Tổng thống Zelensky nêu khả năng tổ chức bầu cử ở Ukraine

Ông Zelensky nói sẵn sàng tổ chức bầu cử tổng thống tại Ukraine nếu Mỹ bảo đảm an ninh để làm việc này, sau khi bị ông Trump chỉ trích.

"Tôi sẵn sàng cho cuộc bầu cử mới", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9/12 tuyên bố, thêm rằng đã đề nghị các nghị sĩ chuẩn bị đề xuất "liên quan khả năng sửa đổi cơ sở pháp lý và luật bầu cử trong thời kỳ thiết quân luật".

Nhiệm kỳ của ông Zelensky kết thúc vào tháng 5/2024, song Ukraine chưa tổ chức bầu cử do luật pháp quy định nước này không được làm điều đó trong thời kỳ thiết quân luật. Tình trạng thiết quân luật được áp đặt tại Ukraine sau khi xung đột bùng phát vào đầu năm 2022.

Tổng thống Zelensky lưu ý rằng cần phải đảm bảo an ninh để cuộc bầu cử có thể diễn ra, trong bối cảnh Ukraine thường xuyên bị tên lửa và máy bay không người lái Nga tập kích.

"Tôi công khai kêu gọi Mỹ, có thể là cùng với các nước châu Âu, hỗ trợ bảo đảm an ninh để tổ chức bầu cử", lãnh đạo Ukraine nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Kiev hôm 4/12. Ảnh: AFP

Trong cuộc phỏng vấn được công bố trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Ukraine "lợi dụng xung đột" để tránh phải tổ chức bầu cử.

"Họ nói về dân chủ, nhưng đến một lúc nào đó thì không còn dân chủ nữa", ông Trump nói, thêm rằng Nga đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến.

Tổng thống Mỹ trước đó cũng cáo buộc người đồng cấp Ukraine chưa đọc đề xuất hòa bình mới nhất từ Washington. Ông Zelensky ngày 9/12 cho biết Ukraine dự kiến chuyển cho Mỹ phiên bản chỉnh sửa trong ngày hôm nay.

Tổng thống Trump đang gây sức ép để Kiev chấp nhận kế hoạch hòa bình do Washington soạn thảo. Phiên bản gốc của đề xuất này bị các đồng minh của Ukraine chỉ trích là quá nghiêng về phía Nga, khi yêu cầu Kiev phải từ bỏ những lãnh thổ còn kiểm soát tại vùng Donbass.

Trong những ngày qua, Tổng thống Zelensky đã liên tục di chuyển giữa thủ đô các nước châu Âu để tìm phương án phản hồi lại kế hoạch từ Mỹ. Hôm 8/12, ông đối thoại với các lãnh đạo châu Âu tại London và Brussels. Sau đó một ngày, ông tới Italy để gặp Thủ tướng Giorgia Meloni và Giáo hoàng Leo XIV.

Hôm 8/12, Tổng thống Ukraine cho biết kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm của Mỹ đã được rút xuống còn 20 điểm sau cuộc đối thoại song phương cuối tuần trước.

Ông tiết lộ vấn đề về lãnh thổ và bảo đảm an ninh là hai khúc mắc chính trong nỗ lực đàm phán, thêm rằng Ukraine không có quyền về mặt pháp lý hay đạo đức để nhượng lãnh thổ cho Nga trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Phạm Giang (Theo AFP)