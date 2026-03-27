Tổng thống Trump tiếp tục hoãn kế hoạch tấn công nhà máy điện Iran

Tổng thống Trump thông báo chưa ra lệnh tấn công các nhà máy điện Iran trong vòng 10 ngày, nhấn mạnh đàm phán đang tiến triển tốt đẹp.

"Theo đề nghị của chính phủ Iran, tôi sẽ hoãn kế hoạch phá hủy các nhà máy điện của họ trong vòng 10 ngày, tính đến 20h ngày 6/4 (7h ngày 7/4 giờ Hà Nội). Các cuộc đối thoại đang tiếp diễn. Bất chấp thông tin sai lệch từ truyền thông tin giả, đàm phán đang tiến triển tốt đẹp", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 26/3.

Trong khi đó, Wall Street Journal dẫn lời các bên trung gian hòa giải nói rằng Iran không yêu cầu như vậy và cũng chưa đưa ra phản hồi cuối cùng về kế hoạch chấm dứt chiến sự do Mỹ đề xuất.

Tổng thống Donald Trump tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng ngày 26/3. Ảnh: AP

Tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng trước đó, ông Trump đe dọa sẽ tăng áp lực lên Iran nếu nước này không đạt thỏa thuận với Mỹ, trong khi đặc phái viên Steve Witkoff nói rằng có "những dấu hiệu mạnh mẽ" cho thấy Tehran sẵn sàng đàm phán.

Ông Witkoff cũng lần đầu công khai xác nhận Washington đã chuyển cho Tehran "danh sách hành động" gồm 15 điểm thông qua quan chức Pakistan. "Chúng ta sẽ chờ xem mọi việc diễn biến ra sao, cũng như liệu Mỹ có thể thuyết phục Iran rằng đây là bước ngoặt mang tính quyết định và không có lựa chọn nào tốt hơn cho họ, thay vì phải đối mặt với thêm chết chóc và tàn phá", ông cho hay.

Tổng thống Trump hôm 21/3 đưa ra tối hậu thư yêu cầu Tehran phải mở lại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, nếu không Mỹ sẽ tấn công các nhà máy điện Iran. Đến ngày 23/3, ông rút lại tối hậu thư, nói rằng sẽ hoãn tấn công trong 5 ngày khi các cuộc đàm phán với Tehran đang tiến triển tích cực.

Iran phụ thuộc chủ yếu vào các nhà máy nhiệt điện, nơi tạo ra hơn 95% lượng điện năng cung cấp cho khoảng 40,6 triệu người sử dụng, theo Bộ Năng lượng Iran. Nước này đang vận hành khoảng 130 nhà máy nhiệt điện với tổng công suất 78.000 MW.

Tổng thống Mỹ gần đây tuyên bố "đang đối thoại với những người phù hợp và họ rất muốn đạt được thỏa thuận" ở phía Iran, song không nêu tên cụ thể. Ông nhận định Iran đã "thay đổi chế độ" sau cái chết của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và loạt quan chức hàng đầu, do các lãnh đạo hiện nay "rất khác" so với những người trước đó.

Tuy nhiên, quân đội Iran bác bỏ thông tin đàm phán với Mỹ và nhấn mạnh sự ổn định "chỉ đạt được thông qua sức mạnh". Tehran cũng không chấp nhận đề xuất ngừng bắn mà Washington đưa ra.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)