Tổng Bí thư, Thủ tướng cắt băng khánh thành, khởi công 250 công trình

-
11h30
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khánh thành, khởi công công trình
Cuối chương trình, 250 công trình trọng điểm được đồng loạt khánh thành và khởi công, gồm 89 công trình khánh thành, 161 công trình khởi công, với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng. Các dự án này được kỳ vọng giúp GDP Việt Nam tăng 8,3-8,5% trong năm 2025, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo.
Tại điểm cầu Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.
-
11h20
Khởi công sân bay quốc tế Gia Bình công suất 30 triệu khách
Dự án sân bay quốc tế Gia Bình, quy mô gần 1.960 ha tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao (Bắc Ninh), chính thức được khởi công. Với vị trí kết nối thuận lợi giữa Hà Nội, Bắc Ninh và Hải Dương, công trình được kỳ vọng trở thành cửa ngõ giao thương mới, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không tăng cao, đồng thời thúc đẩy Bắc Ninh và vùng Bắc Bộ phát triển thành cực tăng trưởng mới.
Theo quy hoạch, cảng hàng không Gia Bình có công suất 30 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và đạt 50 triệu khách vào năm 2050. Dự án dự kiến hoàn thành cuối năm 2026, kịp phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2027.
Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm quốc gia, mang tầm vóc quốc tế, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không toàn quốc. Cảng Gia Bình được định vị là sân bay lưỡng dụng chiến lược của vùng Thủ đô, vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
Bộ trưởng đề nghị tỉnh Bắc Ninh khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng để dự án triển khai đúng tiến độ.
-
10h50
“Chỉ bàn làm, không bàn lùi” để đưa công trình vào cuộc sống
Phát biểu tại lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sự kiện này nối tiếp loạt 80 công trình được khởi công, khánh thành ngày 19/4 vừa qua, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Thủ tướng ôn lại cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên Cách mạng Tháng Tám, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. "Nhìn lại chặng đường 80 năm càng thêm trân quý, chúng ta càng hiểu rõ giá trị của độc lập, tự do, biết ơn sự hy sinh anh dũng của thế hệ cha ông, đồng thời vững tin vào tương lai, để thực hiện những công trình thế kỷ như đường sắt tốc độ cao Bắc Nam", Thủ tướng nói.
Theo Thủ tướng, đất nước đang bước vào giai đoạn bứt phá với tinh thần Đảng chỉ đạo, Quốc hội thống nhất, nhân dân đồng tình; "chỉ bàn làm, không bàn lùi". Chính phủ tập trung khơi thông nguồn lực, phát triển nhanh, đồng bộ. Đến cuối năm 2025, cả nước sẽ có 3.000 km đường cao tốc, khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao, đường sắt Lào Cai - Hải Phòng, các cảng biển lớn... Đây là tiền đề cho tăng trưởng bền vững, phấn đấu đạt mức trên 8% trong năm 2025 và hướng tới hai con số trong những năm tiếp theo.
Thủ tướng khẳng định những công trình lớn thể hiện ý chí, quyết tâm và sự trưởng thành của người Việt Nam. Nếu trước đây các cây cầu lớn qua sông Tiền, sông Hậu phải thuê thiết kế, thi công nước ngoài, thì nay Việt Nam tự nghiên cứu, đầu tư và làm chủ công nghệ. Ông biểu dương các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn đã nỗ lực vượt khó, làm việc ngày đêm, đổi mới tư duy, cách làm để đưa hàng loạt công trình vào đời sống. Ông yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư, đơn vị liên quan khai thác hiệu quả công trình đã khánh thành, phát huy nguồn lực và phấn đấu vượt tiến độ công trình khởi công.
Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc "3 có, 2 không": có lợi ích Nhà nước, có lợi ích người dân, có lợi ích doanh nghiệp; không tham nhũng, không tiêu cực, không để thất thoát, lãng phí. "Mỗi cá nhân cần nâng cao trách nhiệm với công việc, với ngành và hơn hết là với nhân dân, với Tổ quốc, để tất cả vì sự hùng cường, thịnh vượng của đất nước", ông nói.
Thủ tướng đề nghị đẩy nhanh tiến độ để đưa các công trình trọng điểm - đặc biệt là đường sắt tốc độ cao, nhà máy điện hạt nhân, trung tâm chuyển đổi số... Trong đó, một số công trình cố gắng có thể khai thác dịp 19/12 tới, góp phần đưa Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu.
