Tonali - từ án phạt cá độ đến thủ lĩnh tuyển Italy

ItalySau án treo giò dài hạn vì bê bối cá cược, tiền vệ Sandro Tonali trở lại mạnh mẽ với phiên bản trưởng thành nhất, trở thành chỗ dựa của tuyển Italy trong hành trình hướng tới World Cup 2026.

* Italy - Bắc Ireland: 2h45 ngày 27/3, giờ Hà Nội.

Tonali trải qua hành trình sự nghiệp dày đặc biến cố dù mới bước qua tuổi 25. Từ việc tỏa sáng và giúp Brescia thăng hạng, ra mắt đội tuyển quốc gia, gia nhập AC Milan - đội bóng anh hâm mộ từ nhỏ, đến chức vô địch Serie A, trước khi chuyển sang Newcastle United với giá 75 triệu USD.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi đến Anh, Tonali bị cấm thi đấu 10 tháng vì liên quan đến cá cược bất hợp pháp và vắng mặt tại Euro 2024. Án phạt tưởng chừng có thể làm chệch hướng sự nghiệp, nhưng hiện tại tiền vệ sinh năm 2000 đã trở lại với phong độ ấn tượng, trưởng thành hơn và trở thành trụ cột của tuyển Italy hướng đến vòng play-off World Cup 2026.

Sandro Tonali (trên) tranh chấp bóng với Raphinha trong trận Newcastle hòa Barca 1-1 ở lượt đi vòng play-off Champions League trên sân St. James Park, Newcastle, Anh ngày 10/3/2026. Ảnh: Yahoo Sports

Phong độ thăng hoa cũng khiến tương lai của Tonali trở thành đề tài nóng trên thị trường chuyển nhượng. Trong khi người đại diện để ngỏ khả năng trở lại Italy - điều được đánh giá khó xảy ra do giá trị tăng cao, truyền thông Anh cho rằng anh đang nằm trong tầm ngắm của các ông lớn như Man Utd, Arsenal hay Man City.

Với mái tóc dài đặc trưng và vai trò điều tiết lối chơi, Tonali từng được ví như "truyền nhân" của Andrea Pirlo, nhất là khi anh trưởng thành từ Brescia - nơi Pirlo khởi nghiệp. Tuy nhiên, thần tượng của Tonali lại là Gennaro Gattuso.

Giống Gattuso, Tonali sau đó cũng gia nhập AC Milan và khoác áo số 8. Hiện tại, cả hai tái ngộ ở đội tuyển Italy trong vai trò thầy - trò. "Ông ấy là người ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất, kể cả khi tôi chưa từng gặp. Khi được làm việc cùng, tôi thấy ông ấy là người thẳng thắn, luôn nói trực diện và điều đó rất cần thiết với chúng tôi", Tonali chia sẻ.

Cựu HLV Milan Stefano Pioli từng tiết lộ: "Ngay ngày đầu, cậu ấy nói với tôi: 'Mọi người so sánh tôi với Pirlo, nhưng tôi thấy mình giống Gattuso hơn'".

Sandro Tonali trong buổi tập của Italy trước trận play-off World Cup 2026 gặp Bắc Ireland. Ảnh: FIGC

Mùa này, Tonali ra sân 45 trận trên mọi đấu trường cấp CLB. Anh chấn thương đùi trong trận Newcastle thua Barca 2-7 ở lượt về vòng play-off Champions League ngày 18/3.

Nhưng theo Football Italy, Tonali hồi phục tốt và đã trở lại tập luyện với cường độ cao. Sự trở lại đúng lúc của tiền vệ Newcastle mang đến cú hích lớn cho HLV Gattuso, người đặt kỳ vọng vào khả năng lãnh đạo của anh bên cạnh Barella ở tuyến giữa. Ở vị trí tiền vệ còn lại, Manuel Locatelli đang chiếm ưu thế so với Bryan Cristante trong cuộc cạnh tranh suất đá chính.

Sau nhiều năm trưởng thành, từ cậu bé theo dõi Gattuso thi đấu trên khán đài sân San Siro, Tonali giờ đây trở thành thủ lĩnh tuyến giữa của tuyển Italy - trong bối cảnh chính Gattuso đứng trên băng ghế huấn luyện, như một vòng lặp định mệnh của bóng đá Italy.

Hồng Duy (theo Marca)