thủ thường chuẩn bị thực hiện đường chuyền xoáy từ trong ra ngoài vào vùng cấm. Nhưng cầu thủ của Công an Hà Nội đột ngột ngoặt sang trái, không những thay đổi góc chuyền, với quỹ đạo bóng trở thành xoáy từ ngoài vào trong bằng chân trái, mà còn khiến tư thế phòng ngự ban đầu của các cầu thủ UAE bị "việt vị".

Đình Bắc, người ban đầu có lẽ định di chuyển chéo đâm ra sau lưng hàng thủ đối phương để đón một đường chuyền sệt vòng ra ngoài của đồng đội, giờ được đặt vào khoảng trống giữa nách hàng thủ áo trắng bởi sự bất ngờ mà Minh Phúc mang tới. Có khoảng trống, nhưng tư thế quay lưng này đặt tiền đạo 21 tuổi vào thế không thực sự thuận lợi để dứt điểm. Và cũng vì thế, cú đánh đầu ngược lái bóng của anh xứng đáng là siêu phẩm, một bàn thắng của "cảm giác" và trí tưởng tượng.

Tình huống di chuyển của Minh Phúc (ở gần biên phải) và Đình Bắc (trong vòng cấm) tạo ra bàn thứ hai cho Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Trọn vẹn pha phối hợp thành bàn này trải qua 16 đường chuyền liên tục, với 7 cầu thủ áo đỏ cùng kết nối, trở thành kỷ lục về chuỗi đường chuyền thành bàn lẫn số lượng nhân sự tham gia đến nay tại giải của U23 Việt Nam.

Cuối cùng là bàn ấn định chiến thắng 3-2 trước UAE, một chuỗi phối hợp cũng phức tạp và biến hóa chẳng kém bàn 2-1. Cũng từ một pha ném biên ở cánh trái sân nhà, ba trung vệ Việt Nam luân chuyển bóng sang cánh đối diện. Tại cánh phải, nhóm 5 cầu thủ chơi gần nhau được thiết lập, gồm Lý Đức dâng cao, Thái Sơn, Minh Phúc, Quốc Cường, Anh Quân và Thanh Nhàn. Các vị trí được hoán đổi liên tục trong suốt chuỗi chuyền bóng, tìm cách tháo gỡ cấu trúc kèm người của UAE, với Quốc Cường, Anh Quân và Minh Phúc liên tục di chuyển đâm ra sau lưng.

Anh Quân thành công và bằng cú một tì đè kết hợp sức rướn, kịp thực hiện đường chuyền bổng dành cho Đình Bắc ở chấm penalty. Khi toàn bộ hàng thủ áo trắng bị hút theo như thỏi nam châm bởi các pha đâm sâu của Việt Nam, tuyến hai được mở ra và Nhật Minh dâng lên đón lấy đường trả về từ đồng đội. Đi bóng zic-zac loại bỏ hai cầu thủ đối phương, trung vệ người Hải Phòng tung cú sút nhưng bị cản phá. Và trong hỗn loạn, Minh Phúc quyết đoán kết liễu đại diện Tây Á.

Cho đến thời điểm Nhật Minh sút bóng, 15 đường chuyền liên tiếp đã được Việt Nam thực hiện, với 9 cầu thủ khác nhau tham gia phối hợp – chỉ Văn Khang và thủ thành Trung Kiên không chạm bóng.

Và cũng đừng quên từ phút 87 đến 88, thầy trò Kim Sang-sik còn tổ chức một màn chơi "thêu hoa dệt gấm", kết hợp giữa chuyền ngang từ trái sang phải rồi ngược lại, với chuyền xuyên tuyến tiến công thông qua chân trái "ngoan ngoãn" của Nhật Minh.

Nhóm 4 cầu thủ Đình Bắc, Quốc Cường, Văn Khang và Thanh Nhàn kết hợp ở cánh trái và nách trái trung lộ khi ấy làm nên tứ giác hoán đổi cùng mô hình người thứ ba chạy chỗ. Tuy nhiên, cú đánh đầu của Anh Quân từ đường tạt như đặt của Thanh Nhàn bị thủ thành UAE xuất sắc cản phá.

19 đường chuyền liên tục đã được thực hiện trong chuỗi phối hợp đó, với 10 cầu thủ tham gia ngoại trừ thủ thành Trung Kiên. Khi nói một tác phẩm hoàn hảo suýt được vẽ nên, cũng có nghĩa là còn cơ hội để đạt được. Vì Việt Nam có đủ năng lực để làm điều đó, và thực tế đã vào bán kết một cách xứng đáng.

Hoàng Thông