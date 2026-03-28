Tổng thống Iran nêu điều kiện đàm phán hòa bình

Tổng thống Iran điện đàm với Thủ tướng Pakistan, nước trung gian đàm phán với Mỹ, cho hay các bên cần có sự tin tưởng nhau để thảo luận về chấm dứt xung đột.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã nêu điều kiện đàm phán với Mỹ trong cuộc điện đàm kéo dài một giờ ngày 28/3 với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, theo Văn phòng Thủ tướng Pakistan.

Ông Pezeshkian trân trọng nỗ lực ngoại giao của Pakistan khi làm trung gian để tìm cách chấm dứt xung đột giữa Iran với Mỹ. Tổng thống Iran nhấn mạnh sự tin tưởng lẫn nhau giữa các bên là yếu tố cốt lõi để tạo thuận lợi cho các cuộc đàm phán, hướng tới hòa giải xung đột ở Trung Đông.

Tổng thống Pezeshkian là lãnh đạo cấp cao nhất của Iran tới nay đề cập đến khả năng đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Trước đó, các quan chức Iran tuyên bố sẽ không đàm phán và chiến sự sẽ chỉ kết thúc khi họ muốn vậy.

Hai lãnh đạo cũng đã thảo luận về tình hình thù địch trong khu vực cũng như giải pháp nhằm chấm dứt xung đột. Thủ tướng Sharif tái khẳng định Pakistan lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công đang tiếp diễn của Israel vào Iran, bày tỏ sự đoàn kết và ủng hộ với nhân dân Iran trong thời điểm khó khăn này.

Thủ tướng Pakistan thông báo cho Tổng thống Pezeshkian về những nỗ lực tiếp xúc ngoại giao đang được ông cùng Ngoại trưởng Ishaq Dar và tư lệnh quân đội Asim Munir tiến hành nhằm kết nối với Mỹ cùng các quốc gia Hồi giáo và vùng Vịnh, qua đó tạo môi trường thuận lợi cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Pakistan sắp chủ trì hội nghị 4 bên giữa ngoại trưởng các nước Pakistan, Arab Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập tại thủ đô Islamabad trong hai ngày 29-30/3 để bàn về nỗ lực đàm phán chấm dứt xung đột Iran.

Pakistan đang nổi lên như một bên trung gian hòa giải then chốt giữa Iran và Mỹ khi cuộc xung đột kéo dài sang tháng thứ hai. Islamabad vốn có quan hệ lâu đời với Tehran cũng như có nhiều mối liên hệ chặt chẽ tại vùng Vịnh, trong khi Thủ tướng Sharif và tướng Munir cũng tạo dựng được mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tối 27/3 tiết lộ hội nghị vốn dự kiến tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ nhưng "vì các đồng nghiệp Pakistan của chúng tôi phải ở lại trong nước, chúng tôi đã chuyển địa điểm sang Pakistan".

Ông cho hay cuộc họp sẽ tìm cách thiết lập một cơ chế nhằm giảm leo thang căng thẳng trong chiến sự Iran. "Chúng tôi sẽ thảo luận về hướng đi của các cuộc đàm phán trong cuộc chiến này, cách 4 quốc gia đánh giá tình hình và những việc có thể làm".

Cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran đã bước sang tháng thứ hai, khiến hơn 3.000 người thiệt mạng và làm đảo lộn nền kinh tế toàn cầu. Các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy nhằm kết thúc chiến sự, sau khi Tổng thống Trump thông báo hoãn kế hoạch không kích các nhà máy điện của Iran.

