Trấn an dân, lãnh đạo UAE đi cà phê ở trung tâm thương mại Dubai

Tổng thống UAE và Thái tử Dubai đi dạo, uống cà phê ở Dubai Mall dù Iran đã tiến hành các cuộc tập kích vào mục tiêu ở nước này trong vài ngày gần đây.

Quan chức Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang thể hiện sự bình tĩnh như thường lệ sau khi Iran mở chiến dịch trả đũa đòn tấn công của Mỹ và Israel.

Văn phòng truyền thông chính quyền Dubai ngày 2/3 chia sẻ một video lên mạng xã hội, cho thấy Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan cùng Thái tử Dubai Hamdan bin Mohammed Al Maktoum và các lãnh đạo trong chính quyền thong thả dạo bước trong trung tâm thương mại Dubai Mall, vẫy tay chào nhân viên và những người xung quanh.

Đoàn quan chức sau đó dừng lại ở một nhà hàng không gian mở, ngồi dùng bánh và cà phê giữa tiếng hò reo và quay phim của người dân cùng khách du lịch. Tiếng nhạc yêu nước vang lên giữa không gian.

"Gần gũi với người dân. Vững vàng trong lãnh đạo", Văn phòng Truyền thông Chính phủ Dubai chú thích.

Thông điệp trấn an này tương tự những lần trấn an khác của chính phủ UAE. Các lãnh đạo UAE thường xuất hiện trước công chúng, bắt tay và chụp ảnh selfie cùng người dân để tăng cường kết nối.

Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng hình ảnh lâu nay mà UAE xây dựng về một điểm đến an toàn trong khu vực bất ổn đang gặp thách thức, trong bối cảnh Iran liên tục tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Nhiều khách sạn hạng sang đã bốc cháy ở Dubai trong vài ngày gần đây. Sức ép từ các vụ nổ làm vỡ kính nhiều tòa chung cư. Sân bay quốc tế bị hư hại khiến 4 người bị thương và phải đóng cửa. Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong các vụ tấn công của Iran trên khắp UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain và Oman.

"Quan sát mạng xã hội, có thể thấy rất nhiều nội dung được đưa ra nhằm trấn an dư luận và ngăn chặn hoảng loạn", Omar Al-Ghazzi, Phó giáo sư truyền thông tại Trường Kinh tế London, cho biết. Chuyên gia này đánh giá thông điệp cốt lõi là nhằm thể hiện nhịp sống tại Dubai vẫn bình thường và không bị ảnh hưởng xấu.

Ông cho hay thông điệp này đang được khuếch đại bởi những người có tầm ảnh hưởng, những người "đi dạo quanh các khu du lịch ở Dubai, kể rằng thực sự không có chuyện gì xảy ra và bày tỏ họ cảm thấy an toàn ở Dubai".

"Lãnh đạo UAE không muốn những hình ảnh bom đạn khói lửa in sâu vào trí nhớ của mọi người và không muốn Dubai bị liên kết với bất kỳ cuộc xung đột nào trong tương lai", ông nói, nhắc đến việc nước này có quy định hạn chế nội dung trực tuyến gây "ảnh hưởng đến danh tiếng, uy tín và nhân phẩm của đất nước".

Tổng thống UAE (áo đen) chào hỏi một em nhỏ trong trung tâm thương mại Dubai. Ảnh: X/Dr_BuAbdullah

Mira Al-Hussein, nghiên cứu viên cộng tác tại Trung tâm Alwaleed thuộc Đại học Edinburgh, người chuyên viết về vùng Vịnh, cho rằng chuyến đi trung tâm thương mại của Tổng thống UAE nói lên nhiều điều.

"Nếu bạn xem kỹ video, bạn sẽ thấy không có người bản địa nào trong trung tâm thương mại cả", bà nói, lưu ý nhiều người bản địa đã thay đổi thói quen thường ngày hoặc tránh ra ngoài kể từ khi làn sóng giao tranh mới bùng nổ.

Tuy nhiên, bà cho rằng đối với những người đang hoang mang, video của chính phủ là cần thiết.

"Nó gửi đi thông điệp trấn an rằng họ rất an toàn và tự tin vào đất nước của mình đến mức có thể đi lại an toàn", bà nói. "Video đã phát huy hiệu quả".

