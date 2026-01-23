Sáng 23/1, Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư khóa XIV.

Trước đó một ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng 9 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII được Đại hội Đảng XIV bầu tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư khóa XIV, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sáng 23/1. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm 69 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng bốn khóa XI, XII, XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị ba khóa XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội hai khóa XIV, XV.

Sau khi theo học trường Công an Trung ương, nay là Học viện An ninh nhân dân, ông bắt đầu sự nghiệp ở Cục Bảo vệ chính trị 1 rồi làm Cục phó Bảo vệ chính trị 1, Cục trưởng Bảo vệ chính trị 3, Tổng cục An ninh. Năm 2009, ông giữ chức Tổng cục trưởng An ninh 1.

Trước khi giữ cương vị Bộ trưởng Công an từ tháng 4/2016, ông có 6 năm làm Thứ trưởng Công an. Đầu năm 2019, ông được thăng cấp bậc hàm lên đại tướng, trở thành người thứ tư trong lịch sử Công an nhân dân mang cấp bậc hàm cao nhất.

Tháng 5/2024, đại tướng Tô Lâm được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước và ba tháng sau được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu giữ chức Tổng Bí thư. Ông có hai tháng đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và giữ chức Tổng Bí thư từ tháng 10/2024 đến nay.

Tổng Bí Thư Tô Lâm. Ảnh: Giang Huy

Trong 17 tháng đảm nhiệm cương vị người đứng đầu Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã lãnh đạo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đưa ra hàng loạt quyết sách quan trọng, với tầm nhìn đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Hơn một năm qua, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị được thực hiện từ trung ương đến địa phương. Đầu năm 2025, hàng loạt cơ quan khối Đảng, Chính phủ, Quốc hội thực hiện sáp nhập, tinh gọn đầu mối. Nửa đầu năm 2025, toàn quốc sáp nhập giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh thành; giảm từ 10.035 xã phường còn 3.321 xã, phường, đặc khu; cấp huyện được bãi bỏ; tòa án và viện kiểm sát cấp huyện sáp nhập thành các tòa án và viện kiểm sát khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm từng nói "sắp xếp lại giang sơn" là quyết định chiến lược, mang tầm vóc lịch sử, thể hiện tư duy cải cách hành chính mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước. Việc này mở ra cục diện mới phát triển đất nước với tầm nhìn ít nhất 100 năm.

9 Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị được ban hành trên nhiều lĩnh vực, như: thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ; coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế; tiến tới miễn viện phí cơ bản cho toàn dân từ 2030; lấy ngày 24/11 là ngày văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ lễ hưởng nguyên lương; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật...

Tổng Bí thư từng nhấn mạnh: "Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là lựa chọn mà là con đường sống còn để phát triển nhanh, bền vững. Đây là chìa khóa vàng để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045".

"Chúng ta có đủ cơ sở để tin tưởng: Khi thống nhất cao về tư tưởng; quyết liệt trong hành động; nghiêm minh trong kỷ luật; nhân dân thật sự là trung tâm, nhất định chúng ta sẽ biến khát vọng thành hiện thực; đưa đất nước tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội", Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Đại hội XIV.

Vũ Tuân