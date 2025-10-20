Trận giao tranh thử thách lệnh ngừng bắn mong manh ở Gaza

Israel không kích Gaza khiến ít nhất 45 người chết với cáo buộc Hamas nổ súng trước, trở thành thách thức lớn đầu tiên cho lệnh ngừng bắn do Mỹ thúc đẩy.

"Ít nhất 45 người đã bị sát hại sau các cuộc không kích của Israel tại nhiều khu vực khác nhau ở Dải Gaza", Mahmud Bassal, phát ngôn viên cơ quan phòng vệ dân sự do lực lượng Hamas điều hành tại vùng lãnh thổ, thông báo khi đề cập thương vong trong ngày 19/10.

Bốn bệnh viện ở Dải Gaza xác nhận số liệu trên với hãng thông tấn AFP, cho biết đã tiếp nhận nhiều người chết và bị thương. IDF cho hay đang xem xét thông tin về số lượng thương vong do Hamas đưa ra.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã điều động tiêm kích tiến hành các đòn không kích nhằm vào khu vực Rafah, miền nam Dải Gaza, nhằm "loại bỏ mối đe dọa" sau khi cáo buộc các tay súng Hamas liên tiếp tấn công quân nhân Israel bên ngoài ranh giới "đường vàng" theo thỏa thuận ngừng bắn, trong đó có một vụ tấn công bằng súng chống tăng và một vụ bắn tỉa.

Israel nói hai binh sĩ của họ đã "thiệt mạng khi chiến đấu tại miền nam Gaza". Văn phòng Thủ tướng Israel sau đó cho biết hai quân nhân này bị hạ ở thành phố Rafah.

IDF cảnh báo "sẽ hành động cương quyết" để đáp trả những hành động tương tự, trong khi Hamas cho hay họ đã mất liên lạc với một số nhóm ở Rafah trong nhiều tháng qua và không chịu trách nhiệm cho những hành động "bột phát" của các tay súng ở đó.

Người dân Palestine than khóc bên thi thể người thiệt mạng do hỏa lực của Israel tại Deir al-Balah, miền trung Dải Gaza hôm 19/10. Ảnh: AP

Đây được coi là phép thử lớn đầu tiên với lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy một tuần trước. Thách thức càng lớn hơn khi IDF ngừng hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ vào Gaza, vốn được thống nhất theo thỏa thuận ngừng bắn.

Một quan chức cấp cao Ai Cập cho hay sau cuộc giao tranh, các đầu mối đã "liên tục thảo luận" nhằm hạ nhiệt tình hình. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó ra lệnh cho quân đội có "hành động mạnh mẽ" với bất cứ động thái vi phạm lệnh ngừng bắn nào, nhưng không đe dọa sẽ phát động cuộc chiến trở lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết thỏa thuận đình chiến vẫn có hiệu lực, đồng thời ám chỉ rằng giới lãnh đạo Hamas không liên quan đến các hành động vi phạm lệnh ngừng bắn, mà đó là do "những phần tử nổi loạn" bên trong lực lượng này.

"Dù thế nào, vấn đề trên sẽ được xử lý một cách cứng rắn nhưng đúng đắn", ông Trump nhấn mạnh.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance cũng giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của sóng bạo lực mới tại Dải Gaza, cho rằng thỏa thuận ngừng bắn sẽ có thời điểm bị gián đoạn.

"Đây là cơ hội tốt nhất để đạt được hòa bình bền vững. Nhưng ngay cả như vậy thì vẫn sẽ có những lúc khó khăn và chúng tôi sẽ theo dõi", ông cho hay.

Ông Vance cho biết một thành viên chính quyền Tổng thống Trump, có thể là chính ông, sẽ tới Israel trong vài ngày tới để giám sát tình hình. Phó tổng thống Mỹ kêu gọi các nước Arab thiết lập "hạ tầng an ninh" để đảm bảo lực lượng Hamas sẽ giải giáp, một phần quan trọng trong thỏa thuận.

Ranh giới Đường Vàng tại Dải Gaza. Đồ họa: AFP

Sau các tuyên bố của phía Mỹ, IDF thông báo đã khôi phục lệnh ngừng bắn và cho phép nối lại hoạt động viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza, giúp thỏa thuận hòa bình đứng vững.

Theo thỏa thuận do Tổng thống Trump làm trung gian và có hiệu lực từ ngày 10/10, quân đội Israel đã rút lui về phía sau ranh giới gọi là "Đường Vàng". Tel Aviv vẫn kiểm soát khoảng một nửa Dải Gaza, trong đó có đường biên giới của vùng lãnh thổ, song không còn nắm các thành phố lớn. Israel cũng trả tự do cho nhiều tù nhân Palestine.

Đáp lại, Hamas đã thả 20 con tin còn sống và đang trong quá trình trao trả nốt thi thể những người thiệt mạng.

Thỏa thuận cũng vạch ra lộ trình về tương lai của Dải Gaza, song đang vấp phải nhiều thách thức khi thực hiện. Giới quan sát cho rằng những điều có thể gây trở ngại là Hamas từ chối giải giáp và Israel không cam kết rút quân hoàn toàn.

Phạm Giang (Theo AFP, AP)