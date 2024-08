Tom Cruise nhảy từ độ cao 46 m ở bế mạc Olympic

PhápTài tử Mỹ Tom Cruise thực hiện cú nhảy từ nóc nhà cao 46 m, tái hiện màn chuyển giao tổ chức Olympic giữa Paris và Los Angeles (Mỹ), tối 11/8.

Tom Cruise nhảy từ nóc nhà trong lễ bế mạc Olympic Tom Cruise trong phần kết của lễ bế mạc. Video: Euro Sport

Diễn viên 62 tuổi được trang bị thiết bị bảo hộ khi nhảy từ nóc sân vận động Stade de Paris. Sau đó, anh gặp Thị trưởng Los Angeles Karen Bass và vận động viên thể dục dụng cụ người Mỹ Simone Biles, nhận lá cờ Olympic từ họ.

Màn hình sau đó chiếu các cảnh được ghi hình trước. Tom Cruise lái motor trên đường phố Paris, lướt qua Khải Hoàn Môn. Anh đi vào thẳng một chiếc máy bay và nói: "Tôi đang tới rồi". Diễn viên xuất hiện ở ngọn đồi Hollywood (Mỹ), trao lá cờ cho vận động viên xe đạp thể thao Kate Courtney. Kate Courtney tiếp tục đưa cờ cho vận động viên chạy nước rút Michael Johnson và vận động viên trượt ván Jagger Eaton.

Tom Cruise nhảy từ nóc sân vận động cao 46m. Ảnh: Reuters

Trên X, người hâm mộ khen màn xuất hiện của Tom Cruise "đáng kinh ngạc", "như phim điện ảnh", "mang đậm phong cách Hollywood". Anh không dùng diễn viên đóng thế như một số trang đưa tin trước đó.

Trang chính thức của tổ chức Olympic đăng hình tài tử, viết: "Nhiệm vụ của anh, nếu anh chấp nhận, là mang lá cờ Olympic đến Los Angeles". Dòng chú thích nhái theo câu thoại nổi tiếng trong Mission: Impossible (Nhiệm vụ bất khả thi).

Ngoài Tom Cruise, nhiều nghệ sĩ Mỹ xuất hiện ở sự kiện. Nhóm Red Hot Chili Peppers biểu diễn Can’t Stop, Billie Eilish hát Birds of a Feather, Snoop Dogg rap The One and Only và H.E.R mang lên sân khấu The Star-Spangled Banner.

Một số ca sĩ nước chủ nhà mang đến phần trình diễn giàu cảm xúc. Yseult hát ca khúc My Way nổi tiếng của Frank Sinatra bản tiếng Pháp. Benjamin Bernheim hát trên nền piano bài Hymn to Apollo.

Chương trình diễn ra trong ba tiếng rưỡi, với nhiều màn đồng diễn thể hiện tinh thần văn hóa Pháp. So với lễ khai mạc, sự kiện diễn ra thuận lợi hơn do thời tiết đẹp. Theo trang NBC, hàng nghìn người không có vé đứng ngoài sân vận động, theo dõi qua các màn hình lớn.

Olympic Paris 2024 là lần thứ 33 Thế vận hội mùa hè được tổ chức, diễn ra từ ngày 26/7 đến 11/8. Sẽ có 10.714 vận động viên đại diện cho 206 đoàn tranh tài ở 32 môn thi, với 329 nội dung. Việt Nam có 16 vận động viên tham dự, tranh tài ở 19 nội dung, với mục tiêu có ít nhất một huy chương.

Trong ngày thi đấu cuối, đoàn Mỹ san bằng 40 HC vàng với Trung Quốc, và đứng nhất bảng tổng sắp nhờ nhiều hơn 17 HC bạc (44 so với 27). Số HC đồng của họ cũng vượt trội (42-24). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Olympic mà hai đoàn thể thao dẫn đầu có cùng số HC vàng. Đứng thứ ba ở Paris năm nay là Nhật Bản, nhờ gặt hái hàng loạt huy chương ở vật, judo và thể dục dụng cụ. Trong tám kỳ Olympic gần nhất, Mỹ có đến bảy lần dẫn đầu bảng tổng sắp. Lần đứng nhì duy nhất diễn ra tại Bắc Kinh 2008.

