TP HCM tăng 3 bậc xếp hạng trung tâm tài chính toàn cầu

TP HCM xếp hạng 95 về chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu, tăng 3 bậc so với đầu năm và lần đầu tiên vượt Bangkok.

Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu ấn bản lần 38 (GFCI 37) vừa được tổ chức Z/Yen Partners (Anh) và Viện Phát triển Trung Quốc công bố. Theo đó, TP HCM tăng 10 điểm GFCI, đạt 664.

Nhờ vậy, đầu tàu kinh tế Việt Nam tăng 3 hạng so với kỳ xếp hạng hồi tháng 3, cao nhất kể từ khi bắt đầu được vào danh sách xếp hạng năm 2022.

TP HCM còn nằm trong top 15 trung tâm tài chính được dự báo sẽ phát triển mạnh mẽ trong 2-3 năm tới. Tuy nhiên, riêng hạng mục công nghệ tài chính (Fintech) giảm 2 bậc, từ 88 xuống 90.

Với tiến bộ đáng kể về điểm số và thứ hạng, lần đầu tiên TP HCM vượt hạng Bangkok khi thủ đô Thái Lan rời khỏi top 100, đứng thứ 102. Đồng thời, thành phố rút ngắn khoảng cách vị thế trung tâm tài chính với Jakarta (Indonesia). Singapore tiếp tục duy trì hạng 4 toàn cầu.

Chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu (GFCI) các thành phố khu vực Đông Nam Á:

Thời điểm xếp hạng TP HCM Singpore Manila Bangkok Kuala Lumpur Jakarta Tháng 3/2022 102 6 100 61 48 69 Tháng 9/2022 104 3 103 79 56 95 Tháng 3/2023 112 3 108 71 58 83 Tháng 9/2023 120 3 102 86 80 95 Tháng 3/2024 108 3 101 93 77 102 Tháng 9/2024 105 4 110 95 59 97 Tháng 3/2025 98 4 103 96 51 97 Tháng 9/2025 95 4 104 102 45 91

Nghị quyết phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 27/6 định hướng xây dựng trung tâm tài chính tại TP HCM và Đà Nẵng, với cơ chế quản lý thống nhất nhưng phát triển sản phẩm đặc thù theo thế mạnh từng địa phương.

Tại TP HCM, trung tâm tài chính được định hướng phát triển sản phẩm, dịch vụ toàn diện như thị trường ngân hàng, vốn gắn với dịch vụ quản lý tài sản, quản lý quỹ... Các cơ chế thử nghiệm (sandbox) về fintech, đổi mới sáng tạo, sàn giao dịch chuyên biệt, hàng hóa phái sinh. Chính phủ đặt mục tiêu trung tâm tài chính TP HCM đi vào vận hành năm nay và hoàn thành trong 5 năm.

Ở cấp độ toàn cầu, New York (Mỹ) giữ vững vị trí dẫn đầu với 766 điểm. Tiếp theo là London (Anh), Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore. Top 10 thành phố dẫn đầu toàn cầu đều giữ nguyên thứ hạng.

Điểm GFCI được tính bằng 140 yếu tố đầu vào, cung cấp bởi bên thứ 3 gồm Liên Hợp Quốc, Diễn đàn Kinh tế thế giới, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Minh bạch quốc tế, Quỹ World Wide Web và các đơn vị khác.

Ngoài ra, các thành phố còn được chấm điểm qua thăm dò trực tuyến. Các yếu tố đầu vào này sẽ tính điểm cho nhiều tiêu chí thành phần như quản lý đầu tư, bảo hiểm, ngân hàng, mức độ phát triển khu vực tài chính, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, danh tiếng chung.

Điểm GFCI chung cuộc là tổng các điểm tiêu chí, quyết định thứ hạng năng lực cạnh tranh ở lĩnh vực trung tâm tài chính của các thành phố. Kết quả này thường được các nhà hoạch định chính sách và đầu tư dùng làm tư liệu tham khảo.

Viễn Thông