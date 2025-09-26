TP HCM đề xuất tận dụng gầm cầu làm bãi giữ xe

Sở Xây dựng kiến nghị sửa luật để cho phép dùng không gian dưới gầm cầu làm bãi giữ xe, sân chơi thể thao, thay vì để lấn chiếm tự phát.

Trong văn bản gửi Bộ Xây dựng, Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng và UBND thành phố, Sở Xây dựng cho rằng quy định hiện hành không cho phép khai thác gầm cầu đường bộ cho mục đích công cộng, trong khi thực tế TP HCM đang thiếu trầm trọng bãi đỗ xe và sân bãi thể thao.

Do đó, đơn vị này kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu báo cáo Chính phủ, Quốc hội xem xét sửa đổi luật theo hướng giao địa phương được chủ động quyết định, miễn không ảnh hưởng đến kết cấu cầu, an toàn phòng cháy và trật tự an ninh.

Xe đậu ở khu vực dưới cầu Him Lam trên đường Nguyễn Thị Thập, tháng 9/2025. Ảnh: Hạ Giang

Thời gian qua, nhiều gầm cầu như Phú Mỹ, Ông Lớn (trên đường Nguyễn Văn Linh) Rạch Ông (đường Trần Xuân Soạn), Him Lam (đường Nguyễn Thị Thập), Lò Gốm (đường Võ Văn Kiệt)... bị chiếm dụng làm bãi giữ xe, tập kết vật tư trái phép, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, hư hỏng công trình.

"Nếu được đưa vào quản lý, tình trạng trên sẽ được kiểm soát tốt hơn, đặc biệt là an toàn công trình, phòng chống cháy nổ, mỹ quan đô thị...", đại diện Sở Xây dựng TP HCM nói.

TP HCM hiện mới có 2,69 ha bãi đỗ xe trên tổng 550 ha quy hoạch, tức chỉ đạt 0,5%. Nhiều dự án bãi xe ngầm từng được công bố nhưng chưa triển khai, khiến tình trạng taxi đậu tạm bợ ở cây xăng, lề đường ngày càng phổ biến.

Theo quy định, gầm cầu không được phép kinh doanh, dừng đỗ xe, vì nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Song do nhu cầu thực tế, một số địa phương đã đề xuất tận dụng tạm thời. Hà Nội trước đây từng bố trí bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy nhưng sau vụ cháy nghiêm trọng thiêu rụi hàng trăm phương tiện, thành phố đã yêu cầu di dời toàn bộ bãi xe dưới gầm cầu.

Giang Anh