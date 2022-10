Tổng thống Đức hủy thăm Kiev

Tổng thống Đức Steinmeier hủy kế hoạch thăm thủ đô của Ukraine do "các lo ngại an ninh".

Văn phòng Tổng thống Đức cho biết Tổng thống Frank-Walter Steinmeier hủy chuyến thăm Kiev ngày 20/10 sau khi giới chức an ninh, Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao Đức khuyến nghị ông không nên đến thủ đô Ukraine vì lý do an ninh sau những đợt tập kích của Nga. Chuyến thăm sẽ được thu xếp trong tương lai gần.

Tờ Bild cho biết quyết định hủy thăm Kiev được đưa ra ngày 18/10.

Tại Đức, Tổng thống chủ yếu đóng vai trò nghi thức, trong khi Thủ tướng đứng đầu chính phủ và ra các quyết sách quan trọng.

Tổng thống Đức Frank Walter Steinmeier phát biểu tại Berlin ngày 18/10. Ảnh: Reuters.

Ông Steinmeier từng có kế hoạch thăm Kiev hồi tháng 4 nhưng Ukraine tuyên bố không chào đón. Nguyên nhân được cho là liên quan lập trường của Tổng thống Steinmeier với Nga khi ông còn là ngoại trưởng trong chính phủ cựu thủ tướng Angela Merkel.

Tổng thống Steinmeier sau đó thừa nhận đã "sai lầm" về lập trường mềm mỏng với Nga, đặc biệt là khi ông ủng hộ dự án đường ống khí đốt Nord Stream 2. Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky hồi tháng 5 mời Thủ tướng Đức Olaf Scholz cùng ông Steinmeier thăm Kiev.

Nhiều vụ nổ lớn vẫn được ghi nhận ở Kiev ngày 19/10. Phát ngôn viên cơ quan ứng phó khẩn cấp Ukraine Oleksandr Khorunzhyi cho biết Nga thực hiện khoảng 190 đợt tập kích bằng tên lửa, UAV tự sát và pháo tại 16 tỉnh cùng thủ đô Kiev trong 10 ngày qua.

Ông Khorunzhyi nói thêm các đợt tập kích khiến hơn 70 người thiệt mạng, 240 người bị thương và hơn 1.100 địa phương mất điện. Tổng thống Zelensky nói rằng Nga đã phá hủy khoảng 30% số trạm điện ở nước này trong một tuần.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận nước này tiếp tục dùng vũ khí chính xác tập kích mục tiêu quân sự và hạ tầng năng lượng ở Ukraine, nhưng không nêu rõ chủng loại vũ khí được sử dụng.

Như Tâm (Theo Reuters, Ukrinform)