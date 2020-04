Tổng giám đốc WHO: Không gì giấu được Mỹ

Tổng giám đốc WHO Tedros khẳng định nhiều quan chức chính phủ Mỹ làm việc tại trụ sở tổ chức này, đồng nghĩa không gì bị che giấu khỏi Washington.

"Chúng tôi đã cảnh báo ngay từ đầu rằng Covid-19 là một con quỷ mà mọi người nên chiến đấu", Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trong cuộc họp tại trụ sở của tổ chức này ở Geneva, Thụy Sĩ hôm qua.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ cáo buộc WHO không minh bạch trong đại dịch Covid-19, khiến gần 2,5 triệu người nhiễm và hơn 170.000 người chết. Mỹ là nước chịu thiệt hại nặng nề nhất với hơn 792.000 ca nhiễm và gần 42.000 ca tử vong.

Theo Tedros, sự hiện diện của quan chức chính phủ Mỹ tại trụ sở WHO đồng nghĩa không gì bị che giấu khỏi Washington. WHO cho biết có 15 nhân viên Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã phối hợp với WHO về phản ứng với Covid-19.

"Đây là những người Mỹ làm việc với chúng tôi và họ nói họ đang làm gì. WHO cởi mở. Chúng tôi không che giấu bất cứ điều gì. Không chỉ đối với CDC mà còn những nước khác. Chúng tôi muốn tất cả quốc gia nhận được thông điệp cảnh báo tương tự ngay lập tức vì điều đó giúp họ chuẩn bị tốt và nhanh chóng", Tổng giám đốc Tedros nói thêm.

Tổng giám đốc Tedros trong cuộc họp về Covid-19 tại Geneva, Thụy Sĩ tháng trước. Ảnh: AFP.

Mỹ là nước đóng góp lớn nhất cho WHO nhưng Tổng thống Donald Trump đang đóng băng tài trợ vì cho rằng tổ chức này xử lý sai và che đậy sự lây lan của Covid-19. Bộ Ngoại giao Mỹ tuần trước nói rằng WHO đã gióng lên hồi chuông cảnh báo quá muộn và bảo vệ Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Mỹ đặt câu hỏi tại sao WHO bỏ qua cảnh báo trong email ngày 31/12 của Đài Loan về 7 bệnh nhân viêm phổi bất thường được cách ly ở Vũ Hán, bày tỏ lo lắng rằng "thông tin của Đài Loan đã bị che giấu khỏi cộng đồng y tế toàn cầu".

Tuy nhiên, Tedros khẳng định WHO đã biết về các báo cáo từ Vũ Hán và email của Đài Loan chỉ nhằm mục đích tìm kiếm thêm thông tin. "Một điều cần làm rõ là email đầu tiên không phải từ Đài Loan. Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác đã yêu cầu làm rõ. Báo cáo đầu tiên đến từ Vũ Hán. Đài Loan không báo cáo bất kỳ sự lây nhiễm nào từ người sang người", ông nói

Tedros cũng kêu gọi các lãnh đạo không chính trị hóa đại dịch. "Đừng sử dụng virus này như cơ hội để tranh đấu với nhau hoặc ghi điểm chính trị. Vấn đề chính trị có thể đổ thêm dầu vào đại dịch này. Đó là hành động đùa với lửa", Tổng giám đốc WHO nhấn mạnh.

Huyền Lê (Theo AFP)