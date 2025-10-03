TP HCM khó mở làn riêng cho xe đạp ở trung tâm

Việc mở làn đường dành riêng cho xe đạp tại trung tâm TP HCM gặp khó do vỉa hè hẹp, thường xuyên bị lấn chiếm, lòng đường nhỏ và phương tiện đông.

Thông tin được ông Nguyễn Kiên Giang, Phó phòng Quản lý bảo trì và Khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP HCM, đưa ra tại họp báo kinh tế - xã hội chiều 2/10.

Ông Nguyễn Kiên Giang trả lời tại họp báo chiều 2/10. Ảnh: An Phương

Hiện thành phố thí điểm làn xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ, đoạn từ Nguyễn Cơ Thạch đến D1 (dài 6 km, rộng 2 m, tốc độ thiết kế 20 km/h). Nếu thí điểm hiệu quả, xe máy giảm bớt, mô hình này có thể được mở rộng sang một số tuyến khác.

Theo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia, làn xe đạp có thể bố trí trên vỉa hè chung với người đi bộ hoặc dưới lòng đường, với bề rộng tối thiểu 2,5 m. Tuy nhiên, ông Giang cho rằng khó áp dụng ở khu trung tâm do hạ tầng không đạt yêu cầu.

Ùn tắc trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3 cũ), tháng 1/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Nhiều tuyến như Phạm Ngũ Lão, Lý Tự Trọng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa... có vỉa hè nhưng thường xuyên bị chiếm dụng làm bãi xe, nơi buôn bán hoặc vướng hạ tầng kỹ thuật như cột điện, tủ điện, trụ đèn. Phần diện tích còn lại cho người đi bộ không đủ chuẩn tối thiểu 1,5 m.

Trong khi đó, mặt đường tại khu trung tâm đa phần hẹp, lưu lượng xe lớn, thường xuyên ùn ứ, khó bố trí thêm làn ưu tiên cho xe đạp. Ông Giang lấy ví dụ nhiều điểm rẽ phải rộng 1-1,5 m nhưng thường xảy ra xung đột giao thông.

"Dù được nghiên cứu nhiều năm, hiện số người sử dụng xe đạp rất ít, đường lại nhỏ hẹp, nếu bố trí làn riêng dễ gây phản ứng", ông nói, đồng thời cho biết việc xây dựng đường xe đạp cần nghiên cứu kỹ, đảm bảo đúng quy chuẩn, phù hợp quy hoạch và nhu cầu thực tế.

Người dân đi xe đạp ở trung tâm TP HCM. Ảnh: Hạ Giang

TP HCM có 4.869 tuyến đường rộng trên 5 m, nhưng hơn một nửa không có vỉa hè. Ngoài Mai Chí Thọ, thành phố từng đề xuất làm làn riêng cho xe đạp và người đi bộ trên đại lộ Võ Nguyên Giáp (xa lộ Hà Nội cũ), dài gần 4 km từ cầu Rạch Chiếc đến cầu Sài Gòn, tận dụng đất giữa đường chính và đường song hành, đoạn đi dưới tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.

Để khuyến khích người dân dùng phương tiện xanh, TP HCM từ cuối năm 2021 đã triển khai mô hình xe đạp công cộng ở trung tâm. Dịch vụ hiện thu hút đông người dùng, chủ yếu là giới trẻ.

Lê Tuyết