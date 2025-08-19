Tổng Bí thư, Thủ tướng cắt băng khánh thành, khởi công 250 công trình

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khánh thành, khởi công 250 công trình trên cả nước, sáng 19/8.

Lễ khánh thành, khởi công diễn ra tại 80 điểm cầu trên cả nước, trong đó điểm cầu trung tâm đặt tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và nhiều lãnh đạo bộ, ngành.

Trong tổng số 250 công trình ở 34 tỉnh, thành, có 89 dự án được khánh thành với tổng vốn đầu tư khoảng 220.000 tỷ đồng. Nhiều dự án hạ tầng lớn đưa vào khai thác như 208 km cao tốc mới, nâng tổng chiều dài đường bộ cao tốc cả nước lên gần 2.500 km; cầu Rạch Miễu 2, các nhà máy thủy điện Trị An mở rộng, Hòa Bình mở rộng, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An quy mô 1.000 giường, Trụ sở Bộ Công an và Trung tâm tài chính quốc tế Saigon Marina.

Một số công trình trọng điểm khác cũng hoàn thành hoặc sắp khánh thành dịp này gồm Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4, đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên, cầu Phong Châu cùng nhiều dự án dầu khí. Đáng chú ý là Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh rộng 90 ha, vốn hơn 7.000 tỷ đồng, chỉ mất 10 tháng thi công, được kỳ vọng trở thành không gian phát triển công nghiệp văn hóa và giải trí.

Bên cạnh đó, 161 dự án mới cũng được khởi công với tổng vốn hơn 1,28 triệu tỷ đồng. Nổi bật có cầu Ngọc Hồi nối Hà Nội - Hưng Yên, cao tốc Long Thành - TP HCM mở rộng, cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, Trung tâm nghiên cứu và phát triển Viettel, Trung tâm Công nghệ sinh học Bộ Công an, cùng nhiều khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng.

Trong lĩnh vực hàng không, dự án sân bay quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) chính thức khởi công, quy mô 30 triệu hành khách/năm, dự kiến hoàn thành cuối 2026 để phục vụ APEC 2027. Đây là cảng hàng không lưỡng dụng chiến lược, vừa phát triển kinh tế, vừa bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết 63% vốn đầu tư trong số 1,28 triệu tỷ đồng, đến từ khu vực tư nhân, nhà nước chiếm 37%. Đây là minh chứng rõ ràng cho chủ trương phát triển kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng, Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt và kích hoạt nguồn lực xã hội.

Thủ tướng khẳng định các công trình trọng điểm lần này sẽ "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái" hạ tầng quốc gia, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn về phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, giảm chi phí logistics, nâng sức cạnh tranh hàng hóa và doanh nghiệp. Ông tin tưởng đất nước sẽ có thêm nhiều công trình biểu tượng, tạo không gian văn hóa - xã hội mới để nhân dân thụ hưởng.

Theo Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, giai đoạn 2021-2025, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp đã phát động nhiều phong trào thi đua, khắc phục khó khăn về dịch bệnh, vật liệu, thời tiết. Hàng vạn kỹ sư, công nhân làm việc ba ca bốn kíp, thi công xuyên lễ, Tết đưa công trình về đích đúng tiến độ.

Từ đầu năm đến nay, ngành xây dựng đã hoàn thành 455 km cao tốc, nâng tổng chiều dài khai thác lên khoảng 2.476 km, dự kiến cuối 2025 đạt 3.000 km và đến 2030 đạt 5.000 km. 6 dự án cao tốc dài 364 km và nhiều tuyến quốc lộ khác đã được khởi công, trong đó có cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, mảnh ghép cuối cùng của tuyến Bắc - Nam.

Trong lĩnh vực đường sắt, nhiều khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đã được khởi công. Với hàng không, các dự án trọng điểm như mở rộng Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Long Thành sẽ cơ bản hoàn thành năm 2025; đồng thời triển khai nhà ga T2 Cát Bi (Hải Phòng) và cảng hàng không Cà Mau.

So với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ đô thị hóa đạt 44,9%, dân cư đô thị được cấp nước sạch đạt 94%, diện tích nhà ở bình quân tăng lên 26,6 m2/người. Từ 2021 đến nay, cả nước triển khai 692 dự án nhà ở xã hội với 634.000 căn, hướng tới mục tiêu một triệu căn vào năm 2030.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động Hạng nhất cho Tập đoàn Vingroup vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Công trình này nổi bật với thiết kế hình thần Kim Quy, biểu tượng văn hóa gắn liền với truyền thuyết Cổ Loa, gồm 9 đại sảnh có sức chứa hàng nghìn gian hàng.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN, được trao Huân chương Lao động hạng Ba, vì thành tích xây dựng đường dây 500 kV mạch 3. 12 tập thể, 3 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua 500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km cao tốc, được tặng bằng khen.