TP HCM chuẩn bị mở đường 6 làn xe ở cửa ngõ tây bắc

Đường liên phường Thới An - Thạnh Xuân dài 4,5 km, 6 làn xe, vốn đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng sắp triển khai kỳ vọng giảm tải cho quốc lộ 1 phía tây bắc TP HCM.

Dự án vừa được UBND TP HCM giao Sở Tài chính phối hợp các bên liên quan tham mưu triển khai, sau khi HĐND thành phố thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư tại kỳ họp cuối tháng 8.

Phối cảnh dự án đường liên phường Thới An - Thạnh Xuân khi hoàn thành. Ảnh: Sở Xây dựng TP HCM

Tuyến đường bắt đầu từ Lê Văn Khương, kết thúc tại Hà Huy Giáp, phường Thới An (quận 12 cũ), đi qua cầu Đá Hàn và kết nối thêm đoạn Lê Thị Riêng dài 200 m, rộng 30 m để đồng bộ hạ tầng. Công trình dự kiến khởi công cuối năm 2026, hoàn thành sau một năm.

Dự án này từng được thành phố duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2016 nhưng chưa triển khai do vướng mặt bằng. Sau khi điều chỉnh lại quy mô và phạm vi đền bù, thành phố dự kiến thu hồi đất của 299 hộ dân, trong đó giải tỏa trắng 222 hộ.

Hướng tuyến đường liên phường Thới An - Thạnh Xuân. Đồ họa: Hoàng Thanh

Theo Sở Xây dựng, khi đưa vào sử dụng, tuyến đường sẽ trở thành trục giao thông mới, giảm áp lực cho quốc lộ 1 đoạn ngã tư Bình Phước - Ngã tư Ga, đồng thời chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại cửa ngõ tây bắc.

Ngoài dự án này, TP HCM mới khởi công nút giao Ngã Tư Đình (quận 12 cũ) và chuẩn bị mở rộng quốc lộ 22 từ ngã tư An Sương đến Vành đai 3 lên 10 làn xe, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực và tăng kết nối với Tây Ninh.

Giang Anh