-
10h40
Trao huân chương cho VinGroup, EVN và nhiều tập thể
Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng nhất cho Tập đoàn VinGroup do có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong công tác chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện xây dựng công trình Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và đất nước. Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch tập đoàn cùng đại diện lãnh đạo tập đoàn đã lên đón nhận Huân chương.
Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia có tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 90 ha tại xã Đông Anh, Hà Nội, do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Thời gian xây dựng trong khoảng 10 tháng (từ ngày 30/8/2024 đến tháng 7/2025) được coi là một kỳ tích về tốc độ thi công. Đây là điều đặc biệt, nhất là với một công trình có quy mô lớn, thuộc top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới và lớn nhất Đông Nam Á.
Trung tâm này nổi bật với tổ hợp công trình triển lãm có hình dáng thần Kim Quy, biểu tượng văn hóa gắn liền với truyền thuyết ở vùng đất Cổ Loa. Trung tâm gồm 9 đại sảnh, mỗi sảnh rộng khoảng 9.000 m2 đến hơn 10.000 m2, có thể mở thông để tạo không gian linh hoạt cho các sự kiện lớn. Các gian triển lãm điển hình có hình rẻ quạt, sức chứa từ 400 đến 450 gian hàng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn. Huân chương nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc, đột xuất trong việc xây dựng đường dây 500 kV mạch 3, công trình có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh năng lượng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) có tổng vốn đầu tư gần một tỷ USD. Công trình dài 519 km, quy mô mạch kép, giúp nâng gấp đôi khả năng truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc, từ 2.500 MW lên 5.000 MW. Đường dây được hoàn thành trong thời gian ngắn kỷ lục - chỉ sau hơn 6 tháng thi công, trong khi các dự án tương tự thường kéo dài 3-4 năm.
Ghi nhận thành tích trong đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc, Thủ tướng cũng đã quyết định tặng bằng khen cho 12 tập thể và 3 cá nhân tiêu biểu.
-
10h35
Thông xe cầu vòm thép ở Quảng Ngãi
Cầu Phước Lộc - cầu vòm thép đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi (trước đây có tên là cầu Trà Khúc 3) tổng vốn 850 tỷ đồng, do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, chính thức thông xe.
Cầu dài 2,5 km, trong đó cầu 708 m, đường dẫn 1,8 km. Công trình khởi công cuối 2022 nhằm nối quốc lộ 24B ở bờ bắc sông Trà Khúc (đường đi xuyên cánh đồng) với tỉnh lộ ĐT 623B ở bờ nam sông.
Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh phát triển hạ tầng giao thông là nhiệm vụ then chốt để tạo sự liên kết vùng, thúc đẩy kinh tế - xã hội. Tỉnh ưu tiên hoàn thiện các tuyến giao thông chiến lược. Cầu sẽ kết nối người dân đôi bờ sông với các quốc lộ, cao tốc, là điểm nhấn kiến trúc, góp phần chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển khu vực bắc sông Trà Khúc.
-
10h30
Hà Nội khởi công cầu Ngọc Hồi nối Hưng Yên
Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết theo quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065, Hà Nội sẽ có 19 cầu đường bộ qua sông Hồng. Trong năm 2025, thành phố dự kiến triển khai xây dựng 7 cầu mới, trong đó có cầu Ngọc Hồi.
"Cây cầu có ý nghĩa chính trị, kinh tế quan trọng, không chỉ kết nối Hà Nội với Hưng Yên, mà còn đảm bảo an ninh quốc phòng, tăng cường giao lưu văn hóa, phát triển đô thị, du lịch đôi bờ sông Hồng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025 và hai con số vào những năm tiếp theo", ông Thanh nói.
Dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn dài khoảng 7,5 km, tổng mức đầu tư 12.000 tỷ đồng từ ngân sách Hà Nội và Trung ương, dự kiến hoàn thành năm 2028. Trong đó, đoạn thuộc Hà Nội dài 5,2 km, gồm cầu chính 680 m (nhịp dây văng 350 m, trụ tháp cao 126 m); đoạn thuộc Hưng Yên dài 2,3 km gồm đường dẫn và đường song hành hai bên. Cầu rộng 38 m, bố trí 6 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp.
Công trình được kỳ vọng tạo liên kết mới giữa Hà Nội và Hưng Yên, kết nối các khu đô thị phía Nam, đồng thời mở rộng không gian phát triển với các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Ninh, góp phần hình thành trục giao thông quan trọng trong vùng Thủ đô.
Hiện nay, Hà Nội có 9 cầu bắc qua sông Hồng gồm Thăng Long, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Thịnh, Long Biên, Văn Lang, Trung Hà. Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050, thành phố sẽ bổ sung thêm 9 cầu nữa: Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở (vành đai 4), Thăng Long mới (vành đai 3), Thượng Cát, Ngọc Hồi (vành đai 3,5) và Phú Xuyên.
-
10h05
Khánh thành nhà máy điện gió 1.500 tỷ đồng
Tại xã Lao Bảo, Công ty cổ phần Phong Điện Hải Anh với hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành nhà máy điện gió Hải Anh. Dự án khởi công vào tháng 12/2023, công suất 40 MW với 8 trụ tuabin 5 MW, vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng; sản lượng điện hàng năm khoảng 118 triệu kWh giúp giảm phát thải hơn 77.000 tấn CO2 tương đương với khả năng hấp thụ của 8.000 ha rừng. Đây cũng là dự án điện gió trên bờ đầu tiên tham gia Cơ chế tín chỉ chung JCM, trong khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản.
Ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Trị, cho biết khi đi vào vận hành, nhà máy cung cấp khoảng 118 triệu kWh/năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần giảm áp lực thiếu điện, bảo đảm nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho Quảng Trị và khu vực lân cận.
Dự án kỳ vọng mang lại doanh thu trên 200 tỷ đồng mỗi năm, đóng góp khoảng 20 tỷ đồng/năm vào ngân sách địa phương. Trong quá trình thi công, dự án đã đầu tư, nâng cấp gần 10 km đường giao thông, tạo thuận lợi cho nhân dân, mở rộng giao thương và hạ tầng vùng dự án.
"Dự án đã cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về chuyển dịch năng lượng, thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng thời góp phần khẳng định vai trò, vị thế của Quảng Trị - tỉnh đi đầu về năng lượng tái tạo ở miền Trung", ông Nam nói.
-
10h00
Ra mắt “đoàn tàu 5 cửa ô”
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ra mắt "Đoàn tàu 5 cửa ô" lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của kinh thành Thăng Long xưa, các toa tàu được đặt theo tên 5 cửa ô gồm: Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác, những cái tên gợi nhắc đến lịch sử nghìn năm văn hiến của mảnh đất kinh kỳ và di sản vùng đồng bằng sông Hồng.
Đoàn tàu gồm 5 toa xe ghế ngồi 2 tầng và 2 toa dành riêng phục vụ du khách check-in. Các toa xe có nội thất sang trọng được thiết kế theo chủ đề riêng và có từ 40 đến 60 chỗ ngồi trên mỗi toa. Trong hành trình, du khách sẽ được thưởng thức nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống như dân ca quan họ, ca trù, hát chèo, hát xẩm...
Đoàn tàu "Hà Nội 5 Cửa Ô" không chỉ là một sản phẩm du lịch mới, thể hiện nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và kết hợp giữa bảo tồn giá trị truyền thống với đổi mới sáng tạo, đưa đường sắt trở lại với đời sống đô thị một cách gần gũi và sinh động, góp phần quảng bá và phát triển du lịch, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống. Dự kiến, đoàn tàu 5 cửa ô sẽ được đưa vào khai thác trong tháng 9.
-
9h55
Ninh Bình, Thanh Hóa, Đà Nẵng khởi công tái định cư, Quảng Trị xây nhà ở xã hội
Sáng nay nhiều địa phương đồng loạt khởi công các dự án hạ tầng tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và phát triển nhà ở xã hội, góp phần giải quyết nhu cầu an cư và ổn định đời sống người dân.
Tại Ninh Bình, khu tái định cư Đồng Văn với tổng vốn gần 10 tỷ đồng được triển khai nhằm bố trí cho các hộ dân nằm trong diện giải tỏa của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dài 86 km đi qua 21 xã, phường. Tuyến dự kiến thu hồi hơn 612 ha đất, trong đó phần lớn là đất nông nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng nghìn hộ dân.
Ở Thanh Hóa, hai khu tái định cư Bỉm Sơn và Thăng Bình với tổng diện tích hơn 5,8 ha cũng được khởi công. Tuyến đường sắt tốc độ cao đi qua địa bàn tỉnh dài hơn 95 km, liên quan tới gần 4.000 hộ dân cùng nhiều cơ quan, trường học. Tỉnh đặt mục tiêu xây dựng 39 khu tái định cư với tổng diện tích gần 300 ha, kinh phí gần 3.900 tỷ đồng, phấn đấu cơ bản bàn giao mặt bằng cho dự án trước tháng 12/2026.
Tại Đà Nẵng, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp khởi công khu tái định cư Điện Bàn Bắc, vốn đầu tư hơn 76 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành tháng 11/2026. Đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao đi qua thành phố dài hơn 116 km, ảnh hưởng hơn 2.100 hộ dân. Thành phố dự kiến phải bố trí khoảng 3.200 lô tái định cư, với tổng kinh phí cho giải phóng mặt bằng và tái định cư hơn 16.600 tỷ đồng.
Cùng ngày, tại Quảng Trị, dự án Nhà ở xã hội Bảo Ninh I với 432 căn hộ được khởi công. Công trình có mật độ xây dựng 28,25%, gồm hai khối nhà ở xã hội cao 9 tầng và hai khối thương mại dịch vụ 3 tầng. Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, cán bộ, công nhân viên chức mà còn tạo dựng môi trường sống xanh, hiện đại sau khi địa giới hành chính được sắp xếp, trung tâm hành chính đặt tại Đồng Hới.
-
9h45
634.000 căn nhà ở xã hội đã hoàn thành
Tại điểm cầu Hà Nội, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết giai đoạn 2021-2025, đầu tư kết cấu hạ tầng được Đảng, Nhà nước xác định là một trong những đột phá chiến lược, trải dài từ công nghiệp, năng lượng, giao thông đến an sinh xã hội. Trong đó, nhà ở xã hội được coi là trụ cột nhân văn. Từ năm 2021 đến nay, cả nước đã triển khai 692 dự án với khoảng 634.000 căn, hướng tới mục tiêu một triệu căn vào năm 2030. Cùng thời gian, hơn 334.200 căn nhà tạm, dột nát đã được xóa bỏ, về đích sớm hơn kế hoạch 5 năm 4 tháng.
"Đây không chỉ là con số, mà là minh chứng cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, thể hiện khát vọng mọi người dân đều có chỗ ở ổn định", Bộ trưởng khẳng định.
Song song với đó, hàng loạt dự án giao thông trọng điểm được triển khai. Từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước đã hoàn thành 455 km cao tốc, nâng tổng số lên 2.476 km; dự kiến cuối năm đạt 3.000 km, tiến tới 5.000 km vào năm 2030. Việc khởi công tuyến cao tốc từ Cà Mau đi Đất Mũi hôm nay là mảnh ghép cuối cùng của trục Bắc - Nam.
Với lợi thế hơn 3.260 km bờ biển, nhiều công trình cảng biển, luồng thủy quan trọng như Cái Mép - Thị Vải, Lạch Huyện, Sông Hậu, kênh Chợ Gạo đã và đang được triển khai, cùng các dự án mới tại Hòn Khoai, Bãi Gốc, Cần Giờ, Nam Đồ Sơn. Những dự án này được kỳ vọng thúc đẩy logistics, giảm chi phí vận tải, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh.
Ở lĩnh vực đường sắt, các dự án khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đang được khởi công, tạo nền tảng cho phát triển hệ thống đường sắt hiện đại.
Trong xây dựng dân dụng, tỷ lệ đô thị hóa đến nay đạt 44,9%, dân cư đô thị được cấp nước sạch 94%, diện tích nhà ở bình quân đạt 26,6 m2 sàn/người.
Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định để có thành quả này, hàng vạn kỹ sư, công nhân đã làm việc liên tục "3 ca 4 kíp", sẵn sàng thi công xuyên lễ, xuyên Tết, vượt qua thiên tai, dịch bệnh, biến động giá vật liệu. "250 dự án trọng điểm khởi công, khánh thành hôm nay không chỉ là thành quả của sự nỗ lực, chung tay vượt khó, mà còn là biểu tượng của khát vọng phát triển, ý chí vươn lên của toàn dân tộc", ông nói.