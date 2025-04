Tổng Bí thư đề nghị Hà Nội miễn phí bữa trưa cho học sinh

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Hà Nội nghiên cứu miễn phí bữa ăn trưa tại các trường công lập, song song với việc miễn học phí, nhằm đảm bảo dinh dưỡng và phát triển toàn diện cho học sinh.

Sáng 17/4, tại buổi tiếp xúc cử tri 3 quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15, Tổng Bí thư đề nghị Hà Nội quan tâm đến chất lượng dạy và học, chăm lo phát triển toàn diện cho trẻ em Thủ đô.

Ông cho biết vừa qua Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn tổ chức học hai buổi một ngày đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Chính sách miễn phí bữa trưa tại trường sẽ giúp phụ huynh giảm áp lực đưa, đón con giữa buổi.

Tổng Bí thư tính toán, Hà Nội hiện có 1,2-1,3 triệu học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở, mỗi bữa ăn miễn phí khoảng 30.000 đồng. Thu ngân sách của thành phố quý 1/2025 khoảng 250.000 tỷ đồng, "hoàn toàn có thể thực hiện được chính sách nhân văn trên". "Đề nghị thành phố Hà Nội nghiên cứu để triển khai từ năm học 2025-2026", ông nói.

Ý kiến của Tổng Bí thư nhận được sự đồng tình của tất cả cử tri và đại biểu tham dự buổi tiếp xúc, thể hiện qua tràng vỗ tay đồng loạt ngay sau đó.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri sáng 17/4. Ảnh: Hoàng Phong

Bên cạnh đề xuất miễn phí bữa ăn trưa, Tổng Bí thư cũng đề nghị giảm tải áp lực học tập cho học sinh, tạo điều kiện để các em có thêm thời gian vui chơi, giải trí và khám phá các môn học khác. Ông gợi ý buổi sáng học văn hóa, buổi chiều học tiếng Anh hoặc các môn năng khiếu.

"Hôm trước tôi có đề nghị với ngành Giáo dục và Đào tạo rằng mỗi học sinh tốt nghiệp phổ thông cần biết chơi một loại nhạc cụ. Các em có thể thổi sáo, đánh đàn, kéo violon, tùy theo năng khiếu. Trẻ em sống trong hòa bình xứng đáng được hưởng những điều như vậy", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Cuối tháng 2, Bộ Chính trị quyết định học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên toàn quốc được miễn học phí từ năm học 2025-2026. Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ Chính trị xem xét báo cáo của Chính phủ về khả năng cân đối tài chính trong và sau quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Thủ đô không thể để mất an toàn thực phẩm

Trong buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt lưu ý Hà Nội về vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm. "Thủ đô không thể để mất an toàn thực phẩm. Mất an toàn thực phẩm sẽ ảnh hưởng đến uy tín của thành phố, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, chất lượng đô thị", ông nói.

Tổng Bí thư đề nghị Chính phủ kiên quyết xử lý các vụ việc liên quan đến thuốc giả, sữa giả và ngăn chặn tái diễn tình trạng tương tự. Đồng thời, ông yêu cầu Hà Nội chủ động vào cuộc để giải quyết các vấn đề về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố - nơi có nhiều người buôn bán hàng rong, thực phẩm đường phố, chợ tạm, chợ cóc, đặc biệt là các sản phẩm không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng, hàng giả, hàng nhái, bao gồm cả các mặt hàng thiết yếu như sữa bột trẻ em.

Ông cũng yêu cầu thành phố có chuyên đề riêng để giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán. Việc này ảnh hưởng đến mỹ quan và trật tự đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng.

Đối với các khu chợ tạm, chợ cóc, Tổng Bí thư cho rằng giải pháp căn cơ là sắp xếp, quy hoạch thành các khu chợ mới, khu dịch vụ văn minh, hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc và chất lượng thực phẩm, từ đó bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và du khách trong nước, quốc tế.

