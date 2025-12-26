TP HCM thưởng Tết cao nhất hơn 1,8 tỷ đồng

Thưởng Tết Bính Ngọ 2026 cao nhất tại TP HCM dành cho cá nhân là 1,841 tỷ đồng thuộc doanh nghiệp FDI, thấp hơn năm ngoái, song lương bình quân lao động tăng.

Thông tin được nêu trong báo cáo lương, thưởng Tết 2026 của Sở Nội vụ TP HCM. Kết quả được thống kê đến ngày 25/12 theo báo cáo của 3.802 doanh nghiệp sử dụng 694.302 lao động.

Theo đó, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất dành cho một cá nhân đạt 1,841 tỷ đồng, thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), giảm khoảng 3,1% so với mức cao nhất gần 1,9 tỷ đồng của Tết 2025.

Ở các loại hình khác, mức thưởng cao nhất dành cho một cá nhân lần lượt là 724,5 triệu đồng tại doanh nghiệp dân doanh; 180 triệu đồng tại công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; và 96 triệu đồng tại công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn.

Thưởng Tết Nguyên đán bình quân toàn TP HCM đạt 12,02 triệu đồng mỗi người, giảm khoảng 5,4% so với mức 12,7 triệu đồng của năm ngoái

Ở chiều ngược lại, mức thấp nhất là 5,46 triệu đồng thuộc doanh nghiệp dân doanh.

So với Tết năm ngoái Ất Tỵ 2025, mức thưởng cá nhân cao nhất thấp hơn nhưng mặt bằng bình quân tăng. Năm 2025, thưởng Tết bình quân khoảng 12,7 triệu đồng mỗi người; thưởng Dương lịch bình quân 3,4 triệu đồng.

Công nhân sản xuất mì ăn liền tại Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa - Miliket ở TP Thủ Đức, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Với Tết Dương lịch 2026, mức thưởng cao nhất dành cho một cá nhân đạt 1,133 tỷ đồng, thuộc doanh nghiệp FDI, giảm khoảng 37% so với mức cao nhất 1,8 tỷ đồng của năm ngoái. Mức thấp nhất 800.000 đồng và bình quân đạt 1,93 triệu đồng, tăng 10,5% so với năm ngoái.

Theo Sở Nội vụ, các mức cao thường rơi vào nhóm điện tử – công nghệ thông tin, chế biến thực phẩm, phát triển phần mềm và bất động sản.

Về tiền lương năm 2025, mức cao nhất doanh nghiệp chi trả cho một lao động đạt 972,39 triệu đồng mỗi tháng, tăng khoảng 12,7% so với mức cao nhất 863 triệu đồng của năm 2024.

Mức thấp nhất bình quân mỗi tháng khoảng 6,29 triệu đồng, nhích lên so với mức 6,2 triệu đồng của năm trước. Lương bình quân mỗi tháng đạt 12,39 triệu đồng, tăng nhẹ khoảng 0,3% so với mức 12,35–12,4 triệu đồng của năm 2024.

Báo cáo cũng cho biết 719 doanh nghiệp (18,91%) gặp khó khăn trong chi thưởng do đơn hàng giảm, thu hẹp sản xuất, áp lực công nợ và lãi vay. Dù vậy, phần lớn vẫn cố gắng thưởng theo quy chế, đồng thời triển khai hỗ trợ thêm như quà Tết, lì xì, vé xe, xe đưa đón và bố trí nghỉ Tết 8–9 ngày cho người lao động.

Ước tính, sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, TP HCM có khoảng 360.000 doanh nghiệp với 7-8 triệu lao động làm việc. Kinh tế TP HCM có cơ cấu dịch vụ – công nghiệp chiếm ưu thế, trong đó dịch vụ giữ vai trò chủ đạo và cũng là địa phương thu hút dòng vốn FDI lớn nhất cả nước.

Lê Tuyết