Thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại. Từ nay đến năm 2030 "là giai đoạn quan trọng nhất để xác lập trật tự thế giới mới". Đây là giai đoạn quan trọng nhất để Việt Nam xác lập vị thế của mình và hoàn thành mục tiêu chiến lược 100 năm. Sự biến chuyển có tính thời đại này vừa là cơ hội, vừa là thách thức to lớn đối với Việt Nam. Cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và công nghệ số đem đến cơ hội mà những quốc gia đang phát triển, chậm phát triển có thể nắm bắt để đi trước đón đầu, phát triển vượt bậc.

Quy mô nền kinh tế năm 2023 tăng gấp 96 lần so với năm 1986. Việt Nam trong nhóm 40 nước có quy mô nền kinh tế lớn nhất thế giới, 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài; có quan hệ ngoại giao với 193 nước và là đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các cường quốc trên thế giới và khu vực.

Ông khẳng định kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là thời kỳ phát triển, giàu mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, hướng tới mục tiêu xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mọi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đóng góp tích cực cho hoà bình, ổn định, phát triển toàn cầu.

Ông khẳng định trong hơn 94 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng không ngừng hoàn thiện phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền. Đây là yếu tố then chốt bảo đảm cho Đảng vững mạnh, chèo lái con thuyền cách mạng giành thắng lợi.

Vì vậy, cách mạng chuyển đổi số phải được thực hiện với những cải cách mạnh mẽ, toàn diện để điều chỉnh quan hệ sản xuất, tạo động lực mới cho phát triển, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi do Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đưa đất nước đi tắt đón đầu phát triển vượt bậc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh sự nguy hại của lãng phí, khẳng định lãng phí dù không trực tiếp lấy của công nhưng hậu quả có thể còn tai hại hơn cả tham ô. Ông cho rằng, lãng phí hiện nay diễn ra phổ biến, ở nhiều lĩnh vực khác nhau, gây hậu quả nghiêm trọng đối với sự phát triển của đất nước.

Lãng phí gây ra suy giảm nguồn lực con người và tài chính, gia tăng chi phí, làm cạn kiệt tài nguyên và gia tăng khoảng cách giàu nghèo. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất mà còn làm suy giảm niềm tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước. Các dạng lãng phí như thời gian, công sức do thủ tục hành chính phức tạp, lãng phí cơ hội phát triển do bộ máy hoạt động kém hiệu quả, lãng phí do hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ, một số chưa phù hợp thực tế nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung...

Ông kêu gọi đẩy mạnh phòng, chống lãng phí tương đương với chống tham nhũng, tiêu cực. Các biện pháp cần bao gồm việc nhận diện lãng phí và xử lý nghiêm các hành vi gây thất thoát, lãng phí tài sản công. Các cơ quan chức năng phải rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật không còn phù hợp, đảm bảo quản lý và sử dụng tài sản công một cách hiệu quả, đồng thời phải giải quyết dứt điểm các dự án trọng điểm quốc gia đang gây thất thoát lớn.

"Phải xây dựng văn hoá phòng, chống lãng phí; đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành tự giác, tự nguyện, cơm ăn nước uống, áo mặc hàng ngày", ông nói.

Khẳng định cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề "rất trọng yếu", "quyết định mọi việc", "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", Tổng Bí thư nói xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đang đặt ra cấp thiết.