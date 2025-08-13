Tổng thống Ukraine: Chúng tôi không thể từ bỏ Donbass

Lãnh đạo Ukraine bác bỏ khả năng đổi vùng Donbass lấy hòa bình tạm thời, cho rằng Nga sẽ dùng khu vực này làm bàn đạp để tiếp tục tiến công.

"Chúng tôi sẽ không rời bỏ Donbass. Chúng tôi không thể làm điều đó. Với Nga, Donbass là bàn đạp cho cuộc tấn công mới trong tương lai. Chỉ vài năm nữa, Nga sẽ có đường tiến đến Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk, thậm chí là Kharkov. Hiện họ muốn lấy khoảng 9.000 km2, tức gần 30% tỉnh Donetsk. Đây là bàn đạp cho cuộc tiến công mới", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói ngày 12/8.

Nga vẫn tiếp tục tiến quân ở miền đông Ukraine trước thềm hội nghị thượng đỉnh ở Nga - Mỹ tại Alaska. Các tổ chức theo dõi diễn biến chiến sự Ukraine ngày 12/8 cho biết một số đơn vị Nga đã xuyên thủng phòng tuyến Ukraine ở Donbass, tiến sâu khoảng 10 km gần Dobropillia thuộc mặt trận Pokrovsk ở Donetsk trong ba ngày qua.

Ông Zelensky nhận định mũi đánh này nhằm "tạo hiệu ứng thông tin trước ngày 15/8, đặc biệt đối với dư luận Mỹ, nhằm thể hiện Nga đang trên đà tiến công và Ukraine thất thế". Ông cảnh báo Moskva đang lên kế hoạch tấn công mới trên ba hướng Zaporizhzhia, Pokrovsk và Novopavlivka.

"Chúng tôi tin rằng họ sẽ triển khai thêm 15.000 quân ở mặt trận Zaporizhzhia, khoảng 7.000 ở Pokrovsk và có thể 5.000 ở Novopavlivka. Họ đang tìm mọi cách để chuẩn bị một đợt tấn công mới ngay sau ngày 15/8", ông nhấn mạnh.

Cục diện vùng Donbass, gồm tỉnh Lugansk và Donetsk. Đồ họa: Guardian

Tuần trước, Nga gợi ý sẵn sàng xem xét ngừng bắn nếu Ukraine phải rút khỏi những khu vực còn lại của Donbass. Ông Trump sau đó đề xuất khả năng "trao đổi lãnh thổ" giữa Nga và Ukraine.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky bình luận rằng Nga thực chất chỉ cam kết không tiến xa hơn chiến tuyến hiện nay và không có ý định rút quân.

"Tôi chưa thấy bất kỳ đề xuất nào bảo đảm rằng cuộc chiến mới sẽ không nổ ra vào ngày mai, rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tìm cách lấy tiếp Dnipro, Zaporizhzhia và Kharkov một khi kiểm soát toàn bộ Donbass", ông Zelensky nói thêm.

Lãnh đạo Ukraine nói ông không tin Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ủng hộ những yêu cầu từ Moskva, đồng thời hy vọng Washington sẽ đóng vai trò trung gian công bằng khi ông Trump gặp ông Putin tại Alaska vào ngày 15/8.

Ông Zelensky cũng xác nhận sẽ không có mặt tại Alaska và kỳ vọng một hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ - Ukraine - Nga sẽ sớm được tổ chức.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Áo ngày 16/6. Ảnh: AP

Ông cho biết lập trường của Kiev trong đàm phán với Moskva vẫn không thay đổi. Các bên trước tiên phải đạt được thỏa thuận ngừng bắn, sau đó mới thảo luận các vấn đề khác như đảm bảo an ninh và lãnh thổ. Ông cho rằng mọi bàn bạc về lãnh thổ đều vô nghĩa nếu không có sự tham gia của Ukraine.

"Tôi sẽ không từ bỏ lãnh thổ vì tôi không có quyền làm vậy. Trao đổi lãnh thổ là vấn đề vô cùng phức tạp và không thể tách rời khỏi các đảm bảo an ninh cho Ukraine", ông nói.

Thanh Danh (Theo Ukrainska Pravda, Guardian)