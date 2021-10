Người dùng mở kho ứng dụng CH Play (hoặc Play Store) và tìm kiếm ứng dụng My Boy! Free - GBA Emulator. Có nhiều ứng dụng giúp giả lập máy chơi game cổ điển của Nintendo nhưng đây là phần mềm dễ dùng và phổ biến nhất. Ứng dụng này có phiên bản miễn phí lẫn trả phí. Thực tế, phiên bản miễn phí có khả năng hoạt động rất tốt nên người dùng hầu hết đều có thể trải nghiệm mà không mất khoản phí nào.



Ngay trong ứng dụng My Boy! Free không thể tải trực tiếp game về máy mà phải quay về Google, tìm kiếm danh sách các trò chơi dành cho ứng dụng, hệ thống sẽ đều xuất những trò chơi hoạt động với trình giả lập đó. Một cách khác là trực tiếp gõ vào thanh tìm kiếm tên game như Pokemon, Yu-Gi-Oh!, Mario, DragonBall Z, Naruto, Contra... Cần lưu ý chọn đúng tập tin với loại máy là Game Boy Advance (GBA). Dung lượng mỗi game chỉ vài MB, không hề lo tốn bộ nhớ khi Z Fold3 có khả năng lưu trữ đến 256 GB.



Hoàn tất quá trình tải, người dùng quay về My Boy! Free. Trên màn hình chính sẽ hiển thị game vừa tải dưới định dạng zip, khi bấm vào máy sẽ chuyển thẳng đến giao diện trò chơi với trải nghiệm không hề khác biệt khi chơi trên Nintendo.