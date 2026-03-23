Tổng thống Pezeshkian: Những lời đe dọa chỉ khiến Iran đoàn kết hơn

Tổng thống Pezeshkian cho rằng các đối thủ của Iran đang tuyệt vọng, khẳng định những lời đe dọa chỉ củng cố thêm sự đoàn kết của đất nước.

"Ảo tưởng xóa sổ Iran khỏi bản đồ cho thấy sự tuyệt vọng trước ý chí của một quốc gia đang làm nên lịch sử,", Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 22/3.

Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh "những lời đe dọa" chỉ củng cố thêm tinh thần đoàn kết của Iran, dường như ám chỉ đến tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump. "Eo biển Hormuz mở cửa cho tất cả, trừ những kẻ xâm phạm lãnh thổ của chúng tôi. Iran cũng sẽ kiên quyết đối đầu với những mối đe dọa trên chiến trường", ông cho hay.

Tổng thống Masoud Pezeshkian tại Tehran hồi tháng 6/2025. Ảnh: AFP

Tổng thống Donald Trump ra tối hậu thư, cảnh báo rằng Mỹ sẽ tấn công và xóa sổ các nhà máy điện của Iran, bắt đầu từ nhà máy lớn nhất, nếu Tehran không mở cửa eo biển Hormuz và ngừng đe dọa tàu thuyền đi qua đây trong vòng 48 giờ.

Ông chủ Nhà Trắng cũng khẳng định Iran muốn đạt thỏa thuận nhưng ông thì không, tuyên bố Mỹ đã hoàn thành các mục tiêu đề ra sớm hơn vài tuần so với kế hoạch và "thổi bay Iran khỏi bản đồ".

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Trump ra tối hậu thư đe dọa nhắm vào hạ tầng điện của Iran. Trước đó, ông tuyên bố các cuộc không kích của Mỹ chỉ nhắm vào cơ sở tên lửa, hạt nhân cùng mục tiêu quân sự và hệ thống chỉ huy, lãnh đạo Iran.

Lực lượng vũ trang Iran sau đó cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào tất cả cơ sở năng lượng, công nghệ thông tin và khử muối khắp Trung Đông nếu hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của họ bị tấn công.

Vị trí eo biển Hormuz. Đồ họa: WSJ

Sau khi Mỹ - Israel phát động cuộc tấn công vào Iran ngày 28/2, Tehran đã gần như đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả, buộc các quốc gia phụ thuộc vào tuyến vận tải này phải gấp rút tìm tuyến thay thế và sử dụng nguồn dự trữ. Sự gián đoạn nguồn cung từ vùng Vịnh khiến giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt, dẫn đến nguy cơ lạm phát trên diện rộng nếu chiến sự kéo dài.

Mỹ gần đây tăng cường lực lượng, khí tài và kêu gọi đồng minh hỗ trợ để mở lại eo biển Hormuz, trong khi Iran đã "đặc cách" cho tàu thuyền một số nước đi qua, nhưng đe dọa sẽ tấn công bất cứ tàu nào của Mỹ, Israel hoặc đồng minh đi qua khu vực.

Ngọc Ánh (Theo AA, Hindustan Times, AFP)