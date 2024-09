TP HCM gửi 30.000 túi thuốc gia đình đến vùng bão lũ

Sở Y tế TP HCM huy động các bệnh viện hỗ trợ 30.000 túi thuốc cho 10 tỉnh thành miền Bắc đang bị ảnh hưởng nặng nề sau bão Yagi, sẵn sàng nhân lực hỗ trợ khám chữa bệnh.

Sáng 13/9, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng, cho biết hội đồng chuyên môn của Sở đã họp, đưa ra danh mục các loại thuốc cần thiết giúp người dân đang bị cô lập do lũ có thể tự chăm sóc sức khỏe cho cả người lớn và trẻ em. Dự kiến, các túi thuốc đầu tiên bắt đầu chuyển đi từ ngày 14/9.

Bên cạnh băng keo cá nhân, băng gạc cá nhân, dầu gió, túi có nhiều loại thuốc để giảm đau, hạ sốt, men vi sinh, thuốc trị tiêu chảy, dung dịch bù nước và điện giải, thuốc mỡ, thuốc sát trùng da, thuốc viêm mũi dị ứng, mề đay, ngứa, nghẹt mũi, chảy nước mũi... Các túi thuốc kèm bảng hướng dẫn sử dụng chi tiết, giúp đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Các chuyên gia y tế cho biết sau lũ lụt, người dân có thể đối mặt nguy cơ dịch bệnh, đặc biệt các bệnh về da, hô hấp, mắt, tiêu hóa, chân tay miệng...

"Túi thuốc gia đình" với những thuốc thiết yếu (không thuộc nhóm phải kê đơn theo quy định) cùng các vật dụng chăm sóc cá nhân như dung dịch sát khuẩn, băng keo cá nhân, băng gạc. Ảnh: Sở Y tế TP HCM

Sở phân công các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa thành phố phối hợp với bệnh viện quận huyện, sẵn sàng nguồn nhân lực chi viện chi viện cho các tỉnh phía Bắc khi nhận được đề nghị từ các tỉnh thành hoặc yêu cầu của Bộ Y tế.

Miền Bắc đang hứng chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản do bão Yagi và hoàn lưu gây mưa to lũ lớn nhất 30 năm qua. Tính đến 17h ngày 12/9, cả nước ghi nhận 330 người chết, mất tích. Nhiều trường hợp may mắn sống sót song bị đa chấn thương nặng, chấn thương sọ não, gãy xương, chấn thương phần mềm...

Lê Phương