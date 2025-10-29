Tổng Bí thư Tô Lâm: Không để người dân bị đói, rét sau mưa lũ

Ngày 29/10, từ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư thăm hỏi, động viên đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước đang ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trong thư, Tổng Bí thư viết những ngày qua, nhiều địa phương liên tiếp hứng chịu mưa lớn kéo dài, lũ dâng nhanh, sạt lở đất, ngập sâu, chia cắt giao thông, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nhiều nơi, người dân phải sơ tán khẩn cấp trong đêm, nhà cửa bị cuốn trôi, sinh kế gián đoạn, đời sống đảo lộn. Đặc biệt, các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, mưa lũ và sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, đe dọa an toàn của nhân dân.

"Trong lúc công tác ở nước ngoài, tôi luôn dõi theo tình hình với nỗi lo lắng và day dứt", Tổng Bí thư bày tỏ và gửi lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ sâu sắc tới đồng bào vùng thiên tai; lời chia buồn tới các gia đình có người thân không may thiệt mạng; lời động viên tới những người bị thương, còn bị cô lập, thiếu điện, nước sạch và nơi ở an toàn.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Nguyễn Đông

Người đứng đầu Đảng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự kịp thời, tận tụy, dũng cảm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an, quân đội, y tế, thanh niên xung kích và các tổ chức đoàn thể. Nhiều cán bộ, chiến sĩ, người dân đã không quản hiểm nguy để sơ tán bà con, đưa lương thực, thuốc men, áo ấm tới vùng ngập sâu, chia cắt. "Đó là nghĩa tình đồng bào, là truyền thống nhường cơm sẻ áo, là sức mạnh làm nên bản lĩnh Việt Nam", Tổng Bí thư viết.

Ông yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể ở địa phương, đặc biệt các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, tập trung cao nhất cho nhiệm vụ cấp bách: cứu dân, bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết. "Phải rà soát, cảnh báo, di dời ngay hộ dân ở vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở; tuyệt đối không để người dân bị đói, rét, cô lập mà không được hỗ trợ kịp thời", Tổng Bí thư nêu, đồng thời yêu cầu bảo đảm chỗ ở tạm an toàn, nước sạch, thuốc men, chăm sóc người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và nhóm dễ tổn thương.

Các lực lượng tại chỗ cần sớm khắc phục hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, thông tin liên lạc; thống kê thiệt hại, chủ động hỗ trợ trước cho người dân khó khăn; ưu tiên khôi phục trường học, trạm y tế, công trình dân sinh cấp thiết để sớm ổn định đời sống. Các bộ, ngành Trung ương phải trực tiếp xuống địa bàn, nắm chắc tình hình, xử lý cụ thể, không hình thức, không để trống trách nhiệm. "Mọi hỗ trợ phải đến đúng người, đúng nhu cầu, đúng thời điểm", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Dù thiên tai có thể còn diễn biến phức tạp, Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng "trong gian khó, chúng ta càng thấy rõ tình nghĩa dân tộc, càng hiểu sức mạnh của đoàn kết và tình người Việt Nam". Ông gửi lời hỏi thăm chân tình, niềm tin son sắt đến đồng bào, cán bộ, chiến sĩ ở các vùng đang chịu ảnh hưởng mưa lũ và sạt lở những ngày qua.

Theo báo cáo đến ngày 29/10, mưa lũ tại miền Trung khiến 10 người chết, 5 người mất tích ở Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. 32/40 xã, phường của TP Huế và 29/94 xã, phường ở Đà Nẵng bị ngập sâu 1-2 m, có nơi tới 4 m như Nông Sơn. Lũ trên sông Bồ vượt mức lịch sử năm 2020; sông Hương, Vu Gia, Thu Bồn dâng cao, tiệm cận các đỉnh lũ lớn trong quá khứ.

Nguyên Phong