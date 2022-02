Tổng thống Ukraine ký sắc lệnh lập thêm 20 lữ đoàn và bổ sung binh sĩ cho quân đội, nhưng nhấn mạnh điều này không đồng nghĩa sắp chiến tranh.

Sắc lệnh do Tổng thống Volodymyr Zelensky công bố hôm nay sẽ giúp bổ sung 100.000 binh sĩ cho lực lượng vũ trang Ukraine trong ba năm tới, thành lập 20 lữ đoàn mới, đồng thời cải thiện mức lương và điều điện sống cho quân nhân.

Zelensky cũng yêu cầu chính phủ soạn thảo dự luật chấm dứt nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với các nam thanh niên Ukraine vào năm 2024, trong bối cảnh Kiev tìm cách chuyên nghiệp hóa lực lượng của mình.

Các xe tăng tham gia cuộc diễn tập do một lữ đoàn cơ giới thuộc lực lượng vũ trang Ukraine tổ chức ở ngoại ô Kharkiv, Ukraine, hôm 31/1. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, Zelensky nhấn mạnh động thái này không có nghĩa là Nga sắp tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine, như lo ngại của phương Tây về ý định của Moskva khi dồn quân sát biên giới nước láng giềng. "Lý do ban hành sắc lệnh không phải là chiến tranh sẽ sớm xảy ra, mà để đảm bảo hòa bình cho chúng ta trong tương lai", Tổng thống Ukraine giải thích.

Nhờ sự hỗ trợ của phương Tây, quân đội Ukraine đã thay đổi trong 8 năm qua kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, từ chỗ phải dựa vào quân tình nguyện với những trang phục cũ kỹ trở thành một lực lượng thiện chiến. "Tôi muốn đảm bảo với mọi người rằng Ukraine hiện nay sở hữu quân đội mạnh mẽ hơn bao giờ hết", Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal cho biết trong cuộc gặp người đồng cấp Ba Lan hôm nay.

Các đồng minh của Ukraine, dẫn đầu là Mỹ, vài tuần gần đây liên tục gửi thêm vũ khí cho Kiev do lo ngại Nga có thể tiến đánh nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov hôm nay hoan nghênh chuyến hàng thứ 6 chở đạn dược từ Mỹ, cho biết tổng khối lượng hàng hỗ trợ an ninh của Mỹ cho Ukraine đã được nâng lên 500 tấn. Tuy nhiên, bất chấp những cải tiến và khí tài mới, quân đội Ukraine được đánh giá vẫn lép vế hơn hẳn so với Nga.

Ánh Ngọc (Theo AFP